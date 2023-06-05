Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип MCC Group
MCC Group
Общество

Образование в Сербии: детские сады, школы и университеты. Особенности и преимущества

В Сербии существует разветвленная система образования, включающая детские сады, школы, колледжи и университеты. В данной статье мы кратко рассмотрим каждый уровень образования, особенности и преимущества, которые могут быть интересными для русскоязычных семей, живущих в Сербии.
7
Образование в Сербии: детские сады, школы и университеты. Особенности и преимущества

Детские сады

Детские сады в Сербии предлагают детям возрастной группы от 3 до 6 лет развивающие программы, которые помогают им осваивать социальные навыки, язык и базовые знания. 

Встать в очередь и попасть в государственный детский сад практически невозможно. Это связано как с огромными очередями, так и с требованием, чтобы родители ребенка имели официальное трудоустройство. Эти условия могут создать значительные преграды для приезжих, поэтому стоит рассмотреть альтернативные варианты образования, такие как частные детские сады или другие образовательные учреждения.

В Сербии предложение русских детских садов ограничено. Рекомендуется обращаться напрямую или звонить для уточнения о наличии свободных мест.

Один из самых крупных и популярных русскоязычных садов — Little Sparrows, требует заранее записаться в очередь. Обратите внимание, что они проводят набор с января, но лучше не откладывать поиск, если вас интересует именно этот сад. 

Многие дети также посещают частные сербские сады, где основной язык общения — сербский, но также изучается и английский.

В таких группах зачастую уже есть русскоговорящие дети, которые помогают другим адаптироваться. Цены в сербских садах начинаются примерно от 250 евро для Белграда, а русские сады встречаются в ценовом диапазоне от 400 до 600 евро в месяц.

Школы

В Сербии школьное образование является обязательным и бесплатным для детей в возрасте от 6 до 15 лет. Русскоязычные мигранты могут выбрать между государственными и частными школами.

Государственные школы предлагают стандартную программу обучения, включая сербский язык, иностранные языки и другие предметы.

Частные школы, в свою очередь, могут предлагать более гибкую учебную программу, включая возможность изучения русского языка и акцент на определенные предметные области.

Начальное образование является обязательным на государственном уровне и длится восемь лет. В первых четырех классах детей обучает один учитель, а начиная с пятого класса, предметы ведут разные преподаватели.

В конце начальной школы дети сдают выпускной экзамен (završni ispit), который включает тесты по сербскому языку, математике и комбинированному тесту по гуманитарным и естественным наукам.

Баллы, полученные на экзамене, учитываются вместе с оценками и достижениями во время учебы. Исходя из суммы баллов, ребенок выбирает среднюю школу, в которую планирует поступить.

Средняя школа (Srednja škola) длится 3 или 4 года. Ученики могут выбрать школу, которая предоставляет специфические навыки и профессию в области экономики, строительства, искусства и т.д., либо могут выбрать гимназию.

Гимназия предлагает более общее образование и длится всегда 4 года. Ученики могут выбрать гуманитарное или естественное направление. После окончания гимназии выпускники обычно поступают в университет.

Колледжи и университеты

Сербия предлагает разнообразные возможности для получения высшего образования. Вузы (университеты) в Сербии предлагают различные программы бакалавриата, магистратуры и докторантуры.

Русскоязычные мигранты могут выбрать из ряда программ, включая гуманитарные, технические, медицинские и другие области. Колледжи также предоставляют различные программы и курсы, которые могут быть полезными для приобретения практических навыков и профессиональной подготовки.

В Сербии факультеты являются самостоятельными учебными заведениями, которые формально принадлежат к университетам.

В отличие от России, в Сербии у факультетов есть большая степень независимости и каждый имеет свои статуты и правила, позволяющие им самостоятельно решать организационные вопросы.

С 2005 года все вузы в Сербии применяют Болонскую систему образования. В этой системе используются баллы, где каждый курс обычно оценивается в 60 баллов.

Чтобы успешно завершить бакалавриат (osnovne studije), необходимо сдать все экзамены и набрать 240 баллов за 4 года обучения.

Некоторые направления, например медицина, требуют 5 лет обучения, а другие — 3 года (например, искусство).

После получения бакалавриата студенты могут поступить на магистратуру (master). Программа магистратуры в Сербии обычно длится один год, за исключением направлений, где бакалавриат длится 3 года, тогда магистратура требует еще 2 года обучения, что в итоге составляет 5 лет образования (osnovne studije + master).

Сразу после магистратуры студенты могут поступить на докторскую программу (doktorske studije) и получить докторскую степень.

В Сербии нет степеней аспиранта и кандидата наук, поэтому студенты могут достаточно быстро начать работать, имея самую высокую научную степень.

Важно отметить, что сербские вузы активно сотрудничают с европейскими университетами, и существуют различные программы студенческого обмена, в том числе популярная программа Erasmus. Это предоставляет студентам возможность обогатить свой учебный опыт и получить международный опыт.

Система образования в Сербии предлагает широкий спектр возможностей для русскоязычных мигрантов, и каждый уровень образования имеет свои особенности и преимущества.

При выборе образовательных учреждений важно учитывать потребности и предпочтения каждой семьи. Образование в Сербии может стать ключевым фактором для успешной адаптации и будущего развития детей русскоязычных мигрантов.

MCC Group

MCC Group

MCC Group

10 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип nlukina
    nlukina
    НДФЛ

    НДФЛ не будут учитывать при определении сумм хищений. Законопроект одобрен правительством

    Правительство решило устранить неопределенность правовой нормы о понятии хищения при уплате НДФЛ. Так, при определении размера хищения предложили не учитывать обязательные платежи, удержанные или перечисленные налоговым агентом в бюджет, в частности подоходный налог.

    НДФЛ не будут учитывать при определении сумм хищений. Законопроект одобрен правительством
    10
    Логотип Федресурс онлайн
    Федресурс онлайн
    ЕГРЮЛ

    Исключение недостоверных сведений из ЕГРЮЛ. Как убрать недостоверные сведения об адресе, директоре и другие недостоверные сведения из ЕГРЮЛ

    При создании юридического лица его учредители должны указывать достоверную информацию о нем. В дальнейшем руководитель компании регулярно актуализирует информацию об обществе, содержащуюся в публичных реестрах. Включение недостоверных сведений в ЕГРЮЛ влечет за собой неблагоприятные последствия как для самого общества, так и для контролирующих его лиц.

    Исключение недостоверных сведений из ЕГРЮЛ. Как убрать недостоверные сведения об адресе, директоре и другие недостоверные сведения из ЕГРЮЛ
    49
    Логотип Бухгалтер_налоговый консультант
    Бухгалтер_налоговый консультант
    Социальный вычет

    Налоговый вычет за занятия спортом. Как получить вычет в 2023 году

    Впервые в этом году подаем возврат за фитнес/спорт в декларации за 2022 год. В этой статье расскажу подробнее о новом вычете за фитнес.

    Налоговый вычет за занятия спортом. Как получить вычет в 2023 году
    1
    62
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Образование в Сербии: детские сады, школы и университеты. Особенности и преимущества

    В Сербии существует разветвленная система образования, включающая детские сады, школы, колледжи и университеты. В данной статье мы кратко рассмотрим каждый уровень образования, особенности и преимущества, которые могут быть интересными для русскоязычных семей, живущих в Сербии.

    Образование в Сербии: детские сады, школы и университеты. Особенности и преимущества
    7
    Логотип БРВ – Консалтинг
    БРВ – Консалтинг
    Аренда

    Лизинг или покупка в кредит

    Наша ĸомпания уже третий год занимается лизингом, и самым частым вопросом, ĸоторый мы слышим от ĸлиентов, является «что выгоднее ĸредит или лизинг»? В этой статье рассĸажу о преимуществах ĸаждого из способов и почему не стоит сравнивать эти два понятия.

    Лизинг или покупка в кредит
    1
    69
    Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
    DocDeti_DocMed_DocDent
    Отпуска

    Защита от солнца: частые вопросы про SPF-крем. Советы дерматолога

    Уже пора использовать солнцезащитные средства, и по этому поводу возникает много вопросов. Давайте разберёмся, как сохранить свою кожу здоровой и не испортить отпуск солнечными ожогами.

    Защита от солнца: частые вопросы про SPF-крем. Советы дерматолога
    32
    Логотип info@lireate.ru
    info@lireate.ru
    Маркетплейсы

    Интеллектуальная собственность на маркетплейсах: что защищать и от кого? И как привлечь к ответственности нарушителя?

    Выход на маркетплейс сопряжен с трудностями. Одна из них — защита интеллектуальной собственности. Высокая конкуренция и жажда быстрой выгоды толкает продавцов на правонарушения: кражу чужих фотографий, товарных знаков, функционала и дизайна товара. Как же защитить свою интеллектуальную собственность?

    Интеллектуальная собственность на маркетплейсах: что защищать и от кого? И как привлечь к ответственности нарушителя?
    23
    Логотип 1CVDGB
    1CVDGB
    ЕНП (единый налоговый платеж)

    НК и ЕНП: приоритет в зачислении отдали НДФЛ. Поправки в НК

    На днях на интернет-портале официального опубликования правовой информации был размещен закон от 29.05.2023 № 196-ФЗ. Документ внес изменения в три статьи первой части НК.

    НК и ЕНП: приоритет в зачислении отдали НДФЛ. Поправки в НК
    39
    425
    Логотип egor27anisim
    egor27anisim
    ЭДО

    Как выбрать электронный документооборот для компании? Рекомендации по выбору СЭД

    Система электронного документооборота (СЭД) становится все более востребованной для ведения бизнеса, поскольку помогает экономить временные и финансовые ресурсы компании. В этой статье я расскажу, как выбрать электронный документооборот для своего бизнеса, чтобы он удовлетворял все нужды.

    Как выбрать электронный документооборот для компании? Рекомендации по выбору СЭД
    71
    Логотип profbuhgalt
    profbuhgalt
    Бухгалтерский учет

    Бухгалтерские проводки. Распределение общепроизводственных расходов на счете 25

    О том, как ведется бухгалтерский учет общепроизводственных затрат и как производится распределение общепроизводственных расходов, расскажу в этой статье.

    Бухгалтерские проводки. Распределение общепроизводственных расходов на счете 25
    2
    146
    Читать еще