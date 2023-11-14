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Расчетный счет

Открытие банковского счета во Франции. Удаленное открытие счета во Франции

Открытие банковского счета во Франции может оказаться несколько более сложной задачей, чем в других странах, но это не является невозможной миссией. В данной статье мы рассмотрим основные вопросы, связанные с открытием банковского счета во французском банке, а также возможность удаленного открытия счета.
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Открытие банковского счета во Франции. Удаленное открытие счета во Франции

Необходимость банковского счета во Франции

Во Франции доминируют безналичные расчеты, и использование наличных средств ограничено правительством. С 2016 года сумма наличных платежей ограничена 1000 евро в месяц. Это означает, что для практически всех финансовых операций, начиная от аренды жилья и заканчивая оплатой налогов и счетов за электричество и телефон, вам потребуется банковский счет. Даже покупка проездного билета или сим-карты без него становится проблемой.

Хотя некоторые платежи можно совершать с помощью банковских карт из других стран, такие международные операции могут оказаться дороже. Поэтому наличие местного банковского счета во Франции становится обязательным.

Открытие счета для нерезидентов

Открытие банковского счета во Франции доступно как резидентам, так и нерезидентам. Однако резидентам гораздо проще пройти процедуру открытия счета, и многие государственные банки могут отказать нерезидентам. Каждый банк устанавливает свои правила и требования, и рекомендуется, чтобы иностранные граждане обращались в международные отделения банков для упрощения процедуры.

Нерезиденты, планирующие проживать во Франции длительное время или находиться там более 90 дней, могут претендовать на открытие традиционного текущего счета (compte bancaire) в отделениях для местного населения. В случае краткосрочных поездок, которые не превышают три месяца, нерезидентам рекомендуется открыть специальный счет для нерезидентов (compte non-résident).

Необходимые документы для открытия счета физическому лицу

Для открытия банковского счета во Франции вам потребуются следующие документы:

  • Паспорт (документ, удостоверяющий личность).

  • Вид на жительство (если есть).

  • Документы, подтверждающие наличие жилья (договор аренды, заверенная нотариусом справка, квитанция об оплате телефона или электроэнергии).

Кроме того, банк может потребовать дополнительные документы, такие как свидетельство о рождении, страховой полис, подтверждение номера сотового оператора, справку о зарплате или трудовой договор, студенческий билет и другие. Нерезидентам могут понадобиться дополнительные документы, зависящие от условий конкретного банка, такие как информация о доходах, место регистрации в другой стране и рекомендательное письмо от вашего иностранного банка.

После открытия счета, вам будет выдана пластиковая карта (Carte Bancaire или Visa Carte Bleue) или чековая книжка, в зависимости от типа счета. Следует учитывать, что процесс открытия счета занимает от 2 до 6 недель, и все документы и банковские материалы отправляются по почте.

Удаленное открытие счета во Франции

Однако существует возможность открыть банковский счет во Франции удаленным способом, до вашего приезда в страну. Этот процесс может быть более сложным и времязатратным. Рекомендуется выбирать банки с интернет-банкингом, которые позволяют управлять средствами удаленно.

Если вам необходимо открыть счет в банке за пределами страны вашего проживания, например, во французском банке, вам потребуются следующие документы:

  • Национальный или заграничный паспорт.

  • Виза.

  • Подтверждение места прописки в вашей стране и, если таковая имеется, во Франции.

  • Рабочий контракт.

  • Трудовая книжка с историей деятельности.

  • Подтверждение легальности источников дохода.

Все документы должны быть переведены на французский язык и нотариально заверены.

Открытие банковского счета во Франции - важный этап для тех, кто планирует проживать или работать в этой стране. Хотя процесс может быть немного сложным, правильная подготовка и выбор подходящего банка помогут вам упростить эту задачу. Учитывая важность банковского счета во французской жизни, его наличие становится неотъемлемой частью адаптации к жизни во Франции.

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Открытие банковского счета во Франции. Удаленное открытие счета во Франции

    Открытие банковского счета во Франции может оказаться несколько более сложной задачей, чем в других странах, но это не является невозможной миссией. В данной статье мы рассмотрим основные вопросы, связанные с открытием банковского счета во французском банке, а также возможность удаленного открытия счета.

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