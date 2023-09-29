Высшее образование в Сербии: университеты и получение ВНЖ через учебу

В этой статье мы рассмотрим систему высшего образования в Сербии, университеты, предоставляющие образовательные программы для иностранных студентов, а также процедуру получения ВНЖ (вида на жительство) через учебу.

Высшее образование в Сербии

Университеты в Сербии предоставляют разнообразные программы бакалавриата, магистратуры и докторантуры в различных областях, включая гуманитарные науки, естественные науки, инженерные специальности, медицину и многое другое. Система образования в Сербии основана на европейской модели и подвергается постоянному обновлению и совершенствованию.

Один из больших плюсов обучения в Сербии — это доступные стоимость образования. В сравнении с многими западными странами, обучение в Сербии обходится гораздо дешевле, при этом качество образования остается на высоком уровне. Это делает Сербию привлекательным местом для студентов, которые хотят получить качественное образование, не переплачивая за него.

В Сербии существует множество университетов, предоставляющих образовательные программы для иностранных студентов. Главные из них располагаются в крупных городах: Белграде, Нови Саде, Нише и Крагуеваце.

Основные аспекты

Язык обучения. Официальным языком обучения в Сербии является сербский. Тем не менее, многие крупные университеты предоставляют обучение на английском языке. Общее количество англоязычных программ составляет 170 на всех уровнях образования. Обычно в магистратуре предоставляются более широкие возможности обучения на английском, в то время как в бакалавриате чаще встречаются программы, включающие смешанный языковой состав - часть предметов преподаются на английском, часть на сербском.

Виза и вид на жительство. Иностранные студенты, желающие учиться в Сербии, сначала получают национальную визу D. После прибытия в страну, они оформляют вид на жительство.

Стоимость обучения. Минимальная стоимость обучения на бакалавриате составляет $1,272 в год, а максимальная — $10,597 в год. Магистратура в среднем обходится в $3,179 в год. Самыми дорогостоящими являются интегрированные программы и докторские исследования, которые в среднем стоят от $5,298 до $6,358 в год.

Требования к поступающим. Для поступления в вузы Сербии необходимо успешно сдать вступительные экзамены, которые проводятся на языке программы — либо на сербском, либо на английском. Также необходимо предоставить медицинскую страховку и подтвердить уровень языка. В случае сербского языка это можно сделать в специальных центрах, а для англоязычных программ подойдет IELTS. На уровне магистратуры и докторантуры могут потребоваться мотивационное и рекомендательное письма.

Легализация документов. Важным этапом является нострификация документов об образовании, которую выполняет центр ENIC-NARIC и сами университеты. Это требует предоставления переведенной копии документов, заверенной судебным переводчиком.

Интегрированные программы. В Сербии существуют интегрированные программы, которые объединяют бакалавриат и магистратуру. Они чаще всего предлагаются на медицинских и архитектурных факультетах и продолжаются 5-6 лет. По окончании студенты получают степень магистра. Стоимость таких программ может быть выше обычных бакалаврских, достигая $10,597 в год.

Преимущество близкого языка. Сербский язык, входящий в славянскую группу, может быть относительно легко освоен носителями русского языка.

Развивающиеся университеты. Уровень сербских университетов постоянно растет, и это подтверждается международными рейтингами. Например, Белградский университет в рейтинге QS 2024 занимает 721 место, а Нови-Садский университет входит в список 1000 лучших вузов мира. Это говорит о том, что качество образования в Сербии постоянно улучшается.

Отсутствие стипендий для иностранцев. Сербия не предоставляет больших программ финансирования для иностранных студентов, хотя стоимость обучения и жизни в стране остается одной из самых низких в Европе.

Проживание. Вузы Сербии не предоставляют иностранным студентам места в общежитиях, однако стоимость аренды жилья относительно низкая, может составлять от $350 в месяц в Белграде.

Вступительные экзамены. Поступление в сербские вузы осуществляется через вступительные экзамены. Это требует серьезной подготовки и присутствия абитуриента в Сербии.

Отсутствие необходимости в апостилировании множества документов. Достаточно нострификации предыдущих документов об образовании, выполненной сертифицированным судебным переводчиком.

Профессиональное образование в Сербии: высшие школы

Помимо академического высшего образования, в Сербии также предоставляется возможность получения профессионального образования в специализированных учебных заведениях, известных как Высшие школы (viša škola). Эти учебные заведения предлагают прикладное образование и обучают будущих специалистов в различных областях, таких как дизайн, туризм, менеджмент и многие другие.

Программы в Высших школах обычно длительностью 3 года. Основное внимание уделяется практической подготовке студентов, чтобы они были готовы к выходу на рынок труда. По окончании обучения выпускникам выдают свидетельство, но не присваивают степень. Это означает, что после окончания Высших школ, студенты не могут сразу перейти к обучению на магистратуре и должны сначала пройти бакалавриат.

Иностранные студенты могут поступить в Высшие школы так же, как и местные студенты, через конкурс аттестатов и вступительные экзамены. Вступительные экзамены обычно состоят из двух частей и проводятся на сербском языке. Поэтому для иностранных студентов важно начать изучение сербского языка заранее, чтобы успешно справиться с вступительными испытаниями.

Бакалавриат

Сербия активно участвует в Болонском процессе, что делает ее образовательную систему более структурированной и доступной для международных студентов. Бакалавриат в Сербии представляет собой первый этап высшего образования, и его длительность составляет обычно 3-4 года, в зависимости от выбранной программы. Для успешного завершения бакалавриата необходимо набрать от 180 до 240 баллов, хотя на прикладных факультетах достаточно 180 кредитов.

Официальным языком обучения в Сербии остается сербский, но в стране также предлагается 45 программ на английском языке. Некоторые из них являются смешанными, где часть курсов проводится на сербском, а часть на английском языке.

В конце обучения студенты сдают финальный экзамен или выполняют выпускную работу, после чего им выдают диплом бакалавра. Университеты Сербии также поддерживают студенческий обмен, что предоставляет возможность международного опыта обучения.

Магистратура

Второй этап высшего образования в Сербии — магистратура, которая длится 1-2 года, в зависимости от программы, и требует набора от 60 до 120 баллов. Этот уровень образования заканчивается получением диплома магистра (мастера).

Для магистрантов доступно гораздо больше программ на английском языке, и только в одном из университетов в Сербии, Нови-Садском университете, предлагается 40 англоязычных программ.

Сербия также предлагает специальную программу - специалитет, которая больше напоминает магистратуру для прикладных специальностей. Эта программа длится 2 года и требует набора 60 баллов. Поступление на специалитет возможно после завершения 4 лет бакалавриата или 1 года академической магистратуры.

Докторантура

Докторантура в Сербии представляет собой завершающий этап высшего образования и первый шаг в научной карьере. Программа длится 3 года и требует набора 180 баллов.

Выпускникам докторантуры присваивается звание PhD (доктор наук). После успешного завершения программы их ожидает торжественная церемония, на которой студенты надевают мантии и получают дипломы, подтверждающие их статус докторов наук.

Докторантура в Сербии предлагает широкий выбор направлений, включая туризм, инженерию и различные гуманитарные науки, что позволяет молодым ученым найти интересующую их область исследований. Программы докторантуры доступны как на английском, так и на сербском языке.