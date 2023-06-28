Где лучше жить в Черногории? Обзор мест

Черногория — это красивая страна на побережье Адриатического моря, привлекающая туристов своими пляжами, горами и историческими достопримечательностями. Но помимо туристических развлечений, Черногория также предлагает прекрасные условия для проживания.

В этой статье мы рассмотрим основные города Черногории и их преимущества в качестве места для постоянного жительства.

Подгорица

Подгорица — столица Черногории и крупнейший город страны. Она предлагает широкий спектр развлечений и услуг, включая театры, музеи, рестораны и торговые центры. Подгорица также является культурным центром Черногории, здесь проводится множество фестивалей и мероприятий.

Город также хорошо развит инфраструктурно. Большое количество частных домов обеспечивает быстрый поиск хорошего жилья. Улицы Подгорицы чистые, украшенные множеством цветов и гипсовыми статуэтками.

Для иммигрантов, желающих постоянно проживать в Подгорице, важно овладеть местным языком. Большим преимуществом столицы являются оптимальные цены, они чаще всего намного ниже, чем на побережье. Однако стоит учесть, что в некоторых районах летом может быть достаточно жарко, поэтому лучше выбирать жилье в зеленых зонах.

В Подгорице температура +30°C считается обычным явлением, а иногда она может достигать +40°C. Горячий асфальт и отсутствие деревьев рядом с домом могут быть неудобством для жителей, переехавших в столицу на постоянное место жительства.

Будва

Будва — один из самых популярных туристических городов Черногории, но он также может быть привлекательным местом для жизни. Город расположен на побережье Адриатического моря и славится своими красивыми пляжами и старым городом. Здесь также можно найти множество кафе, ресторанов и магазинов.

Будва, состоит из Нового города, с большим разнообразием гостиниц и ресторанов, а также знаменитого Славянского пляжа, и Старого города — маленькой живописной цитадели с уютными улочками и домиками. Новый город простирается вдоль бухты, заканчиваясь крепостью Старого города. Основная курортная улица, с кафе, ресторанами, аттракционами и дискотеками, идет параллельно набережной.

Зимой в Будве выпадает много осадков, но снег — редкость. Температура обычно положительная, улицы относительно теплые и влажные. С ноября по начало марта в городе мало туристов из-за порывов ветра, штормов и ливней. Весна в Будву приходит рано, и в конце февраля здесь уже распускаются первые цветы.

Котор

Котор — ещё один очаровательный город, расположенный в живописной бухте, окруженной горами. Старый город Котор является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и предлагает историческую атмосферу с узкими улочками, средневековыми церквями и крепостями. Город также известен своими фестивалями и культурными событиями. Котор предлагает спокойную и размеренную жизнь в живописном окружении, идеальное место для тех, кто ищет уединения и красоты природы.

Котор — город, в котором туристы можно встретить круглый год. Благодаря своему географическому положению здесь можно избежать сильной жары. Однако климатической проблемой является высокая влажность, которая может вызвать появление плесени на стенах домов. Следует помнить, что в Черногории отсутствует центральное отопление, поэтому для обогрева придется использовать электрообогреватели.

Котор считается небольшим городом, и его инфраструктура не очень развита. Но в городе находятся два университета и это придает ему студенческую атмосферу.

Херцег-Нови

Херцег-Нови — город, расположенный на побережье Черногории, недалеко от границы с Хорватией. Он славится своим климатом и лечебными минеральными источниками.

Херцег-Нови представляет интерес для тех, кто не является поклонником моря. Однако для дайверов Херцег-Нови предлагает интересный подводный мир, а вдоль всего побережья расположено множество дайверских школ. Город имеет сложную географию и рельеф, что означает постоянные подъемы по лестницам и ограниченное количество парковочных мест.

В Херцег-Нови проживает множество музыкантов, общественных деятелей и художников. Здесь отсутствуют крупные магазины и развлекательные заведения, а жители предпочитают проводить время в кругу друзей и семейных посиделок.

Самым жарким месяцем является сентябрь, когда температура может достигать +30°C, в то время как зимой термометр держится около +15°C.

Тиват

Тиват — город, расположенный на побережье Боко-Которского залива. Здесь же и находится главный аэропорт страны.

Этот город выбирают иммигранты, желающие найти спокойную жизнь в Черногории. В Тивате созданы все условия для взрослых и детей, даже в сезон нет большого наплыва туристов. Однако существенным недостатком города является отсутствие доступного жилья. Как и другие города Черногории, Тиват имеет комфортный климат. Лето здесь не слишком жаркое, а зимой редко бывает прохладно.

Город известен своими яхт-клубами, портом и роскошными курортами. Тиват также имеет прекрасные пляжи и многочисленные рестораны, предлагающие богатый выбор морепродуктов. Жизнь в Тивате может быть комфортной и роскошной, особенно для любителей морских прогулок и яхтинга.