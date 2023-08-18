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Общество

Как легче всего добраться до Сербии из России? Недорогие и дорогие способы

Сербия — страна с богатой историей, живописной природой и гостеприимными жителями. Выбор способа путешествия из России в Сербию может зависеть как от бюджета, так и от предпочтений в комфорте. В этой статье мы рассмотрим самые популярные и доступные маршруты это направления. 
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Как легче всего добраться до Сербии из России? Недорогие и дорогие способы

Авиабилеты

Самым быстрым способом добраться до Сербии из России является авиаперелет. Москва и Санкт-Петербург — два главных российских города, предлагающих прямые рейсы в Белград. Забронировав билеты заранее, можно значительно сэкономить на стоимости авиаперелета.

Также, стоит отметить, что авиакомпания Air Serbia является единственным авиаперевозчиком, который осуществляет прямые перелеты между Россией и Европой на данный момент. Кроме популярных городов Москвы и Санкт-Петербурга, прямые рейсы в Сербию также доступны из Казани и Сочи.

Кроме аэропорта имени Николы Тесла в Белграде, в Сербии также есть аэропорты Ниш и Кралево. Бронируя авиабилеты в эти аэропорты зачастую можно существенно сэкономить, а дорога из этих городов не займет больше 2,5 часов на машине или автобусе.

Билеты с пересадками также чаще всего стоят дешевле прямых рейсов. Как правило, это пересадки в аэропортах Стамбула, Анкары, Еревана и Дубая.

При отсутствии шенгенской визы, визы других европейских стран, не входящих в шенген зону, например, Болгарии или вида на жительства в странах ЕС других способов добраться до Сербии из России, кроме как авиаперелетом в 2023 году нет. 

Автобусы

Путешественники могут воспользоваться автобусными маршрутами из ближайших стран, таких как Румыния, Болгария, Хорватия, Босния, Венгрия, Черногория, Македония, а также из европейских юрисдикций, таких как Чехия, Австрия, Франция и Германия. Эти альтернативные пути позволяют бюджетно (от 40 евро) добраться до Сербии на автобусе, но требуют дополнительных усилий и планирования.

Личный автомобиль

Для успешного путешествия на автомобиле важно тщательно подготовиться и иметь все необходимые документы как на транспортное средство, так и на пассажиров.

Основные важные детали для путешествия на автомобиле в Сербию:

Прежде чем отправиться в путь, следует приобрести зеленую карту, которая дает страховку на ваш автомобиль. Ее можно приобрести еще на территории России или в приграничной зоне.

Среди обязательных документов для въезда в Сербию на автомобиле: загранпаспорт, документы на транспортное средство, страховка на автомобиль, а также медицинская страховка на пассажиров.

В зависимости от наличия Шенгенской визы, существует два варианта маршрута:

Маршрут через страны Шенгенской зоны. Путешествие из России в Сербию может включать в себя такие страны, как Беларусь, Польша, Словакия и Венгрия.

Маршрут без Шенгенской визы. Такой путь идет через Грузию, (паром) Турцию, Болгарию и Сербию, в этом случае необходимо получить транзитную визу в Болгарию, обратившись в Консульство в России.

Важно знать, что российское водительское удостоверение действует в Сербии до момента, когда россиянин не решит получить ВНЖ (вид на жительство). После получения ВНЖ, у вас будет 6 месяцев для замены российского водительского удостоверения на сербское.

Вне зависимости от выбранного пути, путешествие из России в Сербию обещает быть незабываемым приключением, наполненным новыми впечатлениями.  С учетом доступных вариантов путешествия, каждый путешественник сможет выбрать оптимальный маршрут, соответствующий своим интересам и возможностям.

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип MCC Group
    MCC Group
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    Как легче всего добраться до Сербии из России? Недорогие и дорогие способы

    Сербия — страна с богатой историей, живописной природой и гостеприимными жителями. Выбор способа путешествия из России в Сербию может зависеть как от бюджета, так и от предпочтений в комфорте. В этой статье мы рассмотрим самые популярные и доступные маршруты это направления. 

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