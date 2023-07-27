Парламент Сербии упростил получение ВНЖ и гражданства для иностранцев

Такие изменения направлены на содействие упрощению процесса трудоустройства иностранцев и привлечению иностранной рабочей силы в страну.

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Основные изменения:

Вид на жительство (ВНЖ) будет выдаваться одновременно с разрешением на работу, и этот документ будет называться «jedinstvena dozvola» (единое разрешение), аналог пластиковой ID-карты.

Срок действия ВНЖ увеличится с максимального года до 3 лет, что существенно улучшит положение иностранных работников.

Право на постоянное место жительства (ПМЖ) можно будет получить после трех лет непрерывного проживания в Сербии по ВНЖ, вместо прежних пяти лет. После получения ПМЖ можно будет сразу же подаваться на гражданство.

Подавать заявку на продление ВНЖ можно будет до окончания его срока, а не как ранее минимум за 1 месяц до истечения срока.

Некоторые из этих изменений вступят в силу уже в ближайшее время, в то время как другие (особенно относящиеся к «единому разрешению») начнут действовать с 1 февраля 2024 года.

Сербия также заметно увеличила количество одобренных рабочих разрешений в первые шесть месяцев 2023 года.

По данным Национальной службы занятости, за этот период было выдано 24 785 рабочих разрешений, что на 1 000 больше, чем за весь 2021 год.

В сравнении с прошлым годом, когда было выдано 35 168 разрешений на работу, Сербия существенно увеличила эту цифру. Наибольшее количество разрешений было выдано в июне.

Наибольшее количество иностранных рабочих приезжает в Сербию из Китая, России, Турции, Индии, Кубы, Беларуси, Украины и Непала. Кроме того, в «топ-10» стран также входят рабочие из Черногории, Боснии и Герцеговины, а также Северной Македонии.

Такие изменения направлены на содействие упрощению процесса трудоустройства иностранцев и привлечению иностранной рабочей силы в страну.

Эти изменения в законодательстве могут также способствовать росту экономики и повышению международного привлекательности Сербии как страны для инвестиций.