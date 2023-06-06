Открытые возможности. Развивающийся русскоязычный бизнес в сфере питания Сербии

Сербия становится всё более привлекательным местом для развития малого бизнеса в сфере питания. В этой статье мы хотим порекомендовать вам несколько популярных заведений в Белграде, открытых русскоязычными предпринимателями.

Stories, Pjarona De Mondezira 28

На пятом месте располагается ресторан грузинской кухни Stories, где каждое блюдо становится настоящей историей о вкусе и гостеприимстве. Здесь вы можете отведать грузинские блюда, которые знамениты своими неповторимыми вкусами и ароматами.

Birds, Страхињића Бана 1.

На четвертом месте нашего топа находится ресторан Birds. Это место, где вы можете насладиться блюдами разных кухонь мира, дополнив их местным сербским вином. Уютная атмосфера делают его прекрасным выбором для романтического ужина или семейного посиделки.

Karusel, Француска 17.

На третьем месте расположена рюмочная Karusel. Здесь вы можете попробовать разнообразные фирменные настойки и угоститься суровыми закусками, например, бутербродами с селедкой и малосольным огурчиком.

ТТ bistro, Цара Уроша 19.

ТТ eatery, Високог Стевана 31.

ТТ central, Ђуре Јакшића 3.

На втором месте мы имеем, пожалуй самую популярную сеть заведений среди русскоязычного сообщества в Сербии, ТТ, в которую входят ТТ bistro, ТТ eatery и ТТ central. Эти заведения предлагают разнообразные блюда и напитки, которые угодят каждому гурману. Здесь вы можете попробовать блюда различных кухонь и насладиться атмосферой домашнего гостеприимства.

Harat's, Краља Петра 18.

И, наконец, на первом месте нашего топа находится бар Harat's. Это место, где вы можете отведать изысканные коктейли и насладиться живой музыкой. Бар открытый в Белграде по известной франшизе Harat’s пользуется большой популярностью у русскоязычных мигрантов. Атмосфера бара создает идеальное место для встреч с друзьями и посиделками большой компанией и знакомству с новыми людьми.

Открытые возможности для развития собственного бизнеса в Сербии делают эту страну привлекательным местом для русскоязычных мигрантов. Благодаря растущему русскоязычному бизнесу в сфере питания, создаются новые рабочие места и возможности для успешной интеграции в местное сообщество.

Будущее русскоязычного бизнеса в Сербии выглядит многообещающим, и эти пять заведений лишь являются небольшой частью процветающей индустрии. Так что, если вы мечтаете о своем собственном бизнесе и стремитесь найти поддержку и возможности для реализации своих идей, то Сербия может быть идеальным местом для вас.