Лучшие районы Белграда для семейной жизни. Обзор лучших мест

Если вы планируете переезд в Белград и ищете идеальное место для вашей семьи, важно учесть несколько факторов, таких как наличие удобной инфраструктуры, близость к школам и детским садам, а также уровень безопасности.

В этой статье мы рассмотрим лучшие районы Белграда, которые сочетают в себе все необходимые качества для комфортной семейной жизни.

Врачар

Район Врачар расположен в центре города и считается одним из наиболее желанных мест для семейного проживания. Здесь вы найдете уютные скверы и парки для прогулок с детьми, а также разнообразные магазины, рестораны и кафе. Врачар также известен своей хорошей транспортной инфраструктурой, что делает перемещение по городу удобным. В этом районе множество школ и детских садов высокого качества.

Нови Београд

Нови Београд — это современный и развитый район Белграда. Он находится на левом берегу реки Савы и предлагает большой выбор разнообразного жилья, как в новых жилых комплексах, так и в социалистических многоэтажках. Здесь вы также найдете множество игровых и спортивных площадок. Район имеет хорошую систему общественного транспорта, что также облегчает перемещение по городу. Нови Београд также известен своей инфраструктурной доступностью в виде школ, спортивных секций для детей, разнообразных кафе и парков для прогулок с колясками.

Вождовац

Вождовац — это еще один отличный район для семей, который находится недалеко от центра города. Здесь вы найдете множество предложений о сдаче апартаментов с уютными дворами и садами за приятную цену. Район славится своей хорошей транспортной доступностью и наличием множества образовательных учреждений. Также в Вождоваце есть большое количество зон для активного отдыха с детьми.

Земун

Земун, расположенный на берегу реки Дуная, может быть неочевидным вариантом для семейной жизни. Этот исторический район славится своими уютными улочками, рынками и разнообразными культурными событиями. Здесь также есть много парков, а набережная реки Дуная прекрасно подходит для прогулок с детскими колясками. Район также известен своей безопасностью и спокойствием.

Дeдинье

Дединье — это престижный район Белграда, который предлагает большой выбор роскошных апартаментов и большие участки земли. Этот район привлекает богатых и успешных людей, но также предоставляет отличные условия для семейной жизни. Здесь находятся множество частных и государственных школ высокого уровня, а хорошие медицинские учреждения. Дединье также славится своей безопасностью, комфортом и высоким ценником на жилье!

В заключение, выбор района для семейной жизни в Белграде зависит от ваших индивидуальных предпочтений и потребностей. Однако перечисленные выше районы предоставляют отличные условия для семей, включая удобную инфраструктуру и безопасность. Перед принятием окончательного решения, рекомендуем провести более детальное исследование и посетить каждый район, чтобы определить, какой из них соответствует вашим потребностям и предпочтениям наилучшим образом.