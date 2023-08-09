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Общество

Жизнь в деревне в Сербии. Особенности и стоимость недвижимости

В последние годы все больше людей из различных стран стремятся обратить внимание на жизнь в сельской местности, где время идет своим тихим ходом, и жители наслаждаются природой и спокойствием. 
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Жизнь в деревне в Сербии. Особенности и стоимость недвижимости
фото freepik.com

Эта статья расскажет о преимуществах и особенностях жизни в деревне в Сербии, а также обозначит стоимость недвижимости в небольших населенных пунктах этой прекрасной страны

Среди 6 167 населенных пунктов в Сербии, только 9 городов имеют население более 100 тысяч человек. Они представляют собой центры экономической и культурной активности в стране и наиболее сильно развиты с точки зрения инфраструктуры. 

Маленькие населенные пункты, такие как Шабац или Лозница, имеют статуса города, остаются важными точками притяжения туристического притяжения и сейчас активно развиваются. При этом они предлагают уникальные возможности для тех, кто ищет тихую и спокойную жизнь в гармонии с природой.

Сельские же районы Сербии действительно являются настоящими экологическими оазисами, предоставляющие жителям и туристам уникальную возможность погрузиться в природу, насладиться чистотой и красотой окружающего мира. В этих районах главной занятостью местного населения является фермерство. 

Чистый воздух и не загрязненная почва являются не только благоприятными для здоровья, но и позволяют развиватьсяэкологическому туризму. Здесь можно попытать себя в экологическом фермерстве, пройти обучение традиционным ремеслам, а также просто наслаждаться покоем и умиротворением среди прекрасной природы.

Каждая из сельских областей в Сербии обладает своими уникальными чертами и особенностями, что делает их интересными для путешественников, которые стремятся познакомиться с разнообразием и культурой страны.

Например, Воеводина славится своими просторными полями и уникальным национальным стилем жизни, в то время как южная Сербия впечатляет своими горами и древними монастырями.

Одной из важных особенностей сельских поселений в Сербии является кафана — традиционное место встречи для мужчин. В больших деревнях есть кафана всегда  и является своего рода священным местом, где мужчины собираются для обсуждения важных вопросов, заключения сделок и просто приятного времяпровождения за столом с кофе или домашней  ракией (местным традиционным алкогольным напитком).

Женщины, как правило, предпочитают собираться в более уютной обстановке — внутри двора своего дома, где они могут обсуждать важные семейные дела.

Преимущества жизни в деревне

Близость к природе: Жизнь в сельской местности Сербии предлагает уникальную возможность наслаждаться красотами окружающей природы. Чистый воздух, живописные пейзажи, и множество возможностей для активного образа жизни, таких как пешие и велосипедные прогулки, делают жизнь здесь особенно привлекательной для любителей природы.

Сохранение традиций и обычаев: Многие деревни в Сербии изобилуют богатой культурой и историей. Здесь традиции и обычаи остаются живыми, что позволяет жителям окунуться в аутентичную сербскую культуру и образ жизни.

Дружелюбное сообщество: Жители обычно знают друг друга лично и часто предлагают посильную помощь и поддержку , что создает ощущение уюта и безопасности.

Экономическая доступность: Одним из ключевых преимуществ жизни в деревне в Сербии является более низкая стоимость жизни по сравнению с крупными городами. Цены на недвижимость, продукты питания и услуги обычно ниже, что делает деревни привлекательными для тех, кто стремится снизить свои расходы.

Укрепление здоровья и благополучия: Исследования показывают, что жизнь в сельской местности может положительно влиять на здоровье и благополучие человека. Сокращение стресса, более активный образ жизни и укрепление связи с природой могут способствовать повышению качества жизни.

Одной из главных особенностей небольших городов и деревень, которая привлекает внимание иностранцев, является умеренный рост цен на недвижимость. В отличие от столичного рынка недвижимости, где цены прыгнули до небес за последние месяцы, например, в Лознице подъем цен был менее ощутимым. 

Стоимость недвижимости

Стоимость недвижимости в деревнях Сербии зависит от множества факторов, таких как размер дома, его состояние, удаленность от городов и доступность инфраструктуры. В среднем, стоимость жилья в деревнях значительно ниже, чем в крупных городах, что делает их привлекательными для тех, кто ищет доступное жилье или возможность инвестировать в недвижимость.

Здесь предложений о сдаче домов и квартир может быть меньше, но при этом цены на аренду значительно ниже. 

Аренда квартир в маленьких городках обычно будет стоить до 200 евро в месяц, что является значительно более низкой стоимостью по сравнению с городскими квартирами. За эту цену вы можете арендовать уютную квартиру с необходимыми удобствами, такими как мебель, бытовая техника и доступ к интернету. Большие дома со всеми удобствами будут стоить примерно до 500 евро в месяц, что также является весьма доступной ценой по сравнению с арендой домов в Белграде.

Стоимость дома для покупки будет очень сильно варьироваться в зависимости от расположения, близости к более крупным инфраструктурным точкам и размера прилегающего хозяйства. В среднем стоимость начинается от 25 000 евро за небольшой дом и доходит до 500 000 евро за целое этно-поместье с большой прилегающей территорией и богатым садом.

Строительство дома в деревне может быть отличной альтернативой покупке готового жилья. Многие деревни предлагают земельные участки по доступным ценам, что позволяет создать собственный дом согласно своим потребностям и предпочтениям.

Однако, важно учитывать, что инфраструктура в селах и небольших городах может быть менее развитой, чем в крупных городах. Многих услуг и удобств, которые доступны в столице и крупных городах, вы здесь не найдете. Например, магазины, рестораны, больницы и другие учреждения могут находиться в часовой доступности езды или больше, и вам возможно все равно периодически придется ездить в город, чтобы воспользоваться некоторыми услугами или купить необходимые товары.

Тем не менее, жизнь в селе или небольшом городе может предложить множество других преимуществ, таких как чистый воздух, спокойствие, красивая природа и теплая община. Если вы ищете спокойное место для жизни или планируете провести отпуск вдали от городской суеты, аренда недвижимости в селах и небольших городах Сербии может стать идеальным вариантом для вас.

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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