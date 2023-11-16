Как получить ВНЖ в Словении в 2023-2024 году. Как переехать и что нужно знать?

В этой статье мы рассмотрим преимущества вида на жительство (ВНЖ) в Словении, основания для его получения в 2023-2024 году и особенности процесса.

Словения, с ее прекрасными природными пейзажами и разнообразными культурными возможностями, привлекает все больше иностранных граждан, стремящихся получить вид на жительство в этой стране.

Преимущества ВНЖ в Словении

Вид на жительство в Словении открывает перед иностранцем множество возможностей:

Возможность получить ПМЖ и гражданство:после пяти лет действия ВНЖ иностранец может подать документы на получение ПМЖ. Гражданство становится доступным после дополнительных лет.

Бесплатное обучение и медицинское обслуживание: имея ВНЖ, вы можете бесплатно учиться в средних образовательных учреждениях и пользоваться бесплатным медицинским обслуживанием.

Беспрепятственные поездки в Шенгенскую зону: владельцы ВНЖ могут свободно путешествовать по странам Шенгенского соглашения.

Социальная поддержка и возможность работы: вы имеете право на социальные пособия и льготы, а также можете работать и вести бизнес.

Долгосрочное нахождение в стране без выезда:в отличие от некоторых других стран, вам не требуется находиться в Словении не менее 183 дней в году.

Обслуживание в рейтинговых банках: владельцы ВНЖ имеют доступ к банковским услугам в престижных банках.

Но стоит отметить, что ВНЖ не предоставляет права голосовать, работать в государственных учреждениях и покупать недвижимость физическим лицам.

Основания для получения ВНЖ в 2023 году

Трудоустройство: получение работы в Словении является одним из основных оснований для получения ВНЖ.

Воссоединение с семьей: если у вас есть близкие родственники, уже имеющие ВНЖ в Словении, вы можете подать на воссоединение семьи.

Получение образования:люди, поступающие в средние и высшие учебные заведения, также имеют право на ВНЖ.

Стоит отметить, что зачисление в учебные заведения Словении возможны по результатам экзаменов, сданных в России и школьному аттестату. Вступительные экзамены по словенскому языку проходить не требуется.

Открытие бизнеса: предприниматели могут получить ВНЖ, основывая свой бизнес в стране.

Заключение брака: брак с гражданином Словении также является основанием для получения ВНЖ.

Собственникам недвижимости ВНЖ не предоставляется, за исключением тех случаев, когда при покупке недвижимости открывается собственная компания.

Другие основания для ВНЖ

В дополнение к основным основаниям, ВНЖ может быть предоставлен:

Научным деятелям с контрактом с иностранной компанией.

Политическим беженцам.

Пациентам, нуждающимся в лечении.

Лицам, имеющим особые заслуги перед государством.

Иностранцам, ведущим официальную деятельность (дипломаты, члены делегаций, культурные деятели и т.д.).

Также, мигранты словенских корней, обладатели "Blue Card" Евросоюза, также могут получить ВНЖ.

Оформление визы

При оформлении ВНЖ необходима долгосрочная шенгенская виза в Словению категории D.

Особенности продления ВНЖ

ВНЖ действует 5 лет, но требует ежегодного продления. В некоторых случаях миграционная служба может потребовать продление только раз в два года. Процедура продления аналогична первичному получению ВНЖ, и стоимость пролонгации обычно на 20% ниже первоначальной.

ПМЖ в Словении и гражданство

Иностранный гражданин может подать документы на ПМЖ через 5 лет после получения ВНЖ, при условии действующего ВНЖ и отсутствия нарушений законов и неуплаченных налогов.

В заключение, процесс получения ВНЖ в Словении включает в себя несколько этапов и требует строгого соблюдения законов и правил. Перед тем как приступить к этому процессу, рекомендуется консультироваться с местными миграционными органами и получить все необходимые сведения для успешного переезда и интеграции в эту красивую европейскую страну.