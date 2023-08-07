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Общество

Виза в Сербию для граждан Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Как и где оформить?

Сербия, расположенная в юго-восточной Европе, является привлекательным туристическим направлением. Наряду с богатыми культурными достопримечательностями, прекрасными пейзажами и гостеприимными жителями, страна предоставляет различные типы виз для посещения. В данной статье мы рассмотрим процесс оформления визы в Сербию для жителей указанных стран.
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Виза в Сербию для граждан Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Как и где оформить?

Для граждан Казахстана и Кыргызстана виза для туристического посещения Сербии не требуется! Граждане Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана обязаны обращаться в посольство для оформления визы в Сербию. 

Также, важно отметить, что последние изменения в законе об иностранцах Сербии, упрощают получение ВНЖ, ПМЖ и гражданства в этой стране!

Далее рассмотрим особенности для обладателей паспорта каждой конкретной страны

Казахстан

Граждане Казахстана, выезжающие в Республику Сербия, не нуждаются в визе, если срок пребывания в стране составляет до 30 дней.

Всем обладателям казахстанских проездных документов для иностранцев или беженцев требуется въездная виза в Республику Сербия. Для этого необходимо обратиться в посольство Сербии в Астане.

Если вы намереваетесь находиться в Республике Сербия более 90 дней, то вам потребуется виза D — виза для длительного пребывания. Этот вид визы предоставляет иностранцам возможность пребывания в Сербии на срок от 90 до 180 дней и планирует подать заявление на получение временного вида на жительство в этой стране.

У граждан Казахстана также есть возможность подать документы на ВНЖ уже находясь в Сербии, но через получение визы типа D в Казахстане этот процесс будет более простым.

Чтобы получить визу D  нужно предоставить следующие документы в посольство Сербии в Астане:

  • Паспорт, который должен быть действителен не менее 90 дней с даты выдачи визы.

  • Фотография размером 3,5 х 4,5 см.

  • Заполненная визовая анкета.

  • Приглашение, соответствующее цели вашей поездки. Для частного визита: пригласительное письмо, заверенное соответствующим органом Республики Сербия. Для делового визита: приглашение от компании в Сербии с указанием характера бизнеса и ожидаемой продолжительности визита.

  • Доказательство наличия достаточных средств для пребывания в Сербии.

  • Медицинское страхование.

  • Чек об оплате консульского сбора: 30,00 евро за визу D и дополнительно 2,00 евро за визовую наклейку.

Кроме основных документов, дополнительные требования могут зависеть от цели вашей поездки. Вот несколько примеров:

  • Если вы едете на работу в Сербию, вам понадобится свидетельство о регистрации компании или трудовой договор.

  • Если ваша поездка связана с учебой, вам нужно предоставить свидетельство о зачислении в учебное заведение.

  • В случае воссоединения семьи (если ваш супруг является гражданином Сербии), потребуются документы, подтверждающие вашу семейную связь.

  • Если вы владеете недвижимостью в Сербии, нужно предоставить документы, подтверждающие ваше владение.

Важно отметить, что посольство Сербии может запросить дополнительные документы, и неполные заявки не будут рассматриваться.

Кыргызстан

Граждане Кыргызстана имеют привилегию путешествовать в Сербию без визы, если их целью является туризм, а срок пребывания не превышает 90 дней в течение 6 месяцев с даты первого въезда. 

Это правило вступило в силу с 8 ноября 2018 года, что позволило кыргызстанцам находиться на территории Сербии без необходимости получения визы в течение 90 дней. До этой даты, без визы могли въезжать только владельцы дипломатических паспортов.

Однако, несмотря на отсутствие визовых требований, для въезда в Сербию гражданам Кыргызстана необходим заграничный паспорт. Это важное условие, и без него въезд в Сербию не будет возможен.

Если же целью въезда в Сербию является дальнейшее получения вида на жительство, то гражданам Кыргызстана необходима виза типа D, которую нужно получить в посольстве Сербии в Казахстане либо в России, так как в Кыргызстане отсутствует посольство Сербии.

Процедура и требования получения данной визы аналогичны с требованиями для граждан Казахстана.

Консульская юрисдикция и оформление визы для граждан Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана

Для граждан Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана, которые планируют посетить Сербию и нуждаются в визе, необходимо обращаться в Посольство Республики Сербии, которое находится в Москве.

Консульская юрисдикция Посольства Республики Сербии распространяется на указанные страны, и именно в Московском посольстве необходимо подавать документы для оформления визы в Сербию.

Граждане Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана должны следовать тем же процедурам, что и граждане других стран, для оформления визы в Сербию. Это включает в себя предоставление действительного заграничного паспорта, фотографий, заполнение визовой анкеты, а также предоставление документов, подтверждающих цель поездки (приглашение, бронь отеля и т.д.) и наличие достаточных средств для пребывания в Сербии, также необходимо иметь медицинскую страховку, действующую на территории Сербии и оплатить соответствующий консульский сбор.

Гражданам Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана, планирующим посещение Сербии, необходимо обращаться в Посольство Республики Сербии в Москве. Для граждан Кыргызстана и Казахстана виза в Сербию не требуется при условии, что их срок их поездки не превышает 30 и 90 дней соответственно. Важно следовать указанным требованиям и оформить все необходимые документы, чтобы сделать поездку в Сербию приятной и беззаботной. Счастливого путешествия!

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Комментарии

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    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Виза в Сербию для граждан Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Как и где оформить?

    Сербия, расположенная в юго-восточной Европе, является привлекательным туристическим направлением. Наряду с богатыми культурными достопримечательностями, прекрасными пейзажами и гостеприимными жителями, страна предоставляет различные типы виз для посещения. В данной статье мы рассмотрим процесс оформления визы в Сербию для жителей указанных стран.

    Виза в Сербию для граждан Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Как и где оформить?
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