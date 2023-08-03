Сотовая связь и мобильный интернет в Сербии, какого оператора выбрать лучше всего?

Одним преимуществом мобильной связи в Сербии является доступ к бесплатному Wi-Fi на улицах крупных городов, особенно в Белграде. Это предоставляет дополнительную возможность для туристов и местных жителей оставаться всегда на связи и экономить трафик своего мобильного интернета.

Многие общественные места, такие как парки, общественный транспорт, площади, кафе и рестораны, оборудованы точками бесплатного Wi-Fi.

Однако, несмотря на все преимущества бесплатного Wi-Fi, стоит быть осторожным при использовании открытых сетей, так как они могут быть уязвимы для кибератак и хакерских атак. Чтобы обезопасить свои данные, рекомендуется использовать виртуальные частные сети (VPN) при подключении к открытым Wi-Fi точкам.

Сотовая связь в Сербии представлена тремя основными операторами:

Yettel (бывший Telenor) занимает лидирующее положение на рынке сотовой связи в Сербии, обладая самой большой долей абонентов - 43%. Yettel славится высоким качеством связи и широким покрытием, особенно в области мобильного интернета. Официальные данные свидетельствуют, что сеть 4G активно развивается с 2016 года, и на сегодняшний день Yettel обеспечивает устойчивый 3G-4G интернет на 99% территории страны.

MTS - второй по размеру оператор сотовой связи в Сербии, обладает 37% всех абонентов страны. Он известен своим стабильным качеством связи и хорошим покрытием, особенно в городах и на популярных туристических маршрутах.

A1 (бывший Vip) является третьим оператором по популярности, с долей в 20%. A1 специализируется на различных пакетах и услугах для молодежи, предоставляя уникальные и привлекательные предложения для своих абонентов.

Для туристов, посещающих Сербию, важно учесть несколько моментов, связанных с приобретением сим-карты и выбором местного оператора. Для этой категории клиентов операторов доступны только препейд (предоплаченные) тарифы, что означает, что сначала необходимо пополнить баланс, а затем пользоваться услугами связи. Такие сим-карты не позволяют уйти в минус, что обеспечивает контроль над расходами на связь.

Срок действия туристических пакетов составляет обычно 30 дней, по истечению срока можно в дальнейшем докупить тариф на следующие 30 дней.

Ниже приведем примеры и стоимость данных тарифов, актуальные на момент выхода статьи:

Yettel

mts

A1

Несомненно, для краткосрочных поездок в Сербию на пару недель нет необходимости тратить время и ресурсы на подключение местной мобильной связи. В крупных городах страны, таких как Белград, Нови Сад и Ниш, предоставляется широкое Wi-Fi-покрытие, что позволяет туристам оставаться на связи и пользоваться интернетом без необходимости покупать местную сим-карту.

Однако существуют ситуации, когда sim-карта местного оператора становится необходимой. Основной причиной для этого является открытие счета в сербском банке и подключение интернет-банкинга, и для этого требуется местная сим-карта.

Среди дополнительных удобств наличия сербской sim-карты можно отметить:

Оплата парковки автомобиля. В больших сербских городах бесплатных автостоянок нет, удобнее всего оплатить эту услугу с помощью отправки sms на специальный номер и деньги снимаются с мобильного счета. Есть и другие способы оплаты парковки, например, приобрести парковочные талоны у контролера, но через телефон получается дешевле, быстрее и язык знать необязательно.

Оплата проезда в городском транспорте. Аналогично, следует отправить sms и деньги снимаются с мобильного счета.

Дешевый роуминг между балканскими странами.

Тарифы, предлагаемые местными операторами для туристов (без наличия сербского ВНЖ), часто имеют свои особенности и ограничения. Они обычно представляют собой предоплаченные пакеты услуг, которые могут быть менее выгодными и иметь меньший запас интернет-трафика, минут разговора и SMS, чем тарифы для резидентов страны.

При этом, после оформления ВНЖ (Вид на жительство), постоянные жители Сербии могут переоформить свою сим-карту с сохранением номера телефона и изменить тарифный план на более выгодный и подходящий их потребностям.

Таким образом, выбор подключения местной сим-карты в Сербии зависит от ваших личных потребностей и целей пребывания. Если вы путешествуете на короткий срок и имеете доступ к международному роумингу, использование своего родного провайдера может быть удобным вариантом. Однако, если у вас есть долгосрочные планы и вы хотите оформить банковский счет или стать резидентом, подключение местной сим-карты становится необходимостью.