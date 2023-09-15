Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу PR-служба

Логотип MCC Group
MCC Group
Общество

Лучшие районы Белграда для семейной жизни. Обзор лучших мест

Если вы планируете переезд в Белград и ищете идеальное место для вашей семьи, важно учесть несколько факторов, таких как наличие удобной инфраструктуры, близость к школам и детским садам, а также уровень безопасности.
10
Лучшие районы Белграда для семейной жизни. Обзор лучших мест

В этой статье мы рассмотрим лучшие районы Белграда, которые сочетают в себе все необходимые качества для комфортной семейной жизни.

Врачар

Район Врачар расположен в центре города и считается одним из наиболее желанных мест для семейного проживания. Здесь вы найдете уютные скверы и парки для прогулок с детьми, а также разнообразные магазины, рестораны и кафе. Врачар также известен своей хорошей транспортной инфраструктурой, что делает перемещение по городу удобным. В этом районе множество школ и детских садов высокого качества.

Нови Београд

Нови Београд — это современный и развитый район Белграда. Он находится на левом берегу реки Савы и предлагает большой выбор разнообразного жилья, как в новых жилых комплексах, так и в социалистических многоэтажках. Здесь вы также найдете множество игровых и спортивных площадок. Район имеет хорошую систему общественного транспорта, что также облегчает перемещение по городу. Нови Београд также известен своей инфраструктурной доступностью в виде школ, спортивных секций для детей, разнообразных кафе и парков для прогулок с колясками.

Вождовац

Вождовац — это еще один отличный район для семей, который находится недалеко от центра города. Здесь вы найдете множество предложений о сдаче апартаментов с уютными дворами и садами за приятную цену. Район славится своей хорошей транспортной доступностью и наличием множества образовательных учреждений. Также в Вождоваце есть большое количество зон для активного отдыха с детьми.

Земун

Земун, расположенный на берегу реки Дуная, может быть неочевидным вариантом для семейной жизни. Этот исторический район славится своими уютными улочками, рынками и разнообразными культурными событиями. Здесь также есть много парков, а набережная реки Дуная прекрасно подходит для прогулок с детскими колясками. Район также известен своей безопасностью и спокойствием.

Дeдинье

Дединье — это престижный район Белграда, который предлагает большой выбор роскошных апартаментов и большие участки земли. Этот район привлекает богатых и успешных людей, но также предоставляет отличные условия для семейной жизни. Здесь находятся множество частных и государственных школ высокого уровня, а хорошие медицинские учреждения. Дединье также славится своей безопасностью, комфортом и высоким ценником на жилье!

В заключение, выбор района для семейной жизни в Белграде зависит от ваших индивидуальных предпочтений и потребностей. Однако перечисленные выше районы предоставляют отличные условия для семей, включая удобную инфраструктуру и безопасность. Перед принятием окончательного решения, рекомендуем провести более детальное исследование и посетить каждый район, чтобы определить, какой из них соответствует вашим потребностям и предпочтениям наилучшим образом.

MCC Group

MCC Group

MCC Group

17 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Лучшие районы Белграда для семейной жизни. Обзор лучших мест

    Если вы планируете переезд в Белград и ищете идеальное место для вашей семьи, важно учесть несколько факторов, таких как наличие удобной инфраструктуры, близость к школам и детским садам, а также уровень безопасности.

    Лучшие районы Белграда для семейной жизни. Обзор лучших мест
    9
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Законопроекты

    Президент предложил установить 30 сентября День воссоединения России и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

    В России появится новая памятная дата. Соответствующий законопроект внесен в Государственную Думу.

    13
    Логотип proffnalog
    proffnalog
    Судебная практика по налоговым спорам

    Развитие судебной практики по вопросу производства выемки на территории контрагента и/или взаимозависимого лица, проверяемого налогоплательщика

    Положений, предписывающих производство выемки документов и предметов исключительно по месту регистрации налогоплательщика, указанному в его учредительных документах, НК РФ не содержит.

    8
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Обзоры для бухгалтера

    Доллар не спешит падать, новая ставка ЦБ, новые выпуски облигаций, ключевая ставка. Воскресный инвестдайджест

    ЦБ осчастливил новой ставкой 13% и указал на то, что она будет высокой ещё как минимум полтора года. Рубль не спешит укрепляться. Акции не спешат возвращаться к росту. Самые важные, на мой взгляд, события — в еженедельном дайджесте.

    102
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Получение гражданства Сербии по программе для иностранцев, представляющих особый интерес для страны

    В Сербии существует программа для иностранцев, представляющих особый интерес для государства. Эта программа позволяет Сербии привлекать талантливых личностей из разных сфер, таких как искусство, спорт, экономика, наука и бизнес. 

    Получение гражданства Сербии по программе для иностранцев, представляющих особый интерес для страны
    72
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Ключевая ставка ЦБ снова поднялась. 12% → 13%. Что это значит?

    15 сентября Набиуллина не просто представила новую ключевую ставку ЦБ, но и повысила прогноз на следующий год. Ориентир — 11,5–12,5%. Это значит, что времена дорогих денег закончились. Начались времена очень дорогих денег. Как и на ком это всё отразится?

    Ключевая ставка ЦБ снова поднялась. 12% → 13%. Что это значит?
    147
    Логотип Дмитрий Варкентин
    Дмитрий Варкентин
    Налоговые проверки

    «Невидимые» протоколы. Все ли протоколы допросов, произведенных в процессе проверки, прикладываются к акту?

    Рассмотрим, каким образом можно использовать протоколы допросов, не приложенные к акту налоговой проверки.

    51
    Логотип advokatshaderkov
    advokatshaderkov
    Право

    Подследственным в СИЗО хотят позволить встречи с адвокатом по видеосвязи. Зачем нам такое нововведение?

    Минюст РФ предложил использовать видео-конференц-связь для свиданий адвокатов с подзащитными в следственных изоляторах.

    Подследственным в СИЗО хотят позволить встречи с адвокатом по видеосвязи. Зачем нам такое нововведение?
    45
    Читать еще
    Мнения