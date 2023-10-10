Логотип MCC Group
MCC Group
Регистрация и ликвидация бизнеса

Открытие бизнеса в Черногории. Что нужно об этом знать?

Если вы рассматриваете возможность открыть бизнес в Черногории, вам следует учитывать несколько важных аспектов, включая выбор между ограниченной ответственностью (ДОО) и индивидуальным предпринимательством, процедуры регистрации, выбор названия компании, коды экономической деятельности, и многие другие моменты.
5
Открытие бизнеса в Черногории. Что нужно об этом знать?

Выбор между ДОО и ИП

При выборе между ДОО и ИП в Черногории, стоит учитывать следующие факторы:

  • ИП имеет большую ответственность перед законом и обязано предоставлять отчетность, что может быть более сложным выбором ведения бизнеса. ДОО, с другой стороны, предлагает ограниченную ответственность для учредителей.

  • ИП может быть выгоднее с точки зрения налогов, но это зависит от конкретной ситуации.

Регистрация компании

Выбор названия компании: рекомендуется проверить доступность названия в Центральном регистре хозяйствующих субъектов (CRPS) и, при необходимости, зарезервировать его.

Выбор кодов экономической деятельности: определитесь с кодами экономической деятельности (Djelatnost) в соответствии с вашими планами бизнеса. Не включайте ненужные коды, так как это может вызвать дополнительные обязанности и лицензии.

Юридический адрес:согласуйте с арендодателем адрес для юридической регистрации вашей компании. Налоговая служба обычно не запрещает использование адреса арендованной квартиры или услуг агентов за дополнительную плату.

Подготовка документов: заверьте решение о регистрации компании (Odluku o osnivanju) у нотариуса. Не забудьте про переводчика, если это необходимо. Подготовьте Устав компании (Statut preduzeća).

Заявление на регистрацию:заполните заявление (Прияву) на регистрацию фирмы. При возникновении вопросов, обратитесь к советнику в ЦРПС.

Оплата пошлин:оплатите пошлины за регистрацию фирмы и внесение в реестр юридических лиц (CRPS).

Получение решения и печати компании

Подайте документы в ЦРПС и получите подтверждение о приеме документов.

Проверьте статус решения на сайте ЦРПС.

Заберите решение и закажите печать компании.

Открытие счетов в банке и бухгалтерское обслуживание

После завершения регистрации компании, вы можете открыть счета в банке. Некоторые банки, такие как Ловчен и Прва Банка, пока еще дружелюбны к иностранцам. Учтите, что счет физического лица лучше открывать не в центральных офисах, чтобы избежать длительных ожиданий.

Заключите договор на обслуживание с бухгалтерской фирмой или изучите основы бухгалтерии, особенно если у вас нулевая отчетность.

Расходы на регистрацию

Стоимость регистрации компании в Черногории включает следующие расходы:

  • Пошлины (регистрация и внесение в реестр юрлиц) — 5 + 3 евро.

  • Нотариальное заверение решения о регистрации — около 58 евро.

  • Изготовление печати-штампа компании — 20 евро.

Итого, общие расходы на регистрацию компании составляют около 86 евро.

Открытие бизнеса в Черногории предоставляет интересные перспективы для предпринимателей, но важно помнить о необходимости соблюдения всех законов и нормативных документов страны.

Вот несколько дополнительных важных моментов, которые следует учесть при открытии бизнеса в Черногории:

Налоговые обязательства

Черногория предоставляет разнообразные налоговые льготы и сниженные ставки для предпринимателей. Тем не менее, важно ознакомиться с текущими налоговыми законами и обязанностями, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Если вам нужна помощь в налоговых вопросах, лучше всего обратиться к опытным бухгалтерам или налоговым консультантам.

Бухгалтерское обслуживание

Выбор правильной бухгалтерской фирмы может сэкономить вам время и усилия. Важно выбрать профессионалов, которые хорошо разбираются в налоговом законодательстве и бухгалтерии Черногории. Расходы на бухгалтерское обслуживание могут варьироваться, поэтому стоит провести исследование рынка и выбрать оптимальное предложение для вашей компании.

Отслеживание изменений в законодательстве

Законы и правила бизнеса могут меняться, поэтому важно быть в курсе текущих изменений. Следите за новостями и обновлениями в законодательстве, чтобы обеспечить соблюдение всех требований и избежать неприятных последствий.

Помощь и консультации

Если у вас возникают затруднения в процессе управления бизнесом в Черногории, не стесняйтесь обращаться за помощью и консультациями к местным специалистам, бухгалтерам, адвокатам и бизнес-консультантам. Они помогут вам разобраться во всех нюансах и обеспечат успешное развитие вашего предприятия.

В заключение, открытие бизнеса в Черногории предоставляет отличные возможности, но требует тщательной подготовки и соблюдения всех необходимых процедур и требований. Опираясь на знания и ресурсы, предоставленные в данной статье, вы можете приступить к процессу регистрации и развития своего бизнеса в этой красивой стране на побережье Адриатики. Следуйте законам и правилам, и ваш бизнес в Черногории будет успешным и процветающим.

MCC Group

MCC Group

MCC Group

17 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Бесплатно с Блокировка счетов по 115-ФЗ

    Блокировка по 115-ФЗ: поводы для подозрений, куда жаловаться, как не допустить

    Рассказываем, по каким основаниям банк вправе приостановить операции по счету, как избежать рисков, как обжаловать решение в вышестоящих инстанциях.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    3
    1,3 тыс.
    Бесплатно с Увольнение

    Увольнение в связи с выходом на пенсию. Мини-курс

    В мини-курсе разбираем, какие этапы включает увольнение работника по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

    Увольнение в связи с выходом на пенсию. Мини-курс
    46

    Обучение

    Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

    Бесплатно с Первичные документы

    Срок хранения первичной документации. Мини-курс

    Рассказываем в мини-курсе, как по нормам законодательства соблюсти срок хранения первичной документации.

    Срок хранения первичной документации. Мини-курс
    281
    Бесплатно с Налоговая оговорка

    Налоговая оговорка: что это такое, как работает и на что указывают суды

    Разберем, поможет ли использование налоговой оговорки компенсировать потери от действий недобросовестных контрагентов.

    Налоговая оговорка: что это такое, как работает и на что указывают суды
    378
    Бесплатно с Налоговые льготы по НДС

    Зарплата в общепите в 2023 году повлияет на льготу по НДС в 2024 году

    Общепит на ОСНО уже сейчас должен прикинуть, как не потерять льготу по НДС в 2024 году. У компаний с обособками равнение будет идти на среднеотраслевую зарплату в по «голове», у ИП – по месту прописки, а не по адресу его ресторана.

    Зарплата в общепите в 2023 году повлияет на льготу по НДС в 2024 году
    311

    Мероприятия

     Последние мероприятия для бухгалтеров
    Добавить
    Бесплатно с НДС

    Как уведомить ФНС об освобождении от НДС. Мини-курс

    В мини-курсе рассказываем, как получить освобождение от исчисления и уплаты НДС и уведомить об этом ФНС.

    Как уведомить ФНС об освобождении от НДС. Мини-курс
    269
    Бесплатно с РСВ

    Расчет по страховым взносам за 9 месяцев 2023 года

    РСВ — документ, который обязаны ежеквартально сдавать в ИФНС все работодатели. В нем отображаются данные о выплаченных страховых взносах за наемных работников и исполнителей на договорах ГПХ. Разберем подробно, как заполнить расчет по страховым взносам за 3 квартал 2023 года.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    917

    Консультации

     Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»
    Подключить

    • Заключен договор с заказчиком, мы являемся подрядчиком. Срок договора 2 года, длительное производство, актирования в этом году не будет. Расчеты ведутся через электронный бюджет (аккредитив). В июле з

      Аккредитив

    • Добрый день! Я ИП на УСН Доходы. Получаю выручку в рублях, хочу хранить на валютном счету в валюте. В случае дальнейшей продажи по курсу дороже, чем приобретал, нужно ли уплачивать какие-то налоги. Ин

      Валюта
    Бесплатно с Товарный знак

    Инструкция для самозанятых по регистрации товарного знака. Мини-курс

    В конце июня 2023 года, когда вступил в силу закон от 28.06.2022 № 193-ФЗ, который позволил физлицам, в том числе самозанятым, регистрировать на себя товарные знаки.

    Инструкция для самозанятых по регистрации товарного знака. Мини-курс
    313
    Бесплатно с Воинский учет

    Воинский учет: что сдавать, штрафы и новые правила с 5 августа и 1 октября 2023 года + формы

    Разбираем азы воинского учета — какую отчетность и в какие сроки сдавать (с учетом свежих изменений 2023 года), какие штрафы грозят за нарушения, что с повестками призывникам.

    Воинский учет: что сдавать, штрафы и новые правила с 5 августа и 1 октября 2023 года + формы
    37
    35,5 тыс.
    Бесплатно с IT-компании

    Какие доходы нужны IT-компании для права на налоговые льготы + таблицы с перечнем и разъяснениями

    В НК РФ есть закрытый перечень доходов IT-компаний, которые учитывают для права на налоговые льготы. В этом материале – таблица с перечнем и разъяснения Минфина по этой теме.

    Какие доходы нужны IT-компании для права на налоговые льготы + таблицы с перечнем и разъяснениями
    749
    Бесплатно с Защита персональных данных

    Как уберечь персональные данные от утечки. Мини-курс

    За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как организовать защиту персональных данных и не получить штрафные санкции за утечку.

    Как уберечь персональные данные от утечки. Мини-курс
    311
    Вакансии     Новые вакансии для бухгалтеров из сервиса «Вакансий»
    Добавить вакансию
    Бесплатно с Отчетность в СФР

    ЕФС-1 за 9 месяцев 2023 года

    ЕФС-1 — сдают все работодатели с 2023 года. Особенность данной формы заключается в том, что она состоит из несколько разделов, которые сдаются в СФР в разные сроки. Разберем в составе каких разделов и когда необходимо сдать ЕФС-1 в октябре 2023 года.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    1
    881
    Бесплатно с Налог на прибыль

    Контрагента исключили из ЕГРЮЛ, что с кредиторкой и дебиторкой. Мини-курс

    Рассказываем в мини-курсе, что делать с кредиторской или дебиторской задолженностью в случае исключения контрагента из ЕГРЮЛ.

    Контрагента исключили из ЕГРЮЛ, что с кредиторкой и дебиторкой. Мини-курс
    448

    Разборы

     Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах
    Заказать разбор
    Бесплатно с ЕНП (единый налоговый платеж)

    Как начисляют налоги на ЕНС сейчас и что скоро изменится

    Сначала обязанность формируется по уведомлению, потом это начисление уходит и приходит начисление по декларации. Рассказываем, в какие сроки все это проводят.

    Как начисляют налоги на ЕНС сейчас и что скоро изменится
    3
    4 тыс.
    Бесплатно с Уведомление по ЕНП

    На какие ошибки налоговики проверят уведомления по ЕНП: обзор контрольных соотношений

    КБК в уведомлении должен соответствовать коду периода, минус в сумме не должен превышать прежние уведомления с плюсом.

    На какие ошибки налоговики проверят уведомления по ЕНП: обзор контрольных соотношений
    1,3 тыс.
    Бесплатно с Ликвидация бизнеса

    Форма Р19001 для упрощенной ликвидации ООО + образец заполнения

    Для ООО с 1 июля 2023 г. доступен упрощенный порядок ликвидации, при условии, что они относятся к субъектам малого и среднего бизнеса, соблюдены определенные требования и корректно заполнено заявление.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    365
    Бесплатно с Налоговые споры

    Как заключить мировое соглашение с налоговой. Мини-курс

    ФНС опубликовала письмо от 17.08.2023 № БВ-4-7/10590 в котором определены условия заключения мировых соглашений по налоговым спорам. В мини-курсе разбираем, как заключить мировое соглашение с налоговой и рассказываем об особенностях досудебного урегулирования споров по налоговым вопросам.

    Как заключить мировое соглашение с налоговой. Мини-курс
    280
    Бесплатно с Электронные подписи

    Получение ЭЦП ИП в 2023 году

    Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – это набор электронных цифровых символов, который позволяет подтвердить достоверность электронного документа. Разберем, какая подпись нужна предпринимателю, и как ее получить.

    Получение ЭЦП ИП в 2023 году
    9,7 тыс.
    Бесплатно с НДФЛ

    Как считают срок владения квартирой для освобождения от НДФЛ с ее продажи

    В разных ситуациях срок владения недвижимостью считают по-разному. Не всегда отсчет идет от даты регистрации в Росреестре.

    Как считают срок владения квартирой для освобождения от НДФЛ с ее продажи
    4 тыс.
    Бесплатно с Общество

    Что такое программа Дальневосточный гектар. Мини-курс

    В мини-курсе рассказываем, как получить земельный участок из состава госземель площадью до 1 га, как заключить договор и какие нюансы государственной программы нужно знать.

    Что такое программа Дальневосточный гектар. Мини-курс
    1
    255
    Мнения