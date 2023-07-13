Как поменять просроченные российские водительские права в Сербии. Особенности обмена прав в 2023 году

Если вы являетесь гражданином России и у вас закончился срок действия водительского удостоверения, когда вы находитесь в Сербии, вам может потребоваться заменить их на местные документы.

В 2023 году вступило в силу Постановление № 626 Правительства РФ, которое вносит определенные изменения в процедуру обмена просроченных водительских прав на новые. В данной статье мы рассмотрим эти особенности и процесс обмена прав в Сербии в 2023 году.

Согласно Постановлению № 626 Правительства, если срок действия ваших водительских прав истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, вам разрешается не менять их в течение трех лет. Это изменение было введено с целью уменьшения административной нагрузки на граждан и бизнес.

Проверьте дату истечения срока действия ваших прав, чтобы определить, подпадаете ли вы под это Постановление.

В соответствии с Постановлением № 626 Правительства РФ, вы имеете возможность предоставить судебный перевод данного постановления на сербский язык для обмена просроченных российских прав.

Судебный перевод — это официальный перевод документа, который выполняется специально уполномоченным переводчиком и заверяется печатью суда.

Для использования этой возможности вы должны обратиться в местное отделение полиции или иное учреждение в вашем регионе, ответственное за выдачу водительских прав, и уточнить, примут ли они судебный перевод Постановления № 626 на сербский язык как основание для замены просроченных российских прав. Необходимо иметь в виду, что процедуры и требования могут отличаться в зависимости от региона и учреждения, поэтому рекомендуется получить актуальную информацию непосредственно у соответствующих органов.

Важно отметить, что для замены просроченных российских водительских прав на действительные в Сербии требуется наличие местного вида на жительство (ВНЖ).

Если вы решите заменить свои просроченные российские водительские права на местные в Сербии, подготовьте следующие документы:

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и статус (ВНЖ, ПМЖ) пребывания в Сербии.

Просроченные водительские права Российской Федерации.

Перевод водительских прав на сербский или английский язык, выполняемый нотариусом или официальным переводчиком.

Судебный перевод Постановления РФ.

Квитанция об оплате пошлины.

Скан внутреннего паспорта РФ, загранпаспорта РФ и ВНЖ Сербии.

После сбора всех необходимых документов, предоставьте их в соответствующее отделение полиции или учреждение, ответственное за выдачу водительских прав. При необходимости, может потребоваться прохождение медицинского освидетельствования или других проверок, установленных местными законами и процедурами. Вам придется также уплатить налоговые сборы.

Замена просроченных российских водительских прав на основании судебного перевода Постановления № 626 на сербский язык предоставляет альтернативную возможность для тех, кто желает использовать свои истекшие права в течение указанного трехлетнего периода. Однако, необходимо соблюдать требования, установленные местными органами, и своевременно уточнять информацию о процедурах и документах, необходимых для обмена водительских прав в Сербии.