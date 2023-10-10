Открытие бизнеса в Черногории. Что нужно об этом знать?

Если вы рассматриваете возможность открыть бизнес в Черногории, вам следует учитывать несколько важных аспектов, включая выбор между ограниченной ответственностью (ДОО) и индивидуальным предпринимательством, процедуры регистрации, выбор названия компании, коды экономической деятельности, и многие другие моменты.

Выбор между ДОО и ИП

При выборе между ДОО и ИП в Черногории, стоит учитывать следующие факторы:

ИП имеет большую ответственность перед законом и обязано предоставлять отчетность, что может быть более сложным выбором ведения бизнеса. ДОО, с другой стороны, предлагает ограниченную ответственность для учредителей.

ИП может быть выгоднее с точки зрения налогов, но это зависит от конкретной ситуации.

Регистрация компании

Выбор названия компании: рекомендуется проверить доступность названия в Центральном регистре хозяйствующих субъектов (CRPS) и, при необходимости, зарезервировать его.

Выбор кодов экономической деятельности: определитесь с кодами экономической деятельности (Djelatnost) в соответствии с вашими планами бизнеса. Не включайте ненужные коды, так как это может вызвать дополнительные обязанности и лицензии.

Юридический адрес:согласуйте с арендодателем адрес для юридической регистрации вашей компании. Налоговая служба обычно не запрещает использование адреса арендованной квартиры или услуг агентов за дополнительную плату.

Подготовка документов: заверьте решение о регистрации компании (Odluku o osnivanju) у нотариуса. Не забудьте про переводчика, если это необходимо. Подготовьте Устав компании (Statut preduzeća).

Заявление на регистрацию:заполните заявление (Прияву) на регистрацию фирмы. При возникновении вопросов, обратитесь к советнику в ЦРПС.

Оплата пошлин:оплатите пошлины за регистрацию фирмы и внесение в реестр юридических лиц (CRPS).

Получение решения и печати компании

Подайте документы в ЦРПС и получите подтверждение о приеме документов.

Проверьте статус решения на сайте ЦРПС.

Заберите решение и закажите печать компании.

Открытие счетов в банке и бухгалтерское обслуживание

После завершения регистрации компании, вы можете открыть счета в банке. Некоторые банки, такие как Ловчен и Прва Банка, пока еще дружелюбны к иностранцам. Учтите, что счет физического лица лучше открывать не в центральных офисах, чтобы избежать длительных ожиданий.

Заключите договор на обслуживание с бухгалтерской фирмой или изучите основы бухгалтерии, особенно если у вас нулевая отчетность.

Расходы на регистрацию

Стоимость регистрации компании в Черногории включает следующие расходы:

Пошлины (регистрация и внесение в реестр юрлиц) — 5 + 3 евро.

Нотариальное заверение решения о регистрации — около 58 евро.

Изготовление печати-штампа компании — 20 евро.

Итого, общие расходы на регистрацию компании составляют около 86 евро.

Открытие бизнеса в Черногории предоставляет интересные перспективы для предпринимателей, но важно помнить о необходимости соблюдения всех законов и нормативных документов страны.

Вот несколько дополнительных важных моментов, которые следует учесть при открытии бизнеса в Черногории:

Налоговые обязательства

Черногория предоставляет разнообразные налоговые льготы и сниженные ставки для предпринимателей. Тем не менее, важно ознакомиться с текущими налоговыми законами и обязанностями, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Если вам нужна помощь в налоговых вопросах, лучше всего обратиться к опытным бухгалтерам или налоговым консультантам.

Бухгалтерское обслуживание

Выбор правильной бухгалтерской фирмы может сэкономить вам время и усилия. Важно выбрать профессионалов, которые хорошо разбираются в налоговом законодательстве и бухгалтерии Черногории. Расходы на бухгалтерское обслуживание могут варьироваться, поэтому стоит провести исследование рынка и выбрать оптимальное предложение для вашей компании.

Отслеживание изменений в законодательстве

Законы и правила бизнеса могут меняться, поэтому важно быть в курсе текущих изменений. Следите за новостями и обновлениями в законодательстве, чтобы обеспечить соблюдение всех требований и избежать неприятных последствий.

Помощь и консультации

Если у вас возникают затруднения в процессе управления бизнесом в Черногории, не стесняйтесь обращаться за помощью и консультациями к местным специалистам, бухгалтерам, адвокатам и бизнес-консультантам. Они помогут вам разобраться во всех нюансах и обеспечат успешное развитие вашего предприятия.

В заключение, открытие бизнеса в Черногории предоставляет отличные возможности, но требует тщательной подготовки и соблюдения всех необходимых процедур и требований. Опираясь на знания и ресурсы, предоставленные в данной статье, вы можете приступить к процессу регистрации и развития своего бизнеса в этой красивой стране на побережье Адриатики. Следуйте законам и правилам, и ваш бизнес в Черногории будет успешным и процветающим.