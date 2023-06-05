Образование в Сербии: детские сады, школы и университеты. Особенности и преимущества

В Сербии существует разветвленная система образования, включающая детские сады, школы, колледжи и университеты. В данной статье мы кратко рассмотрим каждый уровень образования, особенности и преимущества, которые могут быть интересными для русскоязычных семей, живущих в Сербии.

Детские сады

Детские сады в Сербии предлагают детям возрастной группы от 3 до 6 лет развивающие программы, которые помогают им осваивать социальные навыки, язык и базовые знания.

Встать в очередь и попасть в государственный детский сад практически невозможно. Это связано как с огромными очередями, так и с требованием, чтобы родители ребенка имели официальное трудоустройство. Эти условия могут создать значительные преграды для приезжих, поэтому стоит рассмотреть альтернативные варианты образования, такие как частные детские сады или другие образовательные учреждения.

В Сербии предложение русских детских садов ограничено. Рекомендуется обращаться напрямую или звонить для уточнения о наличии свободных мест.

Один из самых крупных и популярных русскоязычных садов — Little Sparrows, требует заранее записаться в очередь. Обратите внимание, что они проводят набор с января, но лучше не откладывать поиск, если вас интересует именно этот сад.

Многие дети также посещают частные сербские сады, где основной язык общения — сербский, но также изучается и английский.

В таких группах зачастую уже есть русскоговорящие дети, которые помогают другим адаптироваться. Цены в сербских садах начинаются примерно от 250 евро для Белграда, а русские сады встречаются в ценовом диапазоне от 400 до 600 евро в месяц.

Школы

В Сербии школьное образование является обязательным и бесплатным для детей в возрасте от 6 до 15 лет. Русскоязычные мигранты могут выбрать между государственными и частными школами.

Государственные школы предлагают стандартную программу обучения, включая сербский язык, иностранные языки и другие предметы.

Частные школы, в свою очередь, могут предлагать более гибкую учебную программу, включая возможность изучения русского языка и акцент на определенные предметные области.

Начальное образование является обязательным на государственном уровне и длится восемь лет. В первых четырех классах детей обучает один учитель, а начиная с пятого класса, предметы ведут разные преподаватели.

В конце начальной школы дети сдают выпускной экзамен (završni ispit), который включает тесты по сербскому языку, математике и комбинированному тесту по гуманитарным и естественным наукам.

Баллы, полученные на экзамене, учитываются вместе с оценками и достижениями во время учебы. Исходя из суммы баллов, ребенок выбирает среднюю школу, в которую планирует поступить.

Средняя школа (Srednja škola) длится 3 или 4 года. Ученики могут выбрать школу, которая предоставляет специфические навыки и профессию в области экономики, строительства, искусства и т.д., либо могут выбрать гимназию.

Гимназия предлагает более общее образование и длится всегда 4 года. Ученики могут выбрать гуманитарное или естественное направление. После окончания гимназии выпускники обычно поступают в университет.

Колледжи и университеты

Сербия предлагает разнообразные возможности для получения высшего образования. Вузы (университеты) в Сербии предлагают различные программы бакалавриата, магистратуры и докторантуры.

Русскоязычные мигранты могут выбрать из ряда программ, включая гуманитарные, технические, медицинские и другие области. Колледжи также предоставляют различные программы и курсы, которые могут быть полезными для приобретения практических навыков и профессиональной подготовки.

В Сербии факультеты являются самостоятельными учебными заведениями, которые формально принадлежат к университетам.

В отличие от России, в Сербии у факультетов есть большая степень независимости и каждый имеет свои статуты и правила, позволяющие им самостоятельно решать организационные вопросы.

С 2005 года все вузы в Сербии применяют Болонскую систему образования. В этой системе используются баллы, где каждый курс обычно оценивается в 60 баллов.

Чтобы успешно завершить бакалавриат (osnovne studije), необходимо сдать все экзамены и набрать 240 баллов за 4 года обучения.

Некоторые направления, например медицина, требуют 5 лет обучения, а другие — 3 года (например, искусство).

После получения бакалавриата студенты могут поступить на магистратуру (master). Программа магистратуры в Сербии обычно длится один год, за исключением направлений, где бакалавриат длится 3 года, тогда магистратура требует еще 2 года обучения, что в итоге составляет 5 лет образования (osnovne studije + master).

Сразу после магистратуры студенты могут поступить на докторскую программу (doktorske studije) и получить докторскую степень.

В Сербии нет степеней аспиранта и кандидата наук, поэтому студенты могут достаточно быстро начать работать, имея самую высокую научную степень.

Важно отметить, что сербские вузы активно сотрудничают с европейскими университетами, и существуют различные программы студенческого обмена, в том числе популярная программа Erasmus. Это предоставляет студентам возможность обогатить свой учебный опыт и получить международный опыт.

Система образования в Сербии предлагает широкий спектр возможностей для русскоязычных мигрантов, и каждый уровень образования имеет свои особенности и преимущества.

При выборе образовательных учреждений важно учитывать потребности и предпочтения каждой семьи. Образование в Сербии может стать ключевым фактором для успешной адаптации и будущего развития детей русскоязычных мигрантов.