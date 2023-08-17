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Общество

Безопасно ли в Сербии? Индекс безопасности в мировом рейтинге. Криминал

Вопрос безопасности всегда занимает центральное место в планах туристов и потенциальных жителей, рассматривающих возможность посещения или проживания в какой-либо стране.
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Безопасно ли в Сербии? Индекс безопасности в мировом рейтинге. Криминал

Сербия, богатая историей и культурой, является одной из стран, которая привлекает внимание многих. Но насколько безопасно путешествовать или жить в Сербии? Для ответа на этот вопрос важно рассмотреть анализ уровня криминала в стране.

Индекс криминала в мировом рейтинге

Согласно этим данным, Сербия занимает 45-е место из 142 исследуемых стран, ее индекс криминала равен 38,3 балла, а индекс безопасности 61,7. 

На первом месте данного рейтинга находится Катар (13,8 и 86,2 балла соответственно). А на последнем Венесуэла (83,6 и 16,4).

Россия занимает 49-е место с 39.6 и 60.4.

Многие районы в Сербии считаются безопасными для посещения и проживания, особенно популярные туристические места и столица Белград. Как и везде, соблюдение общих мер предосторожности, таких как неуклонное наблюдение за личными вещами и избегание подозрительных ситуаций, может существенно снизить риск столкновения с криминалом.

Рейтинг безопасности городов

Спектр потенциальных угроз личной безопасности обширен и многогранен. В то время как уровень убийств может быть низким в определенных регионах, смерти от других причин, таких как несчастные случаи и природные катастрофы, могут быть значительно высокими. 

Китай служит ярким примером, где низкий уровень убийств соседствует с значительной смертностью от дорожных аварий и стихийных бедствий. Это подчеркивает критическое значение комплексных мер безопасности, которые учитывают широкий спектр рисков.

Города с небольшим населением, часто занимают верхние места в рейтингах безопасности. Европейские города являются доминирующей силой в рейтингах безопасности, а города Азии также показывают себя развивающие в достижении безопасности и защиты.

Статистический анализ показывает важную связь между демографией и безопасностью. Молодое населения часто несет диспропорциональную нагрузку смертности и более подвержены различным рискам. Страны с низким уровнем рождаемости и стареющим населением, как правило, более безопасны в целом.

В мировом индексе безопасных городов Белград, столица Сербии, занимает 80-е место из 181 оцениваемого мегаполиса.

Приведем другие столицы для сравнения данного рейтинга:

Брюссель (92-е место)

Москва (114-е)

Область личной безопасности выходит за рамки обычных представлений о преступности и насилии. Она охватывает множество факторов, начиная от несчастных случаев и заканчивая устойчивостью социальных структур и готовностью к чрезвычайным ситуациям.В конечном итоге, безопасность в Сербии, как и везде, зависит от множества факторов, и каждый человек должен принимать информированные решения в соответствии со своими потребностями и обстоятельствами.

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    MCC Group
    Общество

    Безопасно ли в Сербии? Индекс безопасности в мировом рейтинге. Криминал

    Вопрос безопасности всегда занимает центральное место в планах туристов и потенциальных жителей, рассматривающих возможность посещения или проживания в какой-либо стране.

    Безопасно ли в Сербии? Индекс безопасности в мировом рейтинге. Криминал
    29
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