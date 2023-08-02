Гражданство Болгарии. Как получить в 2023 году

Болгария является частью Европейского союза, и, как следствие, ее граждане могут свободно перемещаться и работать в странах Европейского союза, что делает болгарское гражданство особенно привлекательным.

В этой статье мы рассмотрим основные способы получения гражданства Болгарии, а также условия и требования, которые необходимо выполнить для успешного завершения процесса.

Существуют общие условия, которые необходимо выполнить, для получения гражданства Болгарии:

Совершеннолетие: Заявитель должен быть совершеннолетним, то есть достигшим 18-летнего возраста, чтобы иметь право на подачу заявления на гражданство.

Существуют различные программы, по которым можно получить гражданство Болгарии. Необходимо определиться, по какой программе будет происходить подача заявления на получение гражданства. Инвестиции, статус ПМЖ и знание языка, либо доказательство этнической принадлежности к болгарскому народу.

Грамотно оформленное досье в соответствии с выбранной программой: При подаче заявления на гражданство необходимо предоставить все необходимые документы и информацию в соответствии с выбранной программой. Это включает в себя доказательства инвестиций, подтверждение статуса ПМЖ, языковые сертификаты или другие документы, подтверждающие этническую принадлежность.

Важно отметить, что получение гражданства Болгарии требует абсолютной прозрачности и правдивости данных заявителя. Любые попытки предоставить заведомо неправдивую информацию о себе могут привести к отказу в получении гражданства. Также важным фактором является соблюдение законов своей страны и стран Европейского союза, а также отсутствие посягательств на права, свободы и целостность страны.

Способы получения гражданства Болгарии

По происхождению: Если один из ваших родителей либо супруг является гражданином Болгарии, вы можете иметь право на автоматическое получение гражданства. Важно убедиться, что правила по происхождению были соблюдены в момент вашего рождения.

По стажу проживания: Этот способ предусматривает получение гражданства после проживания в Болгарии в течение определенного периода времени на законных основаниях, таких как владение временным видом на жительство, затем постоянным видом жительства (в общей сложности 10 лет легального статуса проживания в Болгарии).

По происхождению болгарских коренных народов: В некоторых случаях гражданство может быть предоставлено лицам, которые не обладают болгарскими корнями, но являются потомками коренных болгарских народов.

Согласно этой программе, заявители, которые могут подтвердить свои корни и происхождение из болгарского народа, имеют возможность оформить статус репатрианта, что впоследствии упрощает получение паспорта Болгарии в соответствии с законом "О гражданстве". Наличие хотя бы одного родственника болгарской национальности дает основание для оформления удостоверения о происхождении, что затем упрощает процесс получения паспорта Болгарии.

Гражданство за инвестиции. С 2014 года Болгария предоставляет возможность получения гражданства за инвестиции, что позволяет привлечь сторонний капитал и улучшить экономическую ситуацию в стране.

По инвестиционной программе, известной как Bulgarian Investment Immigration Program (BIIP), иностранцы имеют возможность оформить болгарский паспорт через инвестиции. Например, при покупке ценных бумаг на сумму от 1 млн левов (примерно 511 281 евро), инвестор может получить право на постоянное место жительства в стране всего за 6 месяцев, а гражданство можно оформить за 6 лет.

Увеличение суммы инвестиций в два раза (2 млн левов) позволяет ускорить процесс получения гражданства до всего двух лет.

Дополнительным преимуществом инвестиционной программы является возможность возврата инвестиций. После получения гражданства, инвесторы имеют право продать свои ценные бумаги, такие как облигации или акции, и вернуть свои вложения.

Получение гражданства Болгарии – это процесс, который требует времени и усилий. Вам может потребоваться помощь профессионального юриста или иммиграционного консультанта, чтобы правильно подготовить документы и обеспечить соблюдение всех требований. Однако успешное получение болгарского гражданства открывает двери к многочисленным преимуществам и возможностям, которые предоставляет членство в Европейском союзе.