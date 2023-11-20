Где проще всего получить гражданство в 2023-2024 году для Россиян? Страны с наиболее лояльным законодательством и инвест программами

В данной статье мы рассмотрим Турцию, Кыргызстан, Австрию, Кипр, Португалию и Аргентину, оценим преимущества и условия, необходимые для получения нового гражданства.

Современный мир предоставляет возможности для гражданства в различных странах. В 2023-2024 годах несколько стран выделяются своими привлекательными программами для получения гражданства.

Турция

Турция предоставляет упрощенные или безвизовые режимы с многими странами Европы и Азии, включая Японию и Гонконг.

Турецкое гражданство позволяет оформить туристические визы и бизнес-визы Е-2 в США с продолжительным сроком пребывания до 10 лет.

Получение гражданства возможно через различные пути:

Натурализация: После получения вид на жительство и проживания в стране в течение последних 5 лет.

Трудоустройство: Через договор с местной компанией, что позволяет получить рабочую визу.

Инвестиции: Вложения в экономику через приобретение недвижимости, вклад в турецкий банк или открытие бизнеса.

Несмотря на привлекательность, процедура натурализации требует знание турецкого языка и подтвержденную финансовую состоятельность.

Австрия

Австрийское гражданство также может быть привлекательным, но сопряжено с высокой стоимостью инвестиций и соблюдением особых условий:

Инвестиции: Возможны варианты через приобретение недвижимости, государственных облигаций, или открытие новой компании.

Сумма инвестиций: Очень значительная — 10 млн. евро, с необходимостью проживания в стране не менее двух лет.

Отказ от российского гражданства: Необходим при получении австрийского гражданства.

Важно отметить, что высокий уровень жизни в Австрии компенсируется высокими налогами, достигающими 55%.

Португалия

Португалия предоставляет гражданство с различными преимуществами:

Права гражданина ЕС: Возможность свободного перемещения в странах Евросоюза и безвизовые отношения с 180 государствами.

Процедура натурализации: Проживание в стране не менее 5 лет и сдача экзамена по португальскому языку.

Инвестиционные возможности: «Золотая виза» через вложения в недвижимость, открытие фирмы или инвестиции в государственные ценные бумаги.

Программа «Золотая виза» позволяет получить ВНЖ на 2 года с последующей возможностью получения гражданства через 5 лет.

Кыргызстан

Кыргызстан предоставляет один из самых простых, быстрых и официальных способов для россиян получить второе гражданство. Став гражданином Киргизии, вы можете воспользоваться рядом преимуществ:

Бизнес-возможности: Свободное ведение бизнеса и открытие счетов в банках в европейских странах, Канаде и США.

Сохранение российского гражданства: Не требуется отказ от российского гражданства.

Виза E-2 в США: Возможность получения визы E-2 для инвесторов, что позволяет вести бизнес и проживать в США при вложении в бизнес более 100 тыс. долларов.

Получить гражданство Кыргызстана можно различными способами:

По факту рождения: Если один из родителей имеет гражданство Киргизии.

Через воссоединение семьи или брак: Семейные связи с гражданином Кыргызстана.

Проживание в стране до 1991 года или более 5 лет: Возможность получения гражданства при долгосрочном пребывании.

Этническая принадлежность: Для лиц кыргызской национальности.

Соглашение об упрощенном получении гражданства: Популярное основание среди граждан РФ.

Заслуги перед страной: yаличие заслуг в различных сферах.

Процесс получения гражданства Республики Кырыгзстан для граждан РФ обычно занимает от 2 до 12 месяцев, с минимальным пакетом документов и без обязательства постоянного проживания в стране, что делает эту страны одной из наиболее привлекательных для получения второго паспорта.

Аргентина

Гражданство этой страны обладает множеством преимуществ:

Безвизовый доступ: возможность путешествовать без виз в 170 стран и более, включая государства ЕС, Японию, и Великобританию.

Бизнес-виза в США: возможность оформления бизнес-визы в Соединенные Штаты.

Двойное гражданство: соглашение о двойном гражданстве с такими странами как Швеция и США.

Процесс натурализации в Аргентине проходит проще всего:

Проживание в стране: Легальное проживание в течение ближайших двух лет до подачи документов, независимо от цели пребывания (туристическая виза или ВНЖ).

Финансовая состоятельность или трудовой договор: Подтверждение финансовой состоятельности или предоставление долгосрочного трудового договора.

Инвестиции: Вложение более 10 тысяч долларов для получения ВНЖ, с последующей возможностью натурализации через два года.

Хотя гражданство за инвестиции получить в Аргентине невозможно, программа ВНЖ позволяет получить гражданство в ускоренном режиме.

Важно отметить, что дети, родившиеся в стране, автоматически получают аргентинский паспорт. А родители сразу же после родов получают статус ПМЖ, который позволяет в будущем претендовать на гражданство. На данный момент, это один из самых популярных способов получить аргентинский паспорт.

Сербия

Гражданство Сербии становится еще более привлекательным в 2023 году, поскольку МВД Сербии представило проект изменений в законе о натурализации, направленный на существенное упрощение процедуры получения гражданства.

Основания для получения гражданства Сербии:

Натурализация: Интеграция в общество при длительном проживании на законных основаниях (ВНЖ затем ПМЖ).

По праву крови: Если хотя бы один из родителей является гражданином Сербии.

Рождение на территории Сербии: В случае рождения на территории Сербии, при условии, что родители неизвестны или не имеют гражданства, либо прожили в стране более 2 лет.

Брак с гражданином Сербии: Очевидное основание — брак с гражданином Сербии.

Гражданство для лиц представляющих особенный интерес для Сербии: Как правило подходит для талантливых бизнесменов, ученых, предпринимателей, спортсменов, людей творческих профессий и т.д. Все заявки рассматриваются строго индивидуально.

Гражданство Боснии и Герцеговины: Согласно договору, граждане обеих стран могут запросить гражданство другой.

Важно отметить, что для начала этого пути к сербскому гражданству рекомендуется получить ВНЖ (Вид на Жительство) Сербии. Один из доступных способов — это получение ВНЖ через открытие ИП (Индивидуального Предпринимательства). С этого момента можно начать процесс запроса гражданства после 3 лет непрерывного проживания в стране по ВНЖ.

Болгария

Болгария является частью Европейского союза, и, как следствие, ее граждане могут свободно перемещаться и работать в странах Европейского союза, что делает болгарское гражданство особенно привлекательным.

Способы получения гражданства Болгарии

По происхождению: Если один из ваших родителей либо супруг является гражданином Болгарии, вы можете иметь право на автоматическое получение гражданства. Важно убедиться, что правила по происхождению были соблюдены в момент вашего рождения.

По стажу проживания: Этот способ предусматривает получение гражданства после проживания в Болгарии в течение определенного периода времени на законных основаниях, таких как владение временным видом на жительство, затем постоянным видом жительства (в общей сложности 10 лет легального статуса проживания в Болгарии).

По происхождению болгарских коренных народов: В некоторых случаях гражданство может быть предоставлено лицам, которые не обладают болгарскими корнями, но являются потомками коренных болгарских народов.

Согласно этой программе, заявители, которые могут подтвердить свои корни и происхождение из болгарского народа, имеют возможность оформить статус репатрианта, что впоследствии упрощает получение паспорта Болгарии в соответствии с законом "О гражданстве". Наличие хотя бы одного родственника болгарской национальности дает основание для оформления удостоверения о происхождении, что затем упрощает процесс получения паспорта Болгарии.

Гражданство за инвестиции. С 2014 года Болгария предоставляет возможность получения гражданства за инвестиции, что позволяет привлечь сторонний капитал и улучшить экономическую ситуацию в стране.

По инвестиционной программе, известной как Bulgarian Investment Immigration Program (BIIP), иностранцы имеют возможность оформить болгарский паспорт через инвестиции. Например, при покупке ценных бумаг на сумму от 1 млн левов (примерно 511 281 евро), инвестор может получить право на постоянное место жительства в стране всего за 6 месяцев, а гражданство можно оформить за 6 лет.

Увеличение суммы инвестиций в два раза (2 млн левов) позволяет ускорить процесс получения гражданства до всего двух лет.

Дополнительным преимуществом инвестиционной программы является возможность возврата инвестиций. После получения гражданства, инвесторы имеют право продать свои ценные бумаги, такие как облигации или акции, и вернуть свои вложения.

Венгрия

Граждане Венгрии имеют право на свободное передвижение в странах Европейского союза, доступ к лучшему образованию и медицинскому обслуживанию, а также возможность работать и проживать в любой стране ЕС без ограничений

Что касается процедуры получения гражданства Венгрии, есть несколько путей, включая натурализацию, получение гражданства через брак или родственные связи, а также программу репатриации для этнических венгров. Каждый из этих путей имеет свои требования и условия, включая непрерывное проживание на территории Венгрии, знание языка и Конституции Венгрии, отсутствие судимостей и другие факторы.

Например, для получения гражданства Венгрии через натурализацию требуется непрерывное проживание на территории Венгрии от 1 года до 8 лет, в зависимости от основания. Основаниями для проживания на территории Венгрии могут быть профессиональная деятельность, покупка недвижимости, открытие бизнеса и другие.

В случае программы репатриации, этнические венгры, которые родились или проживали на территориях, которые были отделены от Венгрии в результате войн, имеют право в упрощенной форме получить гражданство Венгрии. Для этого требуется доказать свою этническую принадлежность с помощью документов, таких как свидетельства о рождении, свидетельства о браке или архивные выписки.

Стоит отметить, что процедура получения гражданства Венгрии через инвестиции находится на рассмотрении в Парламенте и может быть принята в ближайшее время. Однако на данный момент инвесторам уже предоставляется возможность проживать в любой стране Евросоюза 365 дней в году с ПМЖ, что делает Венгрию привлекательным местом для инвестиций.

Мексика

Мексиканское гражданство становится привлекательным выбором, предоставляя уникальные преимущества и возможности для граждан третьих стран, включая россиян. Вот несколько основных причин, почему многие выбирают гражданство Мексики:

Безвизовый Доступ к 158 Странам

Паспорт Мексики обеспечивает свободное передвижение без виз в 158 стран мира, включая страны Шенгенского соглашения, Великобританию, Канаду, Японию и другие. Это значительно упрощает путешествия и деловые поездки.

Ускоренная Процедура Виз в США

Мексиканцы могут воспользоваться ускоренной процедурой получения визы в США, что особенно важно для тех, кто планирует поездки в южные штаты. Многочисленные мексиканские общественные и благотворительные организации активно поддерживают этот процесс.

Квоты на Работу в США и Канаде

Мексика подписала соглашение с США и Канадой, предоставляющее мексиканским гражданам квоты на работу в обеих странах. Это упрощает процесс получения неиммиграционных виз B1/B2 для граждан и резидентов с ВНЖ или ПМЖ в Мексике.

Ускоренная Натурализация в Испании

Для мексиканцев, выбравших Испанию в качестве нового места жительства, предусмотрена ускоренная процедура натурализации.

Образование, Медицина и Социальное Обеспечение

Граждане и резиденты Мексики с ВНЖ и ПМЖ имеют доступ к бесплатной медицине и государственному образованию. Стоимость медицинских услуг в Мексике значительно ниже, чем в США. Социальное обеспечение также на высоком уровне, включая программы медицинского страхования и помощь малообеспеченным группам населения.

Запрет на Экстрадицию

Мексика действует с запретом на экстрадицию во все страны, кроме США, что обеспечивает дополнительный уровень защиты для граждан.

Высокая Конфиденциальность

Мексика обеспечивает высокую конфиденциальность, не предоставляя информацию о гражданах другим странам. Гражданство Мексики доступно по различным основаниям, включая право крови, заслуги перед государством, брак, натурализацию и другие.

Для получения гражданства Мексики по натурализации необходимо прожить в стране не менее 5 лет, сдать экзамены по языку и истории, а также не иметь судимостей. Брак с мексиканцем позволяет получить паспорт уже через 2 года, с предоставлением доказательств нефиктивности брака.

Румыния

Для граждан России, рассматривающих возможность получения румынского гражданства, предоставляются два основных способа — через натурализацию и репатриацию.

Гражданство Румынии через натурализацию

Этот путь предполагает длительное пребывание на территории Румынии с различными целями, такими как обучение, открытие бизнеса, трудоустройство или объединение семьи. Процесс начинается с получения визы категории D, за которой следует получение ВНЖ, ПМЖ, и, наконец, гражданства. Для успешной натурализации необходимо проживание в стране постоянно (свыше 182 дней в году), отсутствие получения социальной помощи от государства в течение срока ВНЖ, а также доказательства финансовой самостоятельности.

Гражданство Румынии через репатриацию

Более простой путь предусматривает получение гражданства на основе родственных связей с территориями, которые позднее стали частью других стран, включая Бессарабию, Буковину и часть Молдовы. Для этого достаточно предоставить свидетельство о том, что родители, бабушка или дедушка проживали в этих регионах и были депортированы в СССР. Потомки в вынужденной миграции, включая внуков и внучек, могут подать на гражданство. Важно предоставить Министерству юстиции доказательства прямого родства с уехавшим до 1940 года предком.

Испания

Инвестиции

Испания предлагает «золотую визу» — программу, которая предоставляет иностранцам вид на жительство в обмен на инвестиции в экономику страны. Инвестор, соответствующий условиям программы, может получить постоянное место жительства через пять лет и, после десяти лет проживания в Испании, имеет право подать на гражданство через натурализацию. Варианты инвестиций включают покупку недвижимости, вклад в банк, инвестиции в акции испанских компаний, вложение в государственные облигации или запуск собственного бизнес-проекта.

Натурализация

Иностранцы, прожившие легально в Испании в течение десяти лет, могут подать на гражданство. Процесс включает в себя обязательное наличие постоянного вида на жительство, знание испанского языка и демонстрацию интеграции в испанское общество. Существуют также сокращенные сроки для определенных категорий, таких как политические беженцы или выходцы из определенных стран.

Воссоединение с семьей

Граждане Испании или резиденты с видом на жительство могут привезти к себе членов своей семьи, и хотя это не ведет к гражданству, это предоставляет вид на жительство. Родственники, привезенные в страну, могут претендовать на гражданство через натурализацию после десяти лет проживания в Испании вместе с основным заявителем.

Гражданство Испании по происхождению

Получение гражданства по происхождению возможно для тех, кто может предоставить документы, подтверждающие родство, и доказать связь родственников с Испанией. Этот способ может быть использован для приобретения гражданства для детей, родившихся на территории Испании у иностранцев, супругов граждан Испании, а также для вдов и вдовцов.

Гражданство Испании предоставляет доступ к обширным социальным и экономическим преимуществам, и выбор подходящего пути зависит от конкретных обстоятельств и целей каждого кандидата.

В заключение, выбор страны для получения гражданства зависит от ваших индивидуальных предпочтений, инвестиционных возможностей и готовности к соблюдению условий, установленных каждой из стран.