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Общество

ТОП-5 мероприятий, которые стоит посетить в Сербии до конца 2023 года

Если вы не знаете как разнообразить свой досуг в Сербии, у вас есть уникальная возможность ознакомиться с пятеркой мероприятий, которые редакция команды SerbiaGO MCC Group считает наиболее интересными!
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ТОП-5 мероприятий, которые стоит посетить в Сербии до конца 2023 года

Белградский музыкальный фестиваль Бемус

Фестиваль Бемус - это настоящий праздник для любителей классической музыки. Он проходит с 8 по 22 октября и предлагает выступления симфонического оркестра RTS под управлением дирижёра Премила Петровича. На концерте вы услышите как симфонии Иоганнеса Брамса, так и П. И. Чайковского. 

Бесплатный вход в Национальный Музей Сербии

Один из самых значимых культурных объектов в Сербии - Национальный Музей Сербии. Многие не знают, что каждое воскресенье посещение этого музея абсолютно бесплатно. Здесь вы сможете погрузиться в богатую историю и культуру Сербии, увидеть ценные коллекции искусства и археологических находок.

Festival čokolade

Если вы сладкоежка, то фестиваль čokolade (фестиваль шоколада) - место, где вы обязательно должны побывать. Здесь вы сможете попробовать разнообразные домашние шоколады от местных производителей, а также шоколад из разных уголков мира. Фестиваль проходит в октябре в Dorćol Platz. Берите с собой детей, так как для них предусмотрен бесплатный вход (до 7 лет).

Музыкальный фестиваль Nomus

Фестиваль NOMUS - это событие для настоящих ценителей музыки. Еще одно интресное мероприятие для любителей классической музыки! Проходить оно будет в зале Синагоги в Нови-Саде.

Heapcon 2023: Senior Tech conference

Для любителей технологий и разработки программного обеспечения в Белграде будет проведена конференция Heapcon 2023. Это мероприятие соберет вместе мировых специалистов и региональных экспертов для обмена знаниями и опытом. Если вы являетесь профессионалом в IT-сфере или просто интересуетесь новейшими технологиями, то это событие обязательно для вас.

Мича Попович — живопись постоянного бунта

Сербская академия науки и искусства приглашает вас на бесплатную выставку “Мича Попович — живопись постоянного бунта" в Белграде. Эта выставка представляет работы талантливого сербского художника Мича Поповича и позволяет окунуться в его мир искусства и самовыражения.

Сербия всегда рада гостям и готова порадовать их богатством культурных и развлекательных мероприятий. Не упустите шанс посетить эти уникальные события до конца 2023 года и окунуться в атмосферу этой удивительной страны.

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    MCC Group
    Общество

    ТОП-5 мероприятий, которые стоит посетить в Сербии до конца 2023 года

    Если вы не знаете как разнообразить свой досуг в Сербии, у вас есть уникальная возможность ознакомиться с пятеркой мероприятий, которые редакция команды SerbiaGO MCC Group считает наиболее интересными!

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