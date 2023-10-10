Получение ВНЖ в Черногории в 2023/2024 году: актуальная информация

Черногория, расположенная на побережье Адриатического моря, стала привлекательным местом для иностранцев, желающих получить вид на жительство (ВНЖ) в Европе.

В 2023 году Черногория предоставляет разнообразные пути для иностранцев, желающих официально проживать в этой стране. Давайте рассмотрим актуальную информацию о процедурах и требованиях для получения ВНЖ в Черногории.

Почему Черногория?

Черногория славится своими невероятными пейзажами, чистыми пляжами, историческими городами и горными вершинами. Эта страна также предоставляет множество экономических, социальных и культурных преимуществ для резидентов. Вот несколько основных причин, почему иностранцы решают получить ВНЖ в Черногории:

Природа и климат:Черногория обладает изумительными природными богатствами, включая национальные парки, озера, горы и морские побережья. Благодаря средиземноморскому климату, здесь можно наслаждаться теплыми летами и мягкими зимами.

Инвестиционные возможности: Черногория активно развивается и привлекает иностранных инвесторов. Покупка недвижимости или инвестиции в бизнес могут стать основой для получения ВНЖ. В СМИ регулярно появляются новости о перспективах вступления Черногории в Европейский союз к 2030 году. Это также подтверждается в тенденциях современной черногорской политики.

Быстрая процедура: Процесс получения ВНЖ в Черногории относительно прост. Это может занять всего несколько месяцев.

В Черногории, как и в большинстве стран, существует ряд различных оснований, по которым иностранцы могут получить вид на жительство (ВНЖ) в этой прекрасной стране. Основания для получения ВНЖ могут быть разнообразными и зависят от цели их пребывания в стране.

Вот более подробная информация о доступных основаниях:

Работа в местной компании или представительстве международной организации: иностранцы, приглашенные на работу в Черногории, могут получить ВНЖ на основе трудоустройства. Это один из самых распространенных и популярных способов для иностранцев легализоваться в стране.

Кроме того, иностранные граждане, назначенные директорами своих собственных компаний, также имеют право на ВНЖ. И могут нанимать других иностранцев для работы в своей компании, при этом показывать отчетность по доходам и выплатам не обязательно.

Удаленная работа на иностранную компанию:все больше цифровых кочевников и предпринимателей, работающих удаленно, обращают внимание на Черногорию. Такие лица могут также претендовать на получение ВНЖ в стране, если смогут доказать свою финансовую независимость и регулярные доходы.

Владение недвижимостью:покупка недвижимости в Черногории на сумму не менее 250 000 евро предоставляет возможность для получения ВНЖ. Этот путь особенно привлекателен для тех, кто желает иметь постоянное место жительства в этой стране.

Воссоединение семьи: семейные связи также могут послужить основанием для получения ВНЖ. Резиденты Черногории могут приглашать близких родственников для воссоединения семьи и легализации их статуса в стране.

Образование и научно-исследовательская работа: иностранные студенты, аспиранты и научные сотрудники могут получить ВНЖ в Черногории, если они обучаются или занимаются научной деятельностью в местных учебных заведениях или исследовательских организациях.

Другие цели:в Черногории также учитываются гуманитарные причины, волонтерство, лечение, а также совершение религиозных богослужений. Эти цели могут послужить основанием для получения ВНЖ в случае соответствующего подтверждения и документации.

Следует помнить, что каждый конкретный случай индивидуален, и требования могут меняться со временем. Поэтому важно всегда обращаться за актуальной информацией к официальным источникам и квалифицированным иммиграционным консультантам, чтобы правильно оценить свои возможности.

Получение ВНЖ в Черногории путем трудоустройства в своей компании стало популярным вариантом для иностранцев, желающих легализовать свой статус в этой стране.

Важно отметить, что этот способ доступен для любого иностранца, старше 18 лет.

Вот несколько ключевых особенностей этого пути получения ВНЖ:

Регистрация компании, ИП, DOO:процесс начинается с регистрации собственной компании в Черногории. Иностранцы могут зарегистрировать на свое имя индивидуальное предприятие (ИП), акционерное общество (АО) или общество с ограниченной ответственностью (ООО). Чаще всего выбирают последний вариант, который в Черногории называется «društvo sa ograničenom odgovornošću»(DOO).

Уставной капитал и собственность:Уставной капитал компании может быть невеликим и составлять всего 1 евро (около 104 рублей). Важно отметить, что иностранец должен быть собственником не менее 51% компании.

Регистрация фирмы:заявителю необходимо придумать название компании, которое будет уникальным и свободным в местном реестре компаний. Также требуется указать виды деятельности, которыми будет заниматься компания DOO, и предоставить местный юридический адрес.

Бухгалтерское сопровождение:процесс регистрации и ведение компании может быть сложным для иностранца, поэтому многие обращаются к местным бухгалтерам, которые помогают с регистрацией компании, оформлением аналога ИНН для уплаты НДС, получением таможенного номера, а также созданием печати фирмы. Бухгалтер также будет вести бухгалтерскую отчетность и заботиться о своевременной уплате налогов.

Соблюдение бухгалтерских обязательств:частная компания, созданная для получения ВНЖ, не обязана создавать рабочие места или иметь определенный годовой оборот. Однако важно соблюдать законодательство и вовремя подавать бухгалтерскую отчетность, а также регулярно платить налоги.

Продление ВНЖ: важно помнить, что ВНЖ, полученное через трудоустройство в собственной компании, подлежит ежегодному продлению. Заявитель должен подавать документы на продление не позднее, чем за 30 дней до истечения срока, указанного на ВНЖ-карточке.

Как получить ВНЖ за трудоустройство в другой компании

В Черногории иностранцы также могут получить вид на жительство (ВНЖ) на основании трудоустройства в другой компании. Этот способ доступен для иностранцев, которые получили рабочее место в стране.

Кто может претендовать?

Рабочий вид на жительство может выдаваться как работникам по контракту, так и временным или сезонным мигрантам. В связи с развитой сферой туризма в Черногории, в высокий сезон часто появляется много временных предложений о работе в гостиничном бизнесе.

Особенности

Основной особенностью этого типа ВНЖ является то, что он действует только в период трудоустройства на конкретной позиции, для которой был выдан. Как только иностранец завершает свою работу в компании, действие ВНЖ прекращается.

Важно отметить, что согласно новым правилам, иностранцы также могут устроиться на работу на полставки (0,5 ставки) к владельцу-иностранцу в компании в Черногории и получить ВНЖ на основании этого трудоустройства.

Какие документы нужны

Для получения ВНЖ на основании трудоустройства в другой компании, следующие документы обязательны:

Письменное согласие работодателя: работодатель должен предоставить письменное согласие на трудоустройство иностранца на конкретную должность в компании. В этом документе должна быть прописана зарплата, которая должна составлять не менее 450 евро в месяц после уплаты налогов.

Справка из банка: иностранцу необходимо предоставить справку из банка, подтверждающую наличие на счете не менее 3650 евро.

Черногория остается привлекательной страной для получения ВНЖ благодаря своей природной красоте, экономическим возможностям и простой процедуре оформления. Тем, кто мечтает о жизни в Европе, стоит обратить внимание на эту страну и рассмотреть возможность получения ВНЖ в Черногории.