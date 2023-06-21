Бизнес-иммиграция. Как получить ВНЖ через регистрацию компании в Венгрии

Варианты получения ВНЖ
Запрос ВНЖ и бизнес-визы:первый вариант предусматривает запрос ВНЖ и бизнес-визы в венгерском консульстве на родине. Это требует подачи соответствующих документов и выплаты сбора.
Онлайн-запрос:второй вариант позволяет подать заявку онлайн после посещения Венгрии в рамках безвизового режима (например, для граждан Украины с биометрическим загранпаспортом). Заявка включает стандартный список документов и официальные доказательства регистрации компании.
Необходимые документы:
Копии всех страниц загранпаспорта.
Справка о доходах.
Медицинская страховка.
Подтверждение регистрации адреса в Венгрии.
Документы, подтверждающие создание собственной компании, включая бизнес-план, трудовые договоры сотрудников, адрес фирмы, счет-фактуру и свидетельство о регистрации (для индивидуальных предпринимателей).
После подачи документов в консульство и уплаты сбора (110 EUR) или на территории Венгрии (около 64 EUR), заявление рассматривается в течение 21 дня. Вид на жительство оформляется на срок до трех лет. При исправной уплате налогов ВНЖ по бизнесу может быть продлен. После 5 лет проживания в стране возможно оформление постоянного места жительства, а через 8 лет предприниматель может получить гражданство Европейского союза.
Однако, важно понимать, что регистрация компании не гарантирует автоматического получения ВНЖ или ПМЖ (постоянного места жительства) в Венгрии.
Согласно Закону Венгрии «О гражданстве» и «О въезде и пребывании граждан третьих стран на территории Венгрии», регистрация компании в Венгрии дает основание для рассмотрения вашей заявки на ВНЖ, но не обязывает государство гарантированно предоставить вам вид на жительство. Венгрия имеет право выдать вам бизнес-визу, которая не дает права на дальнейшее получение ПМЖ.
Получение ВНЖ в Венгрии через регистрацию компании предоставляет предпринимателям возможность развивать свой бизнес и иметь статус жителя ЕС. При правильном выполнении требований и исполнении финансовых обязательств, бизнес-иммиграция может стать мостом к получению гражданства ЕС и новым перспективам для предпринимателей.
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