Особенности Сербского языка. Где и как легче всего учить язык? Знают ли русский язык в Сербии?

Сербский язык относится к славянской языковой семье и имеет богатую историю, простирающуюся на протяжении веков. Он известен своей гибкой грамматикой и богатой лексикой. Важной характеристикой Сербского языка является наличие двух алфавитов: кириллического и латинского, которые употребляются параллельно.

Особенности сербского языка

Кириллический алфавит: Сербия использует как кириллический (здесь его называют просто «азбука» или «Вуковица» — от имени создателя Вука Стефановича Караджича), так и латинский алфавит. Однако кириллица остается более распространенной и тесно связана с идентичностью страны.

Гаевица, или сербская латиница, тоже имеет свои особенности. В настоящее время гаевица используется для записи сербохорватского (сербского, хорватского, боснийского, черногорского) и словенского (без букв ć и đ) языков.

Кириллический сербский алфавит копирует русский алфавит, за исключением букв Ё, Й, Щ, Ъ, Ы, Ь, Э, Ю, Я. Вместо них используются непривычные для нас буквы, которые также имеет аналоги в латинице:

Ј - й (в начале слова и после гласных: ја→я, је→е, ји→и, јо→йо, ју→ю; после согласных: ја→ья, је→ье, ји→ьи, јо→ьо, ју→ью).

Ћ (Ć) - чь (ћ произносится мягче, чем ч).

Ђ (Ð)- джь (ђа→джя, ђе→дже, ђи→джи, ђо→джё, ђу→джю).

Њ (Nj) - нь (ња→ня, ње→не, њи→ни, њо→нё, њу→ню).

Љ (Lj) - ль (ља→ля, ље→ле, љи→ли, љо→лё, љу→лю).

Џ (Dž) - дж.

В сербской латинице буква Č является аналогом Ч, Ć - мягкой Ч или Чь, Š — Ш, Ž — Ж.

Сложная грамматика: Грамматика сербского языка может показаться сложной из-за большего количества падежей по сравнению с русским языком и немного другого принципа построения предложения, который более схож с правилами английского языка.

Например, наличие глагола-связки и другой порядок слов в предложении (to mi je sestra = это моя сестра = [буквально] то мне есть сестра).

Или, разное управление (например, obratite se vašem lekaru — обратитесь к вашему врачу).

Сербы пользуются четырьмя вариантами ударения. Длинное нисходящее отмечается перевернутой галочкой («мâjка» / «мать»), а восходящее – штрихом («поштéње» / «честность»). Краткое нисходящее отмечено двумя штрихами («пäс» / «собака»), а восходящее – штрихом в обратную сторону («jèдини» / «единственный»).

Главное правило сербского языка понравилось бы многим российским школьникам и всем тем, кому орфографические нормы даются с трудом: «Пиши како говориш и читаj као што jе написано» (пиши как говоришь и читай как написано).

Язык также примечателен тем, что существуют слова вообще без гласных: «врх» — «вверх», «смрт» — «смерть».

Способы изучения сербского языка

Языковые курсы и онлайн ресурсы: Существует множество языковых курсов, как традиционных, так и онлайн, специально разработанных для изучения сербского языка.

На данный момент, множество сербо-русскоговорящих и сербо-англоговорящих людей предлагают свои репетиторские услуги для изучения сербского. Также, в Сербии очень распространены групповые занятия в языковых школах. Такие предложения достаточно легко найти в интернете или через иммигрантские сообщества в соцсетях.

Общение с носителями:Нет лучшего способа погрузиться в языковую среду, чем общаться с носителями языка. Сербы относятся очень дружелюбно к туристам, особенно к русскоговорящим. Из-за интуитивного сходства русского и сербского наладить коммуникацию с местными будет не так сложно! А если происходят сложности с пониманием всегда можно дообъясниться с помощью английского, большинство сербов прекрасно его знают.

Изучение культуры: Понимание культурно-исторических аспектов поможет освоить язык более глубоко. Чтение книг, просмотр фильмов и прослушивание музыки на сербском языке помогут вам не только с языком, но и с пониманием контекста.

Современные технологии также предоставляют множество возможностей для изучения языка. Мобильные приложения, онлайн-курсы, видеоуроки – всё это поможет вам с легкостью освоить сербский язык в удобном темпе.

Например, существует аналог известного мобильного приложения Duolingo c маскотом — зеленым совёнком, только для желающих учить сербский — Ling. В этом приложении вас будет сопровождать в изучении языка веселая обезьянка в шляпе.

Связь с русским языком

Сербский и русский языки имеют множество схожих элементов. Это объясняется историческими и культурными связями между двумя народами. Например, некоторые слова и выражения имеют похожий корень и смысл в обоих языках, что может облегчить процесс изучения сербского языка для русскоязычных студентов.

Но также много и «ложных друзей переводчика» — слов, которые звучат как русские, но на самом деле означают совершенно иные предметы и понятия: «печенье» = «печеный поросенок», «живот» = «жизнь», «искусство» = «опыт», «матерный язык» = «родной язык», а слово «право» означает «прямо», что изрядно путает всех русских туристов, спрашивающих дорогу у местных жителей.

Русский язык в Сербии

История изучения русского языка в Сербии коренится в первой половине XVIII века. Веками русский язык, а также синодальный извод церковнославянского языка, пытались занять место единого литературного и обиходного языка сербов. Этот процесс почти реализовался, однако переломным моментом стала языковая реформа Вука Караджича, осуществленная в 1868 году под влиянием властей Австро-Венгрии. Эта реформа перерисовала путь развития сербского языка, отводя от него русское влияние.

Популярность русского языка в Сербии колебалась в соответствии с политическими сдвигами между Сербией и Россией. Важным моментом стала эра Республики Югославия, образованной после Второй мировой войны, когда русский язык пользовался огромной популярностью в сербских школах, пронизывая практически всю страну в 1960-е—1970-е годы. Конец 1980-х годов пришел с фактическим владением русским языком более чем половины населения Сербии.

Поэтому многие люди, особенно старшего поколения изучали русский язык в школе и могут владеть им на различных уровнях.

Также, интересно отметить, что среди сербского населения пользуется популярностью русскоязычная музыка. Например, вы часто можете услышать хиты Димы Билана, Федука или группы Тату в сербских барах или из колонок автомобилей.

Изучение сербского языка — это увлекательное путешествие в мир богатой культуры и истории. Развитие языковых навыков поможет вам лучше понимать и взаимодействовать с сербской культурой. А современные методы изучения и влияние русского языка делают это путешествие более простым и захватывающим.