Безопасно ли в Сербии? Индекс безопасности в мировом рейтинге. Криминал

Сербия, богатая историей и культурой, является одной из стран, которая привлекает внимание многих. Но насколько безопасно путешествовать или жить в Сербии? Для ответа на этот вопрос важно рассмотреть анализ уровня криминала в стране.
Индекс криминала в мировом рейтинге
Согласно этим данным, Сербия занимает 45-е место из 142 исследуемых стран, ее индекс криминала равен 38,3 балла, а индекс безопасности 61,7.
На первом месте данного рейтинга находится Катар (13,8 и 86,2 балла соответственно). А на последнем Венесуэла (83,6 и 16,4).
Россия занимает 49-е место с 39.6 и 60.4.
Многие районы в Сербии считаются безопасными для посещения и проживания, особенно популярные туристические места и столица Белград. Как и везде, соблюдение общих мер предосторожности, таких как неуклонное наблюдение за личными вещами и избегание подозрительных ситуаций, может существенно снизить риск столкновения с криминалом.
Рейтинг безопасности городов
Спектр потенциальных угроз личной безопасности обширен и многогранен. В то время как уровень убийств может быть низким в определенных регионах, смерти от других причин, таких как несчастные случаи и природные катастрофы, могут быть значительно высокими.
Китай служит ярким примером, где низкий уровень убийств соседствует с значительной смертностью от дорожных аварий и стихийных бедствий. Это подчеркивает критическое значение комплексных мер безопасности, которые учитывают широкий спектр рисков.
Города с небольшим населением, часто занимают верхние места в рейтингах безопасности. Европейские города являются доминирующей силой в рейтингах безопасности, а города Азии также показывают себя развивающие в достижении безопасности и защиты.
Статистический анализ показывает важную связь между демографией и безопасностью. Молодое населения часто несет диспропорциональную нагрузку смертности и более подвержены различным рискам. Страны с низким уровнем рождаемости и стареющим населением, как правило, более безопасны в целом.
В мировом индексе безопасных городов Белград, столица Сербии, занимает 80-е место из 181 оцениваемого мегаполиса.
Приведем другие столицы для сравнения данного рейтинга:
Брюссель (92-е место)
Москва (114-е)
Область личной безопасности выходит за рамки обычных представлений о преступности и насилии. Она охватывает множество факторов, начиная от несчастных случаев и заканчивая устойчивостью социальных структур и готовностью к чрезвычайным ситуациям.В конечном итоге, безопасность в Сербии, как и везде, зависит от множества факторов, и каждый человек должен принимать информированные решения в соответствии со своими потребностями и обстоятельствами.
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