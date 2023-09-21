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Общество

«Зеленое» будущее. Уровень экологии в Сербии

С учетом глобальных вызовов, связанных с изменением климата и ухудшением экологии, Сербия начинает предпринимать решительные шаги для улучшения состояния окружающей среды и обеспечения устойчивого развития.
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«Зеленое» будущее. Уровень экологии в Сербии

В 2022 году Сербия заняла 79-е место из 180 в рейтинге стран по уровню экологии. За последние десять лет страна улучшила свои показатели в среднем на 8,5 баллов.

Для сравнения, на первых трех позициях рейтинга находятся Дания, Великобритания и Финляндия, а, например, Россия и Турция занимают 112-е и 172-е соответственно.

Рейтинг самых экологических чистых стран мира составляется Центром экологической политики и права при Йельском университете (Yale Center for Environmental Law and Policy).

Исследование экологической эффективности измеряет достижения страны с точки зрения состояния экологии и управления природными ресурсами на основе 22 показателей в 10 категориях, которые отражают различные аспекты состояния окружающей природной среды и жизнеспособности её экологических систем, сохранение биологического разнообразия, противодействие изменению климата, состояние здоровья населения, а также эффективность государственной политики в области экологии.

Рейтинг The Environmental Performance Index обновляется в среднем один раз в 2 года.

Защита природных ресурсов

В последние годы правительство Сербии предприняло ряд мер для улучшения управления лесами и водными ресурсами. Страна активно участвует в программе по восстановлению лесов и охране водных экосистем. Эти меры направлены на поддержание биоразнообразия и сохранение важных природных ресурсов для будущих поколений.

Сокращение выбросов парниковых газов

Один из ключевых аспектов экологической политики Сербии — это сокращение выбросов парниковых газов. В стране проводятся исследования и реализуются проекты по внедрению чистых источников энергии, таких как солнечная и ветровая энергия. Такие инициативы помогают уменьшить зависимость от ископаемого топлива и снизить вредное воздействие на окружающую среду.

Улучшение качества воздуха

Сербия также борется за улучшение качества воздуха в городах. Проблемы с загрязнением воздуха уже долгое время являются актуальными для многих городов страны. 

Однако в последние годы власти активно внедряют меры для снижения выбросов вредных веществ и улучшения качества воздуха. Это включает в себя внедрение более экологически чистых видов транспорта, регулирование промышленных выбросов и поощрение населения к использованию общественного транспорта.

Управление отходами

Проблема управления отходами также остается в центре внимания. В последние годы Сербия разработала и внедрила более эффективные методы сбора, переработки и утилизации отходов. Это помогает снизить объем мусора на свалках и уменьшить негативное воздействие на природу.

Экологическое образование и активизм

Помимо государственных мер, население Сербии проявляет все больший интерес к экологии. Множество неправительственных организаций, активистских групп и образовательных программ посвящены охране окружающей среды. Это способствует повышению осведомленности граждан и мотивирует их действовать в интересах более «зеленого» будущего.

Сербия сегодня находится на пути к улучшению экологической ситуации в стране. С учетом серьезных вызовов, стоящих перед миром в области экологии и изменения климата, усилия Сербии в этом направлении постепенно дают свои плоды. Правительство, совместно с гражданским обществом, работает над созданием устойчивого будущего для Сербии. 

MCC Group

MCC Group

MCC Group

17 подписчиков

Комментарии

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  • Логотип lokomotiv_
    lokomotiv_ 30 минут назад

    Вот что я об это м думаю. Зачем эта информация на сайте бухгалтеров, юристов и финансистов?! А, контентщики?  Слив рекламного бюджета...

    • Логотип LIrina-1973
      LIrina-1973 22 минуты назад

      Это не контентщики, это MCC Group ведёт свой блог в надежде привлечь клиентов.

  • Логотип gnews
    gnews 24 минуты назад

    gnews spb

    внедрению чистых источников энергии, таких как солнечная и ветровая энергия. Такие инициативы помогают уменьшить зависимость от ископаемого топлива и снизить вредное воздействие на окружающую среду.

    Удивительно насколько не экологично производство и утилизация оборудования для выработки этой самой "чистой" энергии.

    • Логотип VikaV2193
      VikaV2193 22 минуты назад

      ВикторияГлавный бухгалтер

      Удивительно насколько не экологично производство и утилизация оборудования

      На сколько?

  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 23 минуты назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    рада за Сербию

  • Логотип fressigran@
    fressigran@ 21 минуту назад

    Главный бухгалтер

    Ау! А Россия на каком месте в этом списке?

    • Логотип LIrina-1973
      LIrina-1973 20 минут назад

      Написано же:

      Россия и Турция занимают 112-е и 172-е соответственно

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