Сербия и Европейский союз: перспективы вступления

Перспектива вступления Сербии в Европейский союз (ЕС) остается одной из важнейших тем внутренней и внешней политики этой страны. В данной статье мы рассмотрим перспективы по получению членства в ЕС для Сербии и меры, которые предпринимает эта страна для достижения данной цели.

Перспективы вступления Сербии в ЕС

Сербия подала заявку на членство в ЕС в 2009 году, и с тех пор прошла длительный путь в направлении евроинтеграции. А 1 марта 2012 года получила официальный статус страны-кандидата на вступление. Однако, хотя переговоры начались уже в 2014 году, прогресс оказался весьма медленным.

Важным шагом на этом пути стало заключение Соглашения о стабилизации и ассоциации между Сербией и ЕС в 2013 году, что подтвердило намерение Сербии двигаться в сторону европейской интеграции. Это соглашение предусматривает гармонизацию законодательства Сербии с законодательством ЕС, а также создание общего рынка и сотрудничество в различных сферах, включая политику, экономику и безопасность.

Однако, на пути к вступлению Сербии в ЕС остаются нерешенные вопросы, такие как способы ведения политического диалога и критерии ЕС по соблюдению прав человека (это, например, легализации в стране однополых браков).

Также важным аспектом является урегулирование споров с Косово, которое объявило независимость в 2008 году. Этот конфликт остается одной из основных преград на пути Сербии к вступлению в ЕС.

Меры, предпринимаемые Сербией для вступления в ЕС

Сербия серьезно нацелена на свое вступление в ЕС и предпринимает широкий спектр мер для достижения этой цели:

Политические реформы:Сербия активно внедряет реформы в сфере судопроизводства, борьбы с коррупцией и улучшения политической системы. Эти усилия направлены на обеспечение соблюдения демократических стандартов, которые требуются для членства в ЕС.

Экономические реформы:Сербия работает над улучшением своей экономики и созданием конкурентоспособного рынка. Это включает в себя привлечение иностранных инвестиций, содействие малому и среднему бизнесу и снижение бюрократии.

В последние годы страна добилась больших прогрессов в этом направлении, например, внедрив способы онлайн-регистрации компаний и переведения большого количества «бумажной волокиты» в онлайн-формат. А новости о привлечении новых крупных иностранных инвестиций в страну появляются регулярно каждую неделю.

Урегулирование Косовского вопроса:Сербия активно участвует в диалоге с Косово под эгидой Европейского союза. Целью является поиск мирного решения этого конфликта, это, скорее всего, может стать ключом к вступлению в ЕС.

Сотрудничество с региональными партнерами:Сербия активно сотрудничает с другими странами европейского региона в рамках Берлинского процесса и Региональной экономической зоны Западных Балкан. Это способствует стабильности и интеграции региона в целом.

Поддержка образования и молодежи: Сербия также уделяет внимание развитию образования и поддержке молодежи. Последние образовательные реформы включают в себя обязательное внедрение в школьную программу основ программирования, а также проведение стабильного и высокоскоростного интернет-сообщения в самые малонаселенные пункты страны.