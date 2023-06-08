Общественный транспорт в Белграде: виды транспорта и новая система оплаты проезда

Белград, столица Сербии, является динамичным и красивым городом, который предлагает своим жителям и посетителям широкий выбор общественного транспорта. В городе присутствуют разнообразные варианты общественного транспорта, включая автобусы, троллейбусы, трамваи и даже загадочную линию метро, которая вводит многих в ступор.

Несмотря на постепенное обновление подвижного состава, в городе все еще существует значительное количество устаревшей техники.

Автобусы являются основным средством общественного транспорта в Белграде. Они охватывают практически все районы города и предлагают удобные и доступные перевозки.

В городе существует более 140 обычных маршрутов и более 30 ночных маршрутов.

Троллейбусы также играют важную роль в общественном транспорте Белграда. Троллейбусные маршруты покрывают основные улицы города и связывают различные районы.

Трамваи — это историческая и эстетически привлекательная часть общественного транспорта Белграда.

Трамваи в Белграде проходят по специально выделенным путям, что позволяет им эффективно передвигаться по городу, обходя пробки.

В городе можно встретить как современные трамваи испанского производителя CAF, так и старые трамваи, которые были подарены Белграду Швейцарией, в частности городом Базель. Эти старые трамваи стали своеобразной частью культурного наследия города и представляют историческую ценность.

В последние годы в Белграде появились и экоавтобусы. Эти автобусы работают на сжатом природном газе или на электричестве, что снижает выбросы вредных веществ и улучшает качество воздуха в городе.

Экоавтобусы обычно осуществляют маршруты в центре города.

Кроме того, в Белграде имеются маршрутные такси. Однако этот вид общественного транспорта не пользуется большой популярностью среди жителей и посетителей города, возможно, из-за более удобных и доступных альтернатив, таких как автобусы и трамваи.

Важно отметить, что в Сербии точный график общественного транспорта с одинаковыми интервалами не всегда соблюдается. Пассажирам рекомендуется быть готовыми к непредсказуемым изменениям и задержкам.

В таких случаях популярными становятся такси-службы, предлагающие более быстрые варианты перемещения по городу.

Однако, Белград и Сербия продолжают работать над улучшением общественного транспорта, чтобы предложить более надежные и эффективные возможности перемещения по городу.

В городе существуют официальные и неофициальныетакси. Официальные такси отличаются наличием лицензии и имеют табличку «TAXI» и четырехзначный номер на автомобиле, что гарантирует их легальность и безопасность для пассажиров.

Заказать такси можно через приложения, которые имеются у больших городских таксопарков, по номеру телефона, а также на специальных станциях такси (taxi station), которые имеются в центре города,где свободные водители припарковывают свои машины.

В Белграде действуют различные такси-компании, и одной из них является Yandex. Она работает через приложение, которое используется также в России, что упрощает процесс заказа такси. Однако, стоит учесть, что оплата картой МИР в такси «Yandex» может быть недоступна.

Также популярны такие такси-операторы как Lux taxi и Pink taxi.

Тарифы на такси в Белграде начинаются от 170 динаров, и стоимость поездки рассчитывается по счетчику. Передвижение по центру города обычно обходится в сумму около 600 динаров.

Однако, стоимость может варьироваться в зависимости от расстояния, времени суток и пробок на дорогах.

В Белграде не существует полноценно функционирующей системы метрополитена.

В 1982 году, при активном участии советских специалистов, началось строительство метро в столице бывшей Югославии. Архитектура сооружений метро ощущается знакомой благодаря сотрудничеству советских и югославских проектировщиков. Однако до распада федеративной республики было построено всего две станции: «Вуков споменик» и «Кароджорджев парк».

Эти станции позднее были интегрированы с наземными железнодорожными ветками и подземным вокзалом.

Система, известная под названием «Беовоз», состоит из двух линий протяженностью около 50 км и включает 17 станций, соединяющих различные части города, простираясь по обе стороны реки Дунай.

Поезда, которые используются на этих линиях, являются раритетными и были отреставрированы за счет местного бюджета. Их интервал движения составляет примерно 15-30 минут. Несмотря на некоторые неудобства, «Беовоз» пользуется популярностью среди местных жителей и посетителей города, так как позволяет избежать пробок и сэкономить время в пути.

Власти города активно работают над проектом по строительству метрополитена, который значительно улучшит транспортную инфраструктуру и связь между отдаленными районами.

Первую линию метро планируется открыть в 2028 году, она будет включать в себя 21 станцию.

Этот шаг является важным для превращения Белграда в современный мегаполис с эффективной и удобной системой общественного транспорта.

Новая система оплаты проезда в общественном транспорте Белграда

С 17 мая 2023 года в Белграде в общественном транспорте были удалены валидаторы. Вместо этого была введена система покупки билетов через отправку SMS на номер 9011 с любого оператора связи.

Теперь пассажиры могут входить в транспортное средство через любую дверь, что значительно ускоряет процесс посадки.

Для покупки билета необходимо отправить SMS с соответствующим кодом билета на указанный номер. Коды билетов различаются в зависимости от типа и продолжительности проезда. Для одноразового проезда пассажиры могут использовать коды A90, B90 или C90 в зависимости от зоны.

Для дневного проезда доступны коды A1, B1 или C1. Если вам требуется недельный проезд, можно отправить SMS с кодами A7, B7 или C7. А для месячного проезда используются коды A30, B30 или C30.

Цены на билеты варьируются в зависимости от продолжительности проезда и зоны. Например, цена за 90 минут составляет от 50 до 100 динаров, за один день — от 120 до 150 динаров, за неделю — от 800 до 1000 динаров, а за месяц — от 2200 динаров.

Город разделен на зоны А, B и C, где зона С представляет собой комбинацию зон А и В. Это позволяет учесть различные расстояния и зоны в городе при определении стоимости проезда.

Также, важно отметить, что ночной проезд стал бесплатным.

Для тех пассажиров, которые по каким-либо причинам не могут или не желают приобретать билеты по SMS, предусмотрены точки продажи бумажных билетов. Это обеспечивает альтернативный способ покупки билетов и обслуживание пассажиров, которые предпочитают традиционные методы оплаты.

Маршруты общественного транспорта можно строить через приложение Google-карты.

В целом, несмотря на устаревшую технику в некоторых случаях, общественный транспорт в Белграде предоставляет широкий выбор вариантов для пассажиров, обеспечивая удобство и доступность в перемещении по городу.

Постепенное обновление и модернизация подвижного состава являются важными аспектами для повышения качества общественного транспорта в будущем.