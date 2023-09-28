Школьное образование в Сербии. Как будет учиться ваш ребенок, если вы решите переехать

Школьное образование в этой стране продолжает развиваться, приспосабливаясь к современным тенденциям и требованиям. В этой статье мы рассмотрим ключевые аспекты школьной системы Сербии.

Современная система образования

Сегодня школьная система Сербии охватывает детей от 6 до 19 лет и включает в себя несколько уровней:

Начальное образование (Основна Школа):Дети начинают учиться в начальной школе с 6 лет и посещают ее в течение 8 лет. В этом периоде им предлагается общее образование, которое включает в себя предметы, такие как математика, сербский язык, история и другие. Начальное образование в Сербии является обязательным.

Схожая с российской системой, начальное образование в Сербии организовано таким образом, что в первые четыре класса детей ведет один учитель, а с пятого класса они начинают изучать разные предметы с разными преподавателями, которых называют «nastavnik/nastavnica».

По окончании начальной школы дети сдают выпускной экзамен, završni ispit, который включает в себя тесты по трем дисциплинам:

сербскому языку,

математике

комбинированный тест, охватывающий гуманитарные и естественные науки.

Баллы, набранные на этом экзамене, добавляются к баллам, полученным во время учебы, включая оценки и участие в соревнованиях. На основе этой общей суммы баллов дети выбирают среднюю школу, и чем выше баллы, тем больше вероятность поступления в выбранное учебное заведение.

Среднее образование (Средња Школа): После окончания начальной школы, ученики переходят в среднюю школу, где продолжают образование в течение 4 лет. Здесь они могут выбирать предметы по своему выбору, а также готовиться к выпускным экзаменам.

Сербия может гордиться наличием 454 государственных средних школ. Обучение в них абсолютно бесплатное, что делает образование доступным для всех. Для поступления в государственные школы необходимо успешно сдать выпускные экзамены начальной школы, что открывает двери к бесплатному образованию в высшей ступени обучения.

Кроме того, в Сербии существует 67 частных средних школ, где обучение является платным. Этот вариант может подходить тем, кто ищет специфическую образовательную программу.

Типы средних школ в Сербии

Гимназии: Гимназии представляют собой наиболее распространенный тип средних школ в Сербии. Они обычно специализируются на социальных или естественных науках. В рамках обучения в одной гимназии учащиеся могут выбирать разные специальности. Один из интересных аспектов – многие из таких учебных заведений предлагают двуязычное обучение, где определенные предметы преподаются на иностранном языке.

Средние школы для одаренных детей:Эти школы среднего образования предоставляют возможность специализации учащихся в таких областях, как математика, филология, физика или информационные технологии. В них обучаются самые одаренные ученики, которые в будущем стремятся получить степень магистра или даже кандидата наук.

Школы специального образования: Эти учебные заведения предназначены для обучения школьников с ограниченными возможностями. Они созданы для детей с особыми образовательными потребностями и обеспечивают индивидуальный подход к каждому ученику.

Преподавателей в средней школе и вузах называют «profesor/profesorka».

Высшее образование: После окончания средней школы ученики могут поступить в университеты и колледжи, чтобы получить высшее или профессиональное образование. В Сербии существует множество учебных заведений, предоставляющих образовательные программы в различных областях знаний.

Возможность выбора между государственными и частными школами, а также специализированными учебными заведениями, делает образование в Сербии гибким и инклюзивным, способствуя лучшей профессиональной подготовке будущих поколений.