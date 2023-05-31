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Путешествия одного дня из Белграда: открытие природных красот и культурных сокровищ

Белград, столица Сербии, является динамичным и культурно насыщенным городом с богатой историей. Однако, если у вас есть лишний день в распоряжении, не упустите возможность исследовать прекрасные места вокруг Белграда.
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Путешествия одного дня из Белграда: открытие природных красот и культурных сокровищ

Национальный парк Фрушка Гора и Нови-Сад

Первым пунктом нашего путешествия будет посещение Национального парка Фрушка Гора, который находится всего в часе езды от Белграда. Этот парк предлагает великолепные возможности для пеших и велосипедных прогулок среди живописных холмов, лесов и монастырей. Вы также сможете насладиться потрясающими видами на Дунай и окружающую местность.

После этого вы можете отправиться в Нови-Сад, второй по величине город Сербии, который расположен на берегу реки Дунай. Здесь вас ждут уютные улочки, кафе, рестораны и прекрасный Новосадский собор Девы Марии, который является символом города.

Не пропустите возможность попробовать местные деликатесы и насладиться атмосферой этого небольшого европейского города.

Суботица

Суботица, прекрасный город на севере Сербии, расположенный недалеко от границы с Венгрией. Суботица известна своей архитектурой в стиле венгерского сецессиона, которая придает городу уникальный и волшебный вид. Основная достопримечательность Суботицы — это Главная площадь с ее впечатляющими зданиями, такими как Ратуша и Синагога. Вам также стоит зайти в Католическую церковь Святой Терезы Авилийской, чтобы полюбоваться ее великолепной архитектурой.

В Суботице обязательно посетите дворец Ференца Райля. Вы сможете прогуляться по просторным залам, ознакомиться с коллекцией антиквариата и насладиться атмосферой роскоши и романтики, которую создает это здание.

Кроме того, дворец Ференца Райля также служит культурным центром, где проводятся концерты, выставки и другие культурные мероприятия. Вы можете иметь возможность посетить какой-то из них и насладиться искусством и культурой, которые процветают в Суботице.

Национальный парк Тара 

Если вы больше предпочитаете горы и впечатляющую природу, отправьтесь в Национальный парк Тара, который находится примерно в трехчасовой езды от Белграда. Здесь вас ждут живописные горные пейзажи, водопады и потрясающий вид на знаменитую реку Дрину. 

Дрвенград

Расположенный в Заокруге вблизи Мокрой Горы, Дрвенград — это удивительное место, созданное известным сербским режиссером Эмиром Кустурицей.

Дрвенград был создан в качестве декораций для фильма Кустурицы «Жизнь есть прекрасна». Однако, он стал городом сам по себе и привлекает туристов со всего мира своей аутентичной атмосферой и уникальной архитектурой. Главной особенностью Дрвенграда является то, что все здания и постройки здесь выполнены из дерева, что придает городу особый шарм и уют.

Посетив Дрвеноград, вы сможете прогуляться по его узким улочкам, названным в честь великих кинорежиссеров и других известных личностей, увидеть интересные здания, рестораны, кафе и магазины. Вы также сможете посетить музей кино, где выставлены предметы, связанные с фильмами Кустурицы.

Посещение Дрвенограда станет удивительным дополнением к вашему однодневному путешествию из Белграда, и вы ощутите себя частью удивительного мира, созданного Эмиром Кустурицей.

Джердапское ущелье и Голубацкая крепость

Расположенное на реке Дунай, это впечатляющее каньонное ущелье является одним из самых грандиозных природных чудес Сербии.

Джердапское ущелье, также известное как «Вратари Дуная», поражает своей красотой и величием. Здесь вы найдете крутые скалы, обрамленные зелеными лесами, водопады и потрясающие виды на Дунай. 

Путешествие через Джердапское ущелье также предоставляет возможность посетить Голубацкую крепость, историческую крепость, которая возвышается над Дунаем. Голубацкая крепость является одной из наиболее значимых крепостей в Сербии, возвышающейся на скалистом холме и защищающей важный перевал через реку.

Голубацкая крепость представляет собой уникальный исторический памятник, который восхищает своей архитектурой и уникальной атмосферой.

Путешествия одного дня из Белграда предлагают множество вариантов для наслаждения природой и культурой Сербии. Будь то посещение национальных парков, городов или исторических достопримечательностей, вы обязательно найдете что-то по своему вкусу. 

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Комментарии

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