Иммиграция для пенсионеров: почему Сербия может быть отличным выбором

Иммиграция для пенсионеров становится все более актуальной темой в современном мире. Множество пожилых людей ищут возможности провести свои золотые годы в новой стране, где они могли бы наслаждаться красивой природой, культурным богатством и доступной медицинской помощью.

Иммиграция для пенсионеров в Сербию становится все более привлекательной, особенно с учетом существующих правил и условий для получения виды на жительство (ВНЖ) в этой стране. Лица пенсионного возраста, приехавшие в Сербию, имеют право на ВНЖ, при условии доказательства необходимости пребывания в стране более 180 дней в году. Это правило обеспечивает стабильное и долгосрочное проживание для пенсионеров.

Существует несколько оснований для длительного проживания в Сербии для лиц пенсионного возраста:

Лечение: Сербия известна своей качественной медицинской помощью и лечебными санаториями, многие пенсионеры могут выбрать эту страну для прохождения лечения и реабилитации.

Воссоединение с семьей: если у вас есть родственники или близкие, уже проживающие в Сербии, вы можете обратиться за ВНЖ на основе воссоединения семьи.

Покупка недвижимости:пенсионеры могут также получить ВНЖ, если они планируют инвестировать в недвижимость в Сербии. Это может быть привлекательной опцией для тех, кто хочет приобрести жилье в этой красивой стране.

Для получения ВНЖ в Сербии, необходимо предоставить определенный пакет документов, включая:

Выписку из пенсионного фонда о получении регулярных социальных выплат.

Нотариально заверенное письмо от родственника, который обязуется финансово поддерживать иностранца.

Ежемесячный доход пенсионера должен составлять не менее 10000 RSD (примерно 90 EUR) для обеспечения его финансовой стабильности в стране.

Следует отметить, что с 1 марта 2019 года вопросы обеспечения российских пенсионеров, прибывших из РФ в Сербию, регулируются Договором между Российской Федерацией и Республикой Сербией о социальном обеспечении от 19 декабря 2017 года и Соглашением о применении этого договора. Это означает, что пенсионный стаж, приобретенный в России, может суммироваться со стажем, достигнутым в Сербии, что упрощает процесс получения ВНЖ для российских пенсионеров.

Культурное разнообразие и историческое наследие

Сербия богата историей и культурным наследием. Это страна, где смешиваются влияния различных цивилизаций и религий, что делает ее уникальной в Европе. В Сербии вы найдете красивые средневековые монастыри, древние города и музеи, в которых можно погрузиться в богатую историю этой страны.

Прекрасная природа

Сербия известна своими великолепными природными пейзажами, включая горные хребты, реки, озера и национальные парки. Если вы любите активный, но спокойный образ жизни и природные красоты, то вам не придется долго искать, чтобы найти интересные места для прогулок и путешествий.

Доступные цены

Сербия предлагает относительно низкий уровень цен по сравнению с многими западными странами. Это означает, что ваша пенсия будет гораздо больше «стоить» в Сербии, чем в другой части Европы, и вы сможете позволить себе комфортное проживание, рестораны и развлечения по доступным ценам.

Дружелюбное население

Сербы очень гостеприимные и дружелюбные люди. Вы быстро почувствуете себя как дома, будучи окруженными местными, готовыми помочь и поддержать вас.

Качество медицинской помощи

Сербия обладает современной системой здравоохранения, и медицинские услуги здесь доступны по приемлемым ценам. Это важно для пенсионеров, которые может быть необходима регулярная медицинская помощь и лечение. А при наличии местного ВНЖ или ПМЖ, базовые медицинские услуги включены в социальное страхование.

Удобное расположение

Сербия находится в центре Европы, что облегчает путешествия по континенту. Вы сможете легко добираться до других европейских стран, исследовать новые места и знакомиться с разнообразной культурой.

Сербия представляет собой привлекательное место для иммиграции для пенсионеров. Она сочетает в себе богатую историю, культурное разнообразие, красивую природу и доступные цены. Если вы ищете место, где можно наслаждаться спокойной жизнью и при этом оставаться активными и погружаться в интересную культуру, Сербия может стать вашим отличным выбором для пенсионерской иммиграции.