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Общество

Черногория. Как открыть банковский счет в 2023 году

Черногория — небольшая страна на Балканском полуострове, которая является бывшей частью Югославии. Она имеет статус страны-кандидата для вступления в Евросоюз и является членом НАТО с 2017 года. Официальной валютой страны является евро.
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Черногория. Как открыть банковский счет в 2023 году
Изображение от wirestock на Freepik

Изменения в законодательстве

В прошлом открытие банковского счета в Черногории для иностранцев было очень простым. Достаточно было прийти в любое отделение местного банка с заграничным паспортом и за несколько часов оформить все необходимые документы.

Однако сейчас правительство Черногории начало бороться с незаконными финансовыми операциями и отмыванием денег. В результате банки временно приостановили работу с нерезидентами. Хотя существуют несколько банков, которые могут открыть счет иностранцу, внутренние положения в этой области постоянно меняются, поэтому нельзя гарантировать, что эта система будет действовать в нужный момент.

Получение вида на жительство

Однако можно обойти эту проблему, получив вид на жительство в стране, так как новые правила не распространяются на резидентов. Получение вида на жительство в Черногории достаточно просто. Например, можно зарегистрировать юридическое лицо. При этом необязательно, чтобы фирма вела активную экономическую деятельность. Достаточно формальной регистрации, и на основании этого можно получить вид на жительство. После этого открытие расчетного счета в любом банке не представит проблем.

Открытие компании в Черногории

Отдельно стоит остановиться на регистрации собственной юридической компании, так как это самый популярный способ легализации пребывания в стране. Он более выгоден и удобен, чем покупка недвижимости или учеба в вузе. Вот несколько преимуществ открытия фирмы в Черногории по сравнению с другими странами:

Очень низкие налоги. В случае, если вы не планируете активную деятельность и открываете компанию только для получения статуса резидента, ежемесячный налог, который вам придется уплачивать, составит всего 35 евро в месяц. После регистрации компании предприниматель может открыть счет в любом банке Черногории и внести на него уставный капитал. Для получения данной услуги иностранцу потребуется решение о создании компании и удостоверение личности.

Кроме того, важно отметить, что несмотря на временное приостановление работы банков с нерезидентами, некоторые финансовые учреждения в Черногории все же предлагают возможность открытия банковского счета иностранцам за определенную плату. Однако стоимость этой услуги может значительно варьироваться и часто составляет около 1000 евро и выше.

Важно отметить, что информация о доступности и стоимости открытия счета для нерезидентов в конкретном банке постоянно меняется, поэтому рекомендуется связаться с банком напрямую или обратиться к профессиональным консультантам, чтобы уточнить актуальные требования и расценки для открытия банковского счета.

При планировании открытия банковского счета в Черногории в 2023 году важно быть внимательным к изменениям в законодательстве и требованиям банков. Также следует учитывать, что некоторые банки могут предлагать специальные условия и привилегии для клиентов с высокими вкладами или особыми потребностями.

В целом, открытие банковского счета в Черногории в 2023 году возможно как через получение вида на жительство или регистрацию компании, так и через некоторые банки, которые предлагают услуги открытия счета для нерезидентов за дополнительную плату.

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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