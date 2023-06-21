Бизнес-иммиграция. Как получить ВНЖ через регистрацию компании в Венгрии

Бизнес-иммиграция в Венгрию предоставляет предпринимателям возможность получить вид на жительство (ВНЖ) через регистрацию компании. В этой статье мы рассмотрим два варианта получения ВНЖ в Венгрии, необходимые документы и возможности для продления и расширения статуса проживания.

Варианты получения ВНЖ

Запрос ВНЖ и бизнес-визы:первый вариант предусматривает запрос ВНЖ и бизнес-визы в венгерском консульстве на родине. Это требует подачи соответствующих документов и выплаты сбора.

Онлайн-запрос:второй вариант позволяет подать заявку онлайн после посещения Венгрии в рамках безвизового режима (например, для граждан Украины с биометрическим загранпаспортом). Заявка включает стандартный список документов и официальные доказательства регистрации компании.

Необходимые документы:

Копии всех страниц загранпаспорта.

Справка о доходах.

Медицинская страховка.

Подтверждение регистрации адреса в Венгрии.

Документы, подтверждающие создание собственной компании, включая бизнес-план, трудовые договоры сотрудников, адрес фирмы, счет-фактуру и свидетельство о регистрации (для индивидуальных предпринимателей).

После подачи документов в консульство и уплаты сбора (110 EUR) или на территории Венгрии (около 64 EUR), заявление рассматривается в течение 21 дня. Вид на жительство оформляется на срок до трех лет. При исправной уплате налогов ВНЖ по бизнесу может быть продлен. После 5 лет проживания в стране возможно оформление постоянного места жительства, а через 8 лет предприниматель может получить гражданство Европейского союза.

Однако, важно понимать, что регистрация компании не гарантирует автоматического получения ВНЖ или ПМЖ (постоянного места жительства) в Венгрии.

Согласно Закону Венгрии «О гражданстве» и «О въезде и пребывании граждан третьих стран на территории Венгрии», регистрация компании в Венгрии дает основание для рассмотрения вашей заявки на ВНЖ, но не обязывает государство гарантированно предоставить вам вид на жительство. Венгрия имеет право выдать вам бизнес-визу, которая не дает права на дальнейшее получение ПМЖ.

Получение ВНЖ в Венгрии через регистрацию компании предоставляет предпринимателям возможность развивать свой бизнес и иметь статус жителя ЕС. При правильном выполнении требований и исполнении финансовых обязательств, бизнес-иммиграция может стать мостом к получению гражданства ЕС и новым перспективам для предпринимателей.