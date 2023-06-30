Как получить Шенген, американскую визу или визу Великобритании в Сербии?

Многие граждане России мечтают о возможности посетить страны Шенгенской зоны, США или Великобританию. Однако, для осуществления такой поездки им необходимо получить соответствующую визу.

В данной статье мы рассмотрим основные минимальные шаги и рекомендации по получению Шенгенской, американской и визы Великобритании для мигрантов из России, находящихся в Сербии.

Шенгенская виза

Каждая страна, входящая в шенген-зону имеет свои требования и процедуры для получения визы.

Некоторые страны временно прекратили выдачу шенгенских виз россиянам. В числе таких стран на данный момент находятся Чехия, Литва и Латвия.

Необходимо помнить, что:

Если вы планируете посетить несколько стран в Шенгенской зоне, рекомендуется подавать заявление на визу в Посольство или Консульство первой страны, которую вы собираетесь посетить.

Подать заявку на Шенгенскую визу через Консульство в Сербии нельзя удаленным способом. Личное присутствие является обязательным требованием.

Обычно заявка на Шенгенскую визу в Белграде рассматривается около 15 дней.

Для получения Шенгенской визы в Сербии необходимо иметь Вид на жительство (ВНЖ) в этой стране.

Страны, подписавшие Шенгенское соглашение, устанавливают схожие требования для заявителей, но могут существовать некоторые отличия, которые следует учитывать перед обращением в консульство, также отличаются и требования к документам по разным категориям виз (туристическим, трудовым, медицинским, учебным и т.д). Рекомендуется тщательно изучить информацию на официальном портале конкретной страны, куда вы планируете поехать.

Для получения шенгенской визы через консульство в Белграде необходимо предоставить следующий минимум документов:

Заявление, заполненное по установленной форме.

Фотография, соответствующая требованиям консульства.

Заграничный паспорт сроком действия не менее 3 месяцев со свободными страницами (минимум 2).

Копии предыдущих выданных виз.

Вид на жительство или постоянное место жительства в Сербии.

Трудовой договор от работодателя либо источник денежных средств.

Бронь авиабилетов в страну Шенгенской зоны и отель. Если вы путешествуете на собственном автотранспорте, необходимо предоставить водительское удостоверение и копии документов на автомобиль.

Медицинская страховка, покрывающая весь период пребывания в Шенгене и включающая оказание медицинской помощи (сумма страхового покрытия не менее 30 000 долларов США). Полис должен быть действителен для всех стран Шенгенской зоны.

Чеки об оплате консульского сбора.

Выписка из банка, подтверждающая финансовую состоятельность за последние 6 месяцев и движение средств (некоторые консульства принимают выписки из российских банков, но они не являются приоритетом и могут быть отклонены).

Некоторые страны Шенгенской зоны требуют, чтобы заявители имели ВНЖ и проживали в Сербии не менее 6 месяцев или чтобы срок истечения ВНЖ был более трех месяцев от даты поездки. Эти требования могут отличаться в зависимости от конкретной страны, поэтому важно заранее уточнить информацию на официальном сайте консульства.

Также стоит отметить, что в некоторых случаях консульства более склонны выдавать шенгенскую визу с датами, соответствующими планируемой поездке. Это означает, что виза будет действительна только на период вашего намеченного путешествия.

В связи с этим, рекомендуется заранее планировать поездку, обращаться в консульство со всеми необходимыми документами и предоставлять точные даты планируемого визита. Это поможет избежать возможных проблем и обеспечит получение шенгенской визы, соответствующей вашим планам и потребностям.

Американская виза

Процесс получения американской визы отличается обязательным прохождением интервью в посольстве. Как правило, до прохождения интервью в консульстве уже составили предварительное мнение о заявителе, согласно предоставленным документам, но собеседование с офицером консульства тоже важный пункт в процессе получения визы.

Опыт показывает, что наличие сербского трудового договора и ВНЖ дает больше гарантий на успех в одобрении визы.

Для успешного прохождения интервью на американскую визу рекомендуется изучить реальные истории отказов и положительные отзывы заявителей. Обычно вопросы офицеров на собеседовании можно разделить на две категории. Первая категория связана с вашей поездкой в США. Вам обязательно зададут вопросы о вашем пункте назначения, целях визита и планируемом сроке пребывания. Офицеры также могут быть заинтересованы в том, есть ли у вас контактные лица, друзья или родственники в Соединенных Штатах, и планируете ли вы их навестить.

Вторая категория вопросов связана с вашей жизнью в России и Сербии. Вам могут задать вопросы о вашей работе, уровне доходов, должности, профессиональных обязанностях и семейном положении. Офицеру необходимо быть уверенным в том, что у вас есть причины вернуться. В Посольстве США в Сербии сопроводительные документы предъявляются только по требованию, поэтому не стоит проявлять инициативу и предоставлять документы без запроса.

Виза Великобритании

Для посещения Великобритании иностранцам необходимо оформить соответствующее разрешение на въезд и пребывание. В отличие от стран Шенгенской зоны, Великобритания не принимает шенгенскую визу для краткосрочных поездок. Вместо этого, для посещения Великобритании в туристических целях требуется гостевое разрешение.

Для получения великобританской визы в Посольстве Великобритании в Белграде также требуется наличие ВНЖ (вид на жительство) в Сербии. Это означает, что если вы являетесь гражданином России и планируете получить великобританскую визу в Белграде, вам необходимо иметь действующее ВНЖ в Сербии. Трудовой договор также является обязательным пунктом.

Если ваша цель — иммиграция в Англию или другую страну в составе Великобритании, вам потребуется виза типа D, которая позволяет иммигранту впоследствии получить британский вид на жительство. Виза типа D обычно предоставляется для долгосрочного пребывания и имеет свои особенности и требования, которые необходимо учитывать при оформлении.

Важно отметить, что каждая визовая процедура имеет свои уникальные требования и процедуры, поэтому рекомендуется тщательно изучить информацию на официальных веб-сайтах посольств или консульств соответствующих стран. Планируйте свою поездку заранее, собирайте все необходимые документы и будьте готовы к собеседованиям. Удачи в получении визы и приятной поездки!