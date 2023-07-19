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Как купить и зарегистрировать автомобиль в Сербии. Пошаговый алгоритм

Покупка и регистрация автомобиля в Сербии для иностранного гражданина требует выполнения определенных шагов и предоставления соответствующих документов.
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Как купить и зарегистрировать автомобиль в Сербии. Пошаговый алгоритм

В данной статье мы рассмотрим процесс покупки и регистрации автомобиля в Сербии и ознакомимся с необходимыми требованиями и документами.

Покупка автомобиля пошагово

Найти подходящий автомобиль. Первым шагом является поиск подходящего автомобиля, который соответствует вашим требованиям и бюджету. Вы можете искать автомобиль через объявления в интернете или обратиться к автодилерам.

Пройти технический осмотр и получить номера. Если выбранный автомобиль уже имеет номерные знаки и регистрационную наклейку, этот шаг можно пропустить. Однако, если автомобиль не имеет технического осмотра или номерных знаков, вам необходимо пройти технический осмотр в лицензированном пункте техосмотра. 

Взять «уверение» в полиции. Следующим шагом является получение уверения в полиции (подтверждение вашего вида на жительство) для регистрации автомобиля. 

Зарегистрировать договор купли-продажи у нотариуса. Для правомерной покупки автомобиля в Сербии необходимо оформить договор купли-продажи у нотариуса. Нотариус должен убедиться в вашем понимании содержания договора, который обычно составляется на сербском языке. Некоторые нотариусы могут требовать помощи переводчика, чтобы убедиться, что вы полностью понимаете содержание договора.

Зарегистрировать автомобиль в полиции. После заключения договора купли-продажи важно зарегистрировать автомобиль в полиции. Вы должны предоставить все необходимые документы, включая уверение в полиции, договор купли-продажи и другие документы, требуемые полицией. После обработки ваших документов вы получите карточку на ваше имя, которая подтверждает регистрацию автомобиля.

Регистрация 

Получение временного или постоянного вида на жительство.Для регистрации автомобиля в Сербии иностранный гражданин должен иметь временный вид на жительство (привремени боравак) на срок свыше 6 месяцев или постоянный вид на жительство.

Подготовка документов.Прежде чем приступить к регистрации автомобиля, необходимо подготовить следующие документы:

  • Паспорт с ВНЖ, подтверждающий право на пребывание в Сербии свыше 6 месяцев.

  • Документ, подтверждающий право собственности на автомобиль, а также на двигатель, если он был установлен после выхода автомобиля с завода.

  • Заявление на регистрацию автомобиля, оформленное на специальном бланке «Регистрациони лист за моторно-прикључно возило», которое заполняется и заверяется оператором техосмотра и подписывается владельцем автомобиля.

Осмотр автомобиля.Следующим шагом является обращение в лицензированный пункт техосмотра, предпочтительно такой, который имеет право самостоятельно выдавать новые регистрационные наклейки. Вам необходимо пройти технический осмотр автомобиля (технички преглед).

Оплата налогов и сборов.После успешного технического осмотра автомобиля необходимо оплатить установленные налоги и сборы, включая налог на пользование автомобилем, сборы за выдачу свидетельства о регистрации, номерных знаков и регистрационной наклейки, а также сборы за загрязнение воздуха и коммунальный сбор.

Представление документов в МУП. После оплаты налогов и сборов необходимо лично предоставить подготовленные документы в местное подразделение Министерства внутренних дел (МУП), ответственное за регистрацию автомобилей. Ваш пакет документов будет включать заявление на регистрацию, свидетельство о технической исправности автомобиля, полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельца автомобиля, а также документы, подтверждающие оплату налогов, сборов и таможенной пошлины.

Получение документов

Владелец автомобиля, после предоставления всех необходимых документов, получает в МУП справку о регистрации автомобиля (потврда о регистрацији возила), которая временно заменяет свидетельство о регистрации до его выдачи. В течение 30 дней со дня подачи заявления, МУП обязано выдать владельцу постоянное свидетельство о регистрации автомобиля (саобраћајна дозвола), которое будет содержать все необходимые сведения.

После успешной регистрации автомобиля владелец также получает номерные знаки (регистарске таблице) и регистрационную наклейку (регистрациона налепница), которая наклеивается в нижнем правом углу лобового стекла с внутренней стороны.

Следует отметить, что каждый год после регистрации автомобиля необходимо получить новую регистрационную наклейку и повторять процесс регистрации ежегодно. Возможность получения новой наклейки есть у уполномоченных пунктов техосмотра, однако некоторые операторы техосмотра в Сербии могут отправлять документы в МУП для получения регистрационной наклейки.

Покупка и регистрация автомобиля в Сербии требует следования определенной процедуре и предоставления необходимых документов. Соблюдение этих шагов и требований позволит вам успешно приобрести и зарегистрировать автомобиль в Сербии.

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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