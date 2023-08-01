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Внебрачный союз в Сербии. Процедура регистрации. ВНЖ по внебрачному союзу

В Сербии внебрачный союз – это форма семейных отношений, которая не была официально зарегистрирована в органах ЗАГС, но предполагает постоянное сожительство мужчины и женщины, создание семьи и/или воспитание общего ребёнка.
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Однако, важно понимать, что в отличие от официально зарегистрированного брака, внебрачные союзы не обладают такими же правовыми гарантиями и защитой, например, в разделе имущества при расторжении союза или прав на опеку над ребенком.

ВНЖ по внебрачному союзу

Сербский закон допускает предоставление ВНЖ иностранцам, сожительствующим с гражданами Сербии в статусе внебрачного союза, при условии, что совместное сожительство и отношения установлены и подтверждены. Для этого иностранец должен предоставить соответствующие доказательства своего внебрачного союза с гражданином Сербии.

Те же правила действуют и для пары, где один из иностранных партнеров уже имеет ВНЖ в Сербии.

После предоставления всех необходимых документов и прохождения соответствующей процедуры, иностранец может получить ВНЖ в Сербии на основании внебрачного союза. Вид на жительство предоставляет иностранцу право на легальное проживание и работу в Сербии на определенный срок.

Регистрация внебрачного союза

Процедура регистрации внебрачного союза в Сербии отличается от регистрации официального брака. Вместо обращения в ЗАГС, внебрачные партнеры должны предоставить определенные доказательства своего сожительства и установить факт постоянного и стабильного взаимоотношения. Для успешной регистрации внебрачного союза, необходимы следующие документы и доказательства:

Подтверждение холостого/незамужнего статуса обоих партнёров: Партнёры должны предоставить официальные документы, свидетельствующие о том, что ни один из них не состоит в законном браке на момент регистрации внебрачного союза.

Это может быть:

  • справка из ЗАГСа РФ об отсутствии заключенного брака между людьми, вступающими во внебрачный союз.

  • свидетельство от нотариуса в Сербии на основании отсутствия действующих пометок о семейном положении в паспортах партнеров и подтверждении двух свидетелей (лучше сербско- или англоговорящих) о том, что пара действительно находится в отношениях.

  • судебный перевод страниц паспортов партнеров об отсутствии действующих пометок о семейном положении.

Свидетельство о рождении общего ребёнка, если таковой имеется: Если у внебрачных партнёров есть общий ребёнок, необходимо предоставить его свидетельство о рождении для подтверждения факта совместного родительства.

Свидетельство об общем адресе проживания: Важным доказательством внебрачного союза является свидетельство о совместном проживании.

Документами, которые подтвердят долгосрочные и стабильные отношения, могут быть: общий договор о долговременной аренде жилья и документы о совместной собственности.

Мы рекомендуем обратиться за консультацией к миграционному эксперту или юристу, специализирующемуся в миграционном праве. Миграционный эксперт сможет оказать профессиональную помощь и подробно ознакомить с актуальными требованиями, правилами и процедурами, связанными с получением ВНЖ на основании внебрачного союза.

Внебрачный союз в Сербии имеет свою значимость для пар, которые предпочитают гибкость и свободу в отношениях, но желают укрепить свои права и обязанности перед законом. Регистрация внебрачного союза позволяет установить определенную правовую защиту и обеспечивает более стабильную основу для семейных отношений. Однако, стоит отметить, что внебрачные союзы не приравниваются к официально зарегистрированным бракам, и правовые гарантии могут быть ограничены.

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Комментарии

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    Внебрачный союз в Сербии. Процедура регистрации. ВНЖ по внебрачному союзу

    В Сербии внебрачный союз – это форма семейных отношений, которая не была официально зарегистрирована в органах ЗАГС, но предполагает постоянное сожительство мужчины и женщины, создание семьи и/или воспитание общего ребёнка.

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