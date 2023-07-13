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Общество

Как поменять просроченные российские водительские права в Сербии. Особенности обмена прав в 2023 году

Если вы являетесь гражданином России и у вас закончился срок действия водительского удостоверения, когда вы находитесь в Сербии, вам может потребоваться заменить их на местные документы.
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Как поменять просроченные российские водительские права в Сербии. Особенности обмена прав в 2023 году

В 2023 году вступило в силу Постановление № 626 Правительства РФ, которое вносит определенные изменения в процедуру обмена просроченных водительских прав на новые. В данной статье мы рассмотрим эти особенности и процесс обмена прав в Сербии в 2023 году.

Согласно Постановлению № 626 Правительства, если срок действия ваших водительских прав истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, вам разрешается не менять их в течение трех лет. Это изменение было введено с целью уменьшения административной нагрузки на граждан и бизнес. 

Проверьте дату истечения срока действия ваших прав, чтобы определить, подпадаете ли вы под это Постановление.

В соответствии с Постановлением № 626 Правительства РФ, вы имеете возможность предоставить судебный перевод данного постановления на сербский язык для обмена просроченных российских прав.

Судебный перевод — это официальный перевод документа, который выполняется специально уполномоченным переводчиком и заверяется печатью суда.

Для использования этой возможности вы должны обратиться в местное отделение полиции или иное учреждение в вашем регионе, ответственное за выдачу водительских прав, и уточнить, примут ли они судебный перевод Постановления № 626 на сербский язык как основание для замены просроченных российских прав. Необходимо иметь в виду, что процедуры и требования могут отличаться в зависимости от региона и учреждения, поэтому рекомендуется получить актуальную информацию непосредственно у соответствующих органов.

Важно отметить, что для замены просроченных российских водительских прав на действительные в Сербии требуется наличие местного вида на жительство (ВНЖ).

Если вы решите заменить свои просроченные российские водительские права на местные в Сербии, подготовьте следующие документы:

  • Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и статус (ВНЖ, ПМЖ) пребывания в Сербии.

  • Просроченные водительские права Российской Федерации.

  • Перевод водительских прав на сербский или английский язык, выполняемый нотариусом или официальным переводчиком.

  • Судебный перевод Постановления РФ.

  • Квитанция об оплате пошлины.

  • Скан  внутреннего паспорта РФ, загранпаспорта РФ и ВНЖ Сербии.

После сбора всех необходимых документов, предоставьте их в соответствующее отделение полиции или учреждение, ответственное за выдачу водительских прав. При необходимости, может потребоваться прохождение медицинского освидетельствования или других проверок, установленных местными законами и процедурами. Вам придется также уплатить налоговые сборы.

Замена просроченных российских водительских прав на основании судебного перевода Постановления № 626 на сербский язык предоставляет альтернативную возможность для тех, кто желает использовать свои истекшие права в течение указанного трехлетнего периода. Однако, необходимо соблюдать требования, установленные местными органами, и своевременно уточнять информацию о процедурах и документах, необходимых для обмена водительских прав в Сербии.

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип eaborovkov
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