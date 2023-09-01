Активный отдых в Белграде и Нови Саде. Скалолазание, бассейны, каякинг и многое другое

Бассейны для отдыха и спорта
Начнем с активного отдыха на воде. Белград и Нови Сад обладают разнообразием бассейнов, которые подходят как для отдыха с семьей, так и для тех, кто хочет заниматься спортом.
Вот некоторые из бассейнов, которые мы рекомендуем к посещению:
Tašmajdan Sports and Recreation Center.
Вертикальные вызовы: скалолазание
Для тех, кто ищет адреналин и готов попробовать что-то новое, скалолазание станет настоящим испытанием силы и ловкости. Здесь вы сможете преодолеть вертикальные стены разной сложности под руководством опытных инструкторов. Скалолазание не только развивает физическую подготовку, но и тренирует концентрацию и смелость.
Открытая вода: каякинг
Водные приключения продолжаются с каякингом. Реки и озера вокруг Белграда и Нови Сада предоставляют отличные возможности для любителей водных видов спорта. Вы можете отправиться на прогулку на каяке и насладиться живописными пейзажами с воды. Для более опытных каякеров доступны увлекательные маршруты с разными уровнями сложности.
Дунай, Дрина и Увац — реки, приглашающие вас проверить свои навыки на воде. Озера Власина и Бован приглашают на умиротворенные водные прогулки.
Погружение в природу через каньонинг
Для тех, кто хочет окунуться в первозданную природу Сербии, исследование ее каньонов представляет захватывающее приключение. Каньонинг — это способ сблизиться с дикой природой и преодолеть ее преграды.
Каньоны реки Трибуча, Поречка, Рача и Дабров (Бобровый) идеально подходят для данного вида приключения.
Вдоль и поперек: велопрогулки
Города также обладают разветвленной сетью велосипедных дорожек, которые идеально подходят для любителей велосипедных прогулок, особенно этим славится Нови Сад.
Вы можете исследовать достопримечательности и улицы на двух колесах, наслаждаясь свежим воздухом и активным отдыхом. Возможно, вы захотите отправиться на пикник в один из местных парков или доехать до прилегающих деревень, чтобы познакомиться с окружающей местностью.
Известные лыжные центры
Наиболее популярные лыжные центры в Сербии — Копаоник, Торник на Златиборе и Стара-Планина. Эти горы не только привлекают красивыми пейзажами, но и имеют отлично разработанные лыжные трассы, которые даже включены в карту Международной федерации лыжного спорта. Здесь вас ждет истинное наслаждение от катания на лыжах и сноуборде.
Помимо крупных центров, существует также и ряд небольших. Лыжные центры в Дивчибаре, Таре, Златаре и Гоче радуют своими трассами и предоставляют возможность насладиться зимними активностями в менее оживленной обстановке.
Развлечения в закрытых помещениях
Активный отдых в Белграде и Нови Саде не ограничивается только наружными развлечениями. В обоих городах можно найти множество развлекательных центров, где можно провести время на бильярде, боулинге, играх с дополненной реальностью и других видах активностей в закрытых помещениях. Это отличная возможность расслабиться и повеселиться вне зависимости от погоды.
В Сербии каждый найдет что-то по душе для активного и захватывающего отдыха. Бассейны, скалолазание, каякинг, велопрогулки, бильярд и множество других развлечений создадут незабываемые впечатления и позволят насладиться новыми приключениями в этой потрясающей стране.
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