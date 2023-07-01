Черногория: визаран или легализация в стране? Сравниваем плюсы и минусы 

В последние годы Черногория стала одним из привлекательных направлений для мигрантов из Российской Федерации. Возможность получения временного или постоянного резидентского статуса привлекает туристов, предпринимателей и людей, желающих найти новые перспективы в этой маленькой балканской стране.

В данной статье мы рассмотрим плюсы и минусы визарана и легализации (получения ВНЖ) в Черногории для мигрантов из РФ.

Визаран (англ.: visa run) — это способ продлить срок легального пребывания в определенной юрисдикции, когда иностранец выезжает в сопредельное государство и въезжает обратно в течение короткого отрезка времени.

В Черногории срок легального пребывания составляет 30 дней для граждан РФ, по истечению этого срока необходимо выехать из Черногории в любую другую страну (В Сербию и Боснию Герцеговину можно выехать также по загранпаспорту без виз) и получить печать в загранпаспорт о выезде, после чего срок нахождения в стране обнулится.

Плюсы визарана

Простая процедура. Для граждан России визаран в Черногории является достаточно простой процедурой. Не требуется фактически никаких документов, кроме загранпаспорта, а сама процедура занимает небольшое количество времени.

Гибкие условия пребывания.Визаран позволяет мигрантам находиться в Черногории на протяжении определенного срока, который может быть продлен, на данный момент, бесконечно.

Минусы визарана

Ограниченные права и социальные льготы. По сравнению с легальным резидентством, визаран предоставляет ограниченные права. Некоторые возможности, такие как право на работу в стране или получение государственной медицинской страховки, недоступны для визаращиков.

Ограничения по планированию жизни, необходимость следить за датами выезда. В долгосрочной перспективе это может стать неудобством, особенно для тех, кто планирует остаться в стране надолго или найти постоянную работу.

Отсутствие права на гражданство. Визаранщики не имеют права на гражданство Черногории. Это может быть недостатком для тех, кто стремится стать полноправным гражданином и получить все соответствующие привилегии.

Плюсы легализации в Черногории

Статус резидента. Легализация в Черногории дает возможность стать резидентом страны. Это предоставляет больше прав и привилегий, включая право на работу, образование и государственные социальные льготы, открытие банковских счетов и др.

Путь к гражданству. Получение ВНЖ, а затем ПМЖ открывает возможность претендовать на гражданство Черногории в будущем.

Долгосрочная стабильность. Легализация дает мигрантам возможность обосноваться на долгосрочной основе в Черногории и строить свою жизнь и карьеру, заниматься бизнесом и легально получать доход в этой стране.

Минусы легализации

Процедура получения ВНЖ. По сравнению с визараном, процесс легализации, конечно, требует больше времени и усилий. Но этот процесс нужно пройти однократно, а затем подаваться на продление по истечению ВНЖ.

Необходимость оплатить налоговые сборы для получения ВНЖ.

В конечном счете, выбор между визараном и легализацией зависит от индивидуальных целей, потребностей и планов мигранта. Рекомендуется внимательно изучить оба варианта, учитывая свои личные обстоятельства, прежде чем принять окончательное решение. Черногория, с ее привлекательными природными красотами, культурой и экономическим потенциалом, предлагает интересные возможности для мигрантов, независимо от выбранного статуса пребывания.