Zdravo! Основные фразы и слова на сербском языке

Сербский и русский имеют некоторые общие черты в лексике и грамматике, хотя разница в разговорной речи может быть существенной. Однако, благодаря схожей лингвистической базе, существует множество слов, созвучных в обоих языках.

Это обстоятельство делает возможным общение даже тогда, когда собеседники разговаривают каждый на своем родном языке.

ЗдрАво (Zdravo) — Здравствуйте.

Приветствие в Сербии. Вы можете использовать его, чтобы поздороваться с кем-то днем или ночью.

ХвАла (Hvala) — Спасибо.

Не забудьте благодарить, если кто-то вам помог. Сербы очень ценят вежливость.

МОлим (Molim) — Пожалуйста.

Это слово можно использовать, когда вы просите о чем-то или просят вас о чем-то. Это также обозначает "пожалуйста" в ответ на спасибо.

ИзвИните (Izvinite) — Извините.

Если вам нужно извиниться или пройти мимо кого-то в тесных местах, это слово пригодится.

Да (Da) — Да.

Очень просто!

Не (Ne) — Нет.

Аналогично, «не» на сербском языке означает «нет».

КОлико кОшта? (Koliko košta?) — Сколько это стоит?

Эта фраза полезна, если вы покупаете что-то и хотите узнать цену.

Где се нАлази? (Gde se nalazi?) — Где это находится?

Если вы потерялись и ищете какое-то место, это выражение пригодится.

МОе Име йе... (Moje ime je...) — Меня зовут...

Используйте это выражение, чтобы представиться, если кто-то спрашивает ваше имя.

ДОбро Ютро (Dobro jutro) — Доброе утро.

Это можно сказать с утра, чтобы поприветствовать кого-то.

ЛАку ноч (Laku noć) - Спокойной ночи.

Используйте это выражение перед сном или когда прощаетесь с кем-то на ночь.

ВОлим те (Volim te) — Я тебя люблю.

Если у вас есть особенный человек, эта фраза будет очень важной.

С научной точки зрения, сербский, хорватский, боснийский и черногорский языки можно рассматривать как один язык. Этот взгляд обоснован следующими факторами:

Разделение этих языков обусловлено, скорее, политическими, а не лингвистическими причинами. В сравнении между языками различий примерно столько же, как между британским и американским вариантами английского языка или между кастильским и латиноамериканским вариантами испанского. Они имеют общую грамматику, с незначительными отличиями, схожую фонетику и лексический запас. Носители этих двух языков в большинстве случаев могут легко понимать друг друга.

Однако стоит отметить, что на протяжении последних 30 лет каждая из стран, бывших частью Югославии, начала развиваться по собственному пути, что также повлекло за собой некоторые изменения в языковом развитии.

В магазине (У продавнИци):

Можете ли вы мне помочь? (МОжете ли ми пОмочи?) — Možete li mi pomoći?

Сколько это стоит? (КОлико Ово кОшта?) — Koliko ovo košta?

Я бы хотел(а) купить это. (ЖЕлео(ла) бих да кУпим Ово) — Želeo(bi) bih da kupim ovo.

Есть ли у вас скидка? (Имате ли пОпуст?) — Imate li popust?

Я ищу... (ТрАжим...) — Tražim...

Могу ли я оплатить кредитной картой? (Могу ли плАтити крЕдитном кАртицoм?) - Mogu li platiti kreditnom karticom?

Могу ли я получить чек? (МОгу ли дОбити рАчун?) - Mogu li dobiti račun?

В Сербии существует забавная скороговорка, которая может вызвать улыбку даже у носителей языка. «На врх брда врба мрда, испод брда врба мрда» переводится как «к вершине холма клонится ива, под холмом качается ива», аналог русской поговорки — что выросло, то выросло.

Эта скороговорка представляет собой прекрасный пример того, какие интересные и сложные комбинации согласных могут встречаться в сербском языке.

В ресторане (У ресторану):

Во сколько завтрак/обед/ужин? (У кОлико сАти йе дОручак/рУчак/вЕчера?) — U koliko sati je doručak/ručak/večera?

Мы хотели бы заказать... (Хтели бИсмо нАручити...) — Hteli bismo naručiti...

Есть ли у вас вегетарианские блюда? (Имате ли вегетариАнска йЕла?) — Imate li vegetarijanska jela?

Какие блюда вы рекомендуете? (Шта препорУчуйете?) — Šta preporučujete?

Еще одну порцию, пожалуйста. (Йош йЕдну пОрцию, мОлим) — Još jednu porciju, molim.

Принесите нам счет, пожалуйста. (ДОнесите нам рАчун, мОлим.) — Donesite nam račun, molim.

Повседневные фразы:

Где находится туалет? (Где се нАлази тОалет?) — Gde se nalazi toalet?

Как добраться до...? (КАко да дОджем до...?) — Kako da dođem do...?

Что это? (Шта йе Ово?) - Šta je ovo?

Пожалуйста, подождите минуту. (МОлим вас, сачЕкайте трЕнутак.) — Molim vas, sačekajte trenutak.

Извините, не понимаю. (ИзвИните, не рАзумем.) — Izvinite, ne razumem.

Как вас зовут? (Како се зОвете?) — Kako se zovete?

Где можно взять такси? (Где мОгу нАчи тАкси?) — Gde mogu naći taksi?

Сколько стоит билет? (КОлико кОшта кАрта?) — Koliko košta karta?

Не стесняйтесь использовать сербские фразы, сербы очень любят, когда иностранцы проявляют интерес к их культуре!