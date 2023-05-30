Почему переезжают в Сербию? Как Сербия стала популярной страной для релокации

Среди различных вариантов стран, которые предлагают привлекательные условия для переселения, Сербия заслуживает особого внимания. Почему именно Сербия стала одним из популярных направлений для релокантов, и что она предлагает в сравнении с другими странами, такими как Казахстан, Армения, Грузия, Турция и другие? Давайте разберемся.

Сербия привлекает внимание многих релокантов несмотря на то, что не является очевидным выбором для переезда. Одной из основных причин, почему многие обратили внимание на эту возможность, является доступность прямых рейсов из России авиакомпанией AirSerbia.

Кроме того, Сербия имеет безвизовую политику для граждан Российской Федерации. Это означает, что россияне могут находиться на территории Сербии до 30 дней, имея с собой только загранпаспорт.

Кроме того, стоит отметить, что по истечении 30-дневного безвизового периода пребывания в Сербии, граждане России имеют возможность продолжить нахождение в стране, сделав визаран (пересечь границу соседней безвизовой Боснии и Герцеговины или Черногории и вернуться обратно, обнулив счетчик еще на 30 дней).

Сербия расположена в Юго-Восточной Европе и имеет выгодное географическое положение, страна окружена горами и прекрасными природными ландшафтами. Она предлагает разнообразные климатические условия, от континентального до средиземноморского, что позволяет выбрать наиболее подходящий климат для каждого. В то время как, например, Казахстан известен своими суровыми зимами, Сербия может предложить более умеренные климатические условия.

Кроме того, Сербия имеет стратегическое географическое расположение в Европе, что обеспечивает доступ к европейским рынкам и клиентам. Близость к другим европейским столицам, таким как Вена, Будапешт и Берлин, способствует развитию бизнеса и облегчает командировки и взаимодействие с партнерами.

Сербия активно развивается экономически и предлагает ряд привлекательных возможностей для предпринимателей и инвесторов. Страна стремится привлечь иностранные инвестиции и создать благоприятные условия для бизнеса. В то время как некоторые из других стран, таких как Казахстан и Грузия, также предлагают некоторые экономические преимущества, Сербия считается более стабильной и имеет развитую инфраструктуру.

Сербия богата культурным наследием и историей. Белград, столица Сербии, является живописным и историческим городом с множеством достопримечательностей и культурных мероприятий. Сербия также предлагает высокое качество образования, включая международные школы и университеты, что делает ее привлекательной для семей с детьми.

Сербия предлагает доступное жилье и относительно низкую стоимость жизни по сравнению с некоторыми другими странами. Цены на недвижимость в Сербии значительно ниже, чем, например, на Кипре или в Черногории, а при грамотном поиске легко найдутся варианты жилья, которые будут дешевле, чем в Казахстане и Армении.

Сербия считается относительно безопасной и стабильной страной с демократическими институтами и законами, что важно для релокантов, ищущих место, где можно спокойно жить и работать.

Кроме того, Сербия привлекает внимание не только отдельных релокантов, но и целых компании, особенно в сфере информационных технологий. Многие российские IT-компании решают переместиться в Сербию и релоцировать сюда своих сотрудников.

Перемещение российских IT-компаний в Сербию также связано с тем, что страна активно развивает инновационные технологии и цифровую экономику. Правительство Сербии внедряет ряд инициатив и программ для поддержки инноваций и стартапов, что привлекает внимание компаний, работающих в области высоких технологий.

Одним из дополнительных преимуществ Сербии как целевой страны для релокации является простая и понятная процедура получения ВНЖ (вида на жительство). Это делает Сербию более привлекательным выбором для тех, кто планирует переехать на долгий срок.

Процесс получения ВНЖ в Сербии отличается от других стран региона своей относительной простотой и доступностью. Стоит отметить, что на данный момент получить ВНЖ в Турции или Грузии будет стоить очень больших усилий для большинства мигрантов из России. Более того, Сербия предлагает различные типы вида на жительство, включая ВНЖ на основании работы, инвестиций, семейного статуса и т. д. Это создает дополнительные возможности для тех, кто планирует релокацию и ищет подходящий вариант, соответствующий их индивидуальным потребностям и целям.

После получения ВНЖ в Сербии открывается возможность подать документы на получение шенгенской визы. Это является значительным преимуществом для релокантов, которые планируют путешествовать по странам Европейского союза.

Благодаря возможности подачи документов на получение шенгенской визы из Сербии, мигранты получают дополнительную свободу передвижения и гибкость в планировании своих поездок по Европе. Это особенно полезно для тех, кто переезжает в Сербию для работы или бизнеса и хочет иметь доступ к различным странам Европейского союза без необходимости получения отдельных виз для каждой страны.

В целом, Сербия предлагает уникальное сочетание географического расположения, экономического потенциала, культурного наследия и доступности, что делает ее привлекательным вариантом для релокации. Решение о переезде всегда является индивидуальным, и каждый человек должен учитывать свои личные предпочтения и обстоятельства.