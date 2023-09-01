Активный отдых в Белграде и Нови Саде. Скалолазание, бассейны, каякинг и многое другое

Когда речь идет о путешествиях, многие предпочитают не только наслаждаться культурой и историей, но и активно проводить время. В Белграде и Нови Саде множество бассейнов, мест для скалолазания, каякинга, велопрогулок, бильярдных залов и других развлечений. Эти города предлагают палитру возможностей для тех, кто ищет приключения и незабываемые впечатления.

Бассейны для отдыха и спорта

Начнем с активного отдыха на воде. Белград и Нови Сад обладают разнообразием бассейнов, которые подходят как для отдыха с семьей, так и для тех, кто хочет заниматься спортом.

Вот некоторые из бассейнов, которые мы рекомендуем к посещению:

Tašmajdan Sports and Recreation Center.

Отворени базен СПЦ Војводина.

Вертикальные вызовы: скалолазание

Для тех, кто ищет адреналин и готов попробовать что-то новое, скалолазание станет настоящим испытанием силы и ловкости. Здесь вы сможете преодолеть вертикальные стены разной сложности под руководством опытных инструкторов. Скалолазание не только развивает физическую подготовку, но и тренирует концентрацию и смелость.

Penjački centar Sektor44.

Открытая вода: каякинг

Водные приключения продолжаются с каякингом. Реки и озера вокруг Белграда и Нови Сада предоставляют отличные возможности для любителей водных видов спорта. Вы можете отправиться на прогулку на каяке и насладиться живописными пейзажами с воды. Для более опытных каякеров доступны увлекательные маршруты с разными уровнями сложности.

Дунай, Дрина и Увац — реки, приглашающие вас проверить свои навыки на воде. Озера Власина и Бован приглашают на умиротворенные водные прогулки.

Погружение в природу через каньонинг

Для тех, кто хочет окунуться в первозданную природу Сербии, исследование ее каньонов представляет захватывающее приключение. Каньонинг — это способ сблизиться с дикой природой и преодолеть ее преграды.

Каньоны реки Трибуча, Поречка, Рача и Дабров (Бобровый) идеально подходят для данного вида приключения.

Вдоль и поперек: велопрогулки

Города также обладают разветвленной сетью велосипедных дорожек, которые идеально подходят для любителей велосипедных прогулок, особенно этим славится Нови Сад.

Вы можете исследовать достопримечательности и улицы на двух колесах, наслаждаясь свежим воздухом и активным отдыхом. Возможно, вы захотите отправиться на пикник в один из местных парков или доехать до прилегающих деревень, чтобы познакомиться с окружающей местностью.

Известные лыжные центры

Наиболее популярные лыжные центры в Сербии — Копаоник, Торник на Златиборе и Стара-Планина. Эти горы не только привлекают красивыми пейзажами, но и имеют отлично разработанные лыжные трассы, которые даже включены в карту Международной федерации лыжного спорта. Здесь вас ждет истинное наслаждение от катания на лыжах и сноуборде.

Помимо крупных центров, существует также и ряд небольших. Лыжные центры в Дивчибаре, Таре, Златаре и Гоче радуют своими трассами и предоставляют возможность насладиться зимними активностями в менее оживленной обстановке.

Развлечения в закрытых помещениях

Активный отдых в Белграде и Нови Саде не ограничивается только наружными развлечениями. В обоих городах можно найти множество развлекательных центров, где можно провести время на бильярде, боулинге, играх с дополненной реальностью и других видах активностей в закрытых помещениях. Это отличная возможность расслабиться и повеселиться вне зависимости от погоды.

В Сербии каждый найдет что-то по душе для активного и захватывающего отдыха. Бассейны, скалолазание, каякинг, велопрогулки, бильярд и множество других развлечений создадут незабываемые впечатления и позволят насладиться новыми приключениями в этой потрясающей стране.