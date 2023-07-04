Как получить ВНЖ в Испании в 2023 году. Digital Nomad Visa, или Виза Цифрового Кочевника, учебная виза

Испания, с ее прекрасным климатом, богатой культурой и экономическими возможностями, продолжает быть привлекательным местом для мигрантов. В этой статье мы рассмотрим актуальные процедуры и требования для получения ВНЖ (вида на жительство) в Испании в 2023 году.

Digital Nomad Visa, или Виза Цифрового Кочевника

Эта виза предоставляет возможность работать в Испании для иностранных граждан, занимающихся удаленной работой или предпринимательской деятельностью, которая не связана с испанскими компаниями или рынком труда.

Чтобы получить Digital Nomad Visa, вам необходимо иметь статус самозанятого или трудовой контракт с компанией, работающей за пределами Испании. Это означает, что вы должны быть предпринимателем или работать на иностранную компанию, не имеющую прямого отношения к Испании. Отсутствие необходимости устраиваться на работу в испанскую компанию делает эту опцию особенно привлекательной для многих цифровых номадов.

Учебная виза

Эта виза предназначена для студентов, а также для тех, кто планирует заниматься научными исследованиями, стажировками или волонтерской деятельностью.

Учебная виза Испании является одним из наиболее эффективных способов иммиграции для граждан Российской Федерации, помимо Digital Nomad Visa.

Для получения учебной визы в Испании необходимо предоставить документы, подтверждающие вашу приемлемость в учебное заведение, которое вы выбрали. Это может быть приглашение от университета, письмо о зачислении, договор на обучение и другие необходимые документы. Также вам может потребоваться подтверждение финансовой состоятельности для оплаты обучения и проживания в Испании.

Инвестиционный ВНЖ

Один из способов получения ВНЖ в Испании — это инвестиционная программа. В рамках этой программы мигранты могут инвестировать определенную сумму (недвижимость стоимостью от 500 000 евро, облигации от 2 000 000 евро, инвестиции или банковский депозит от 1 млн евро) в испанскую недвижимость, облигации, банковские вклады или в бизнес в стране. Точные требования и суммы инвестиций зависят от конкретной программы, поэтому рекомендуется обратиться к специалистам или адвокатам, специализирующимся на иммиграционном праве, чтобы получить подробную информацию.

Виза на воссоединение семьи

Если у вас близкие родственники, имеющие ВНЖ в Испании, вы можете легализовать свое пребывание в стране. Прямые родственники граждан Испании могут сразу получить гражданство.

Кроме того, существует возможность получить ВНЖ на основании Pareja De Hecho. Для этого ваш партнер или партнерша должны быть гражданами Испании или иметь ВНЖ в этой стране. Pareja de hecho представляет собой семейное партнерство, которое подразумевает совместное проживание и ведение общей домашней жизни, но не требует официального брака.

Предпринимательский ВНЖ

Если у вас есть намерение запустить собственный бизнес в Испании, вы можете рассмотреть возможность получения предпринимательского ВНЖ. Для этого вам потребуется разработать бизнес-план, который демонстрирует финансовую устойчивость и потенциал вашего предприятия. Также необходимо убедить испанские власти в своей способности внести положительный вклад в экономику страны.

Трудовой ВНЖ

Если вы получили официальное приглашение на работу в Испании или имеете контракт с испанским работодателем, вы можете претендовать на данный тип ВНЖ. В этом случае работодатель будет выступать спонсором вашего пребывания в стране и помогать вам с необходимыми документами и процедурами.

ВНЖ для самозанятых лиц

Для тех, кто планирует работать как самозанятый предприниматель в Испании, существует специальная программа ВНЖ для самозанятых лиц. Вам потребуется предоставить бизнес-план и доказать свои профессиональные навыки и опыт в выбранной сфере деятельности.

ВНЖ без права на работу, также известный как ВНЖ для финансово-состоятельных иностранцев

Для получения ВНЖ в Испании в рамках программы для финансово-состоятельных иностранцев, необходимо учесть следующие требования и условия:

Отсутствие судимости. Вы должны предоставить документы, подтверждающие отсутствие судимости в стране, где вы проживали ранее.

Наличие жилья на территории Испании. Вы должны предоставить доказательства наличия жилья в Испании. Это может быть недвижимость, находящаяся в вашей собственности, или договор долгосрочной аренды жилья.

Финансовые требования. Для получения ВНЖ вам необходимо иметь не менее 28 000 евро на банковском счету в испанском банке. Если вы подаете заявление от имени семьи, сумма увеличивается до 28 000 евро на первого члена семьи и 7 000 евро на каждого последующего члена семьи.

Подтверждение легальности доходов. Вам необходимо предоставить документы, подтверждающие легальность происхождения ваших доходов за последние 3 года. Это может быть налоговая декларация, выписка из банковского счета или другие документы, подтверждающие вашу финансовую стабильность.

Медицинская страховка. Вы должны иметь медицинскую страховку с нулевой франшизой.

ВНЖ по оседлости

Если вы прожили на территории Испании в течение 3 лет, даже в нелегальном статусе, вы можете претендовать на получение ВНЖ (Вида на Жительство) с правом на работу. Это означает, что после 3-х лет непрерывного проживания в Испании вы можете легализовать свое положение и получить официальный статус, который позволит вам работать в стране.

Однако важно отметить, что если вы остались в Испании в нелегальном статусе, то до истечения 3-х лет нет возможности легализоваться. Это означает, что вам не будет предоставлено право на работу и другие льготы, связанные с официальным статусом. Ожидание трех лет может быть сложным и создавать определенные трудности в получении легального статуса.

В заключение, Испания предлагает различные пути получения ВНЖ для мигрантов. От инвестиций и предпринимательства до работы и самозанятого статуса, варианты доступны в зависимости от ваших целей и обстоятельств. Важно быть информированным, следовать требованиям и обратиться за помощью к профессионалам, чтобы облегчить процесс получения ВНЖ и осуществить свою мечту о жизни в прекрасной Испании.