«Зеленое» будущее. Уровень экологии в Сербии

В 2022 году Сербия заняла 79-е место из 180 в рейтинге стран по уровню экологии. За последние десять лет страна улучшила свои показатели в среднем на 8,5 баллов.
Для сравнения, на первых трех позициях рейтинга находятся Дания, Великобритания и Финляндия, а, например, Россия и Турция занимают 112-е и 172-е соответственно.
Рейтинг самых экологических чистых стран мира составляется Центром экологической политики и права при Йельском университете (Yale Center for Environmental Law and Policy).
Исследование экологической эффективности измеряет достижения страны с точки зрения состояния экологии и управления природными ресурсами на основе 22 показателей в 10 категориях, которые отражают различные аспекты состояния окружающей природной среды и жизнеспособности её экологических систем, сохранение биологического разнообразия, противодействие изменению климата, состояние здоровья населения, а также эффективность государственной политики в области экологии.
Рейтинг The Environmental Performance Index обновляется в среднем один раз в 2 года.
Защита природных ресурсов
В последние годы правительство Сербии предприняло ряд мер для улучшения управления лесами и водными ресурсами. Страна активно участвует в программе по восстановлению лесов и охране водных экосистем. Эти меры направлены на поддержание биоразнообразия и сохранение важных природных ресурсов для будущих поколений.
Сокращение выбросов парниковых газов
Один из ключевых аспектов экологической политики Сербии — это сокращение выбросов парниковых газов. В стране проводятся исследования и реализуются проекты по внедрению чистых источников энергии, таких как солнечная и ветровая энергия. Такие инициативы помогают уменьшить зависимость от ископаемого топлива и снизить вредное воздействие на окружающую среду.
Улучшение качества воздуха
Сербия также борется за улучшение качества воздуха в городах. Проблемы с загрязнением воздуха уже долгое время являются актуальными для многих городов страны.
Однако в последние годы власти активно внедряют меры для снижения выбросов вредных веществ и улучшения качества воздуха. Это включает в себя внедрение более экологически чистых видов транспорта, регулирование промышленных выбросов и поощрение населения к использованию общественного транспорта.
Управление отходами
Проблема управления отходами также остается в центре внимания. В последние годы Сербия разработала и внедрила более эффективные методы сбора, переработки и утилизации отходов. Это помогает снизить объем мусора на свалках и уменьшить негативное воздействие на природу.
Экологическое образование и активизм
Помимо государственных мер, население Сербии проявляет все больший интерес к экологии. Множество неправительственных организаций, активистских групп и образовательных программ посвящены охране окружающей среды. Это способствует повышению осведомленности граждан и мотивирует их действовать в интересах более «зеленого» будущего.
Сербия сегодня находится на пути к улучшению экологической ситуации в стране. С учетом серьезных вызовов, стоящих перед миром в области экологии и изменения климата, усилия Сербии в этом направлении постепенно дают свои плоды. Правительство, совместно с гражданским обществом, работает над созданием устойчивого будущего для Сербии.
Комментарии7
Вот что я об это м думаю. Зачем эта информация на сайте бухгалтеров, юристов и финансистов?! А, контентщики? Слив рекламного бюджета...
Это не контентщики, это MCC Group ведёт свой блог в надежде привлечь клиентов.
gnews spb
Удивительно насколько не экологично производство и утилизация оборудования для выработки этой самой "чистой" энергии.
ВикторияГлавный бухгалтер
На сколько?
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
рада за Сербию
Главный бухгалтер
Ау! А Россия на каком месте в этом списке?
Написано же: