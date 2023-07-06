Виза цифрового кочевника в Испании (Digital Nomad Visa) и виза финансово-независимых иностранцев. Как получить в 2023 году?

В современном мире удаленная работа становится все более популярной и предоставляет много возможностей для миграции. Испания, с ее прекрасным климатом, культурным наследием и разнообразными ландшафтами, стала привлекательным местом для цифровых кочевников и финансово обеспеченных людей.

В 2023 году Испания предлагает две основные визы для таких лиц: Виза цифрового кочевника и виза финансово независимых.

Виза цифрового кочевника в Испании

Виза цифрового кочевника предназначена для тех, кто может работать удаленно и хочет провести в Испании продолжительное время.

Для получения статуса цифрового кочевника в Испании и оформления Digital Nomad Visa существуют определенные требования и условия, установленные Законом о Старт-апах.

Важно отметить, что цифровым кочевником считается человек, не являющийся гражданином Испании или другой страны Евросоюза, который работает по найму на зарубежную компанию или является фрилансером, работая для иностранных компаний. При фрилансе, только 20% дохода может быть получено от испанских компаний, в то время как остальная часть должна поступать от иностранных работодателей.

Digital Nomad Visa позволяет пребывать в Испании в качестве цифрового кочевника на срок до 1 года. По истечении этого срока, вы можете оформить вид на жительство сроком на 3 года и по окончании этого срока иметь возможность продлить его еще на 2 года.

Оформление вида на жительство требует соответствия определенным критериям, таким как продолжение работы в качестве цифрового кочевника, наличие достаточных финансовых средств для обеспечения себя и подтверждение медицинской страховки.

Для получения визы цифрового кочевника в Испании необходимо соответствовать определенным требованиям, которые включают:

Возраст:заявитель должен быть старше 18 лет.

Гражданство: гражданство любой страны, за исключением Испании и стран Евросоюза.

Минимальный срок работы:заявитель должен иметь минимальный срок работы на иностранную компанию не менее 3 месяцев перед подачей заявления на визу.

Образование: заявитель должен предоставить подтверждение своего образования.

Опыт работы:необходим подтвержденный опыт работы продолжительностью не менее 3 лет.

Отсутствие судимости: заявитель не должен иметь судимости, включая судимости, полученные на территории Испании в течение последних 5 лет.

Медицинская страховка: заявитель должен иметь испанскую медицинскую страховку с полным покрытием, чтобы обеспечить медицинскую защиту во время пребывания в Испании.

Доход: заявитель должен предоставить подтверждение о наличии достаточного дохода. Минимальная сумма составляет €2520 для заявителя, плюс дополнительные суммы, если в заявлении указаны супруг/супруга или дети.

ВНЖ в Испании для финансово-независимых иностранцев

Важно отметить, что виза финансово независимых (Non Lucrative Visa) в Испании не предоставляет возможности для учебы или работы. Поэтому одним из обязательных условий для оформления вид на жительство для финансово независимых лиц является наличие достаточных сбережений.

Уровень дохода определяется по многофункциональному коэффициенту общего дохода в Испании, известному как IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). IPREM используется в Испании в качестве ориентира для предоставления помощи, субсидий или пособий по безработице.

Для получения вид на жительство в Испании без права на работу, заявитель должен подтвердить свою финансовую независимость и наличие денежных средств, равных или превышающих 400% IPREM на главного заявителя и дополнительные 100% IPREM на каждого члена семьи в месяц.

Таким образом, для получения вид на жительство по Non Lucrative Visa в 2023 году, ваши минимальные годовые доходы или сбережения должны составлять не менее 28 800 евро для главного заявителя и не менее 7 200 евро на каждого члена семьи.

Для получения вида на жительство (ВНЖ) по программе финансово независимых лиц в Испании, необходимо учесть следующие требования и особенности:

Минимальный ежемесячный доход: основной заявитель должен иметь минимальный ежемесячный доход от 2400 €, а на каждого последующего члена семьи должно быть дополнительно не менее 600 €.

Наличие счета в банке:основной заявитель должен подтвердить наличие сбережений на счету в банке в размере не менее 28 800 €.

Недвижимость в Испании: необходимо подтвердить место проживания в Испании, которое может быть либо долгосрочной арендой, либо покупкой жилья любой стоимости.

Члены семьи:программа включает следующих членов семьи: супруг/супруга, дети до 18 лет, дети старше 18 лет при условии, что они находятся на содержании заявителя, а также родители, которые находятся на полном содержании заявителя.

Срок действия ВНЖ: вид на жительство выдается на 1 год, после чего может быть продлен 2 раза на 2 года. После 5 лет проживания в Испании можно подать на получение постоянного места жительства (ПМЖ).

Гражданство Испании:получение гражданства Испании возможно после 10 лет проживания в стране.

Постоянное проживание: для поддержания статуса ВНЖ необходимо оставаться в Испании в течение 6 месяцев в году, то есть не менее 183 дней.

Особенности программы: на втором году проживания в Испании вы можете изменить ваш статус ВНЖ на общих основаниях с правом на работу.

Другие требования:дополнительные требования включают обязательное подтверждение легальности источника происхождения средств, отсутствие судимостей, визовых и иммиграционных нарушений, отсутствие задолженности по налогам и другим финансовым обязательствам, а также отсутствие опасных заболеваний. Также требуется наличие частной медицинской страховки.

В 2023 году Испания предлагает привлекательные возможности для цифровых кочевников и финансово независимых людей. Эти визы позволяют наслаждаться пребыванием в этой красивой стране и в полной мере воспользоваться ее преимуществами. Однако необходимо следовать правилам и требованиям, предъявляемым испанскими властями, и своевременно ознакомиться с актуальной информацией, чтобы убедиться в правильном оформлении визы.