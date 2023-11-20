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Право

Особенности получения ВНЖ в Сербии в 2024 году: открытие ИП и ДОО и последние изменения в законодательстве

Давайте рассмотрим, какие изменения ждут иностранцев и как открыть индивидуальное предпринимательство (ИП) и общество с ограниченной ответственностью (ДОО) в этой стране.
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Особенности получения ВНЖ в Сербии в 2024 году: открытие ИП и ДОО и последние изменения в законодательстве
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Сербия, с ее богатой историей и привлекательным бизнес-климатом, становится все более популярной для иностранных граждан, стремящихся получить вид на жительство и осуществлять здесь предпринимательскую деятельность. С 4 февраля 2024 года вступают в силу нововведения в законодательстве о видах на жительство в Сербии.

Единое разрешение: Объединение ВНЖ и разрешения на работу

С февраля 2024 года вступает в силу новое понятие — «единое разрешение». Это инновационное решение объединяет в себе разрешение на временное проживание в Сербии (ВНЖ) и разрешение на работу. Это значит, что иностранцам больше не придется сталкиваться с проблемами, связанными с необходимостью отдельного получения ВНЖ и разрешения на работу.

Единое разрешение выдается тем, кто подает документы на ВНЖ по следующим основаниям:

  • Трудоустройство (запошљавање).

  • Самозанятость (самозапошљавање), что подразумевает регистрацию собственного бизнеса.

  • Особые случаи трудоустройства, такие как профессиональная специализация, обучение и практика (стручна специјализација, обука и пракса).

В случаях, не подпадающих под эти основания, иностранцу все равно будет выдаваться обычное разрешение на временное проживание.

Необходимые документы для единого разрешения

Для подачи заявления на получение единого разрешения потребуются следующие документы:

  • Действующий загранпаспорт.

  • Документы, подтверждающие обоснованность заявления в соответствии с законодательством о работе иностранцев.

  • Адрес проживания в Сербии или адрес планируемого проживания, если заявление подается из-за границы.

  • Оплата пошлин.

Единое разрешение для семьи

Членам семьи иностранца, имеющего единое разрешение, будет оформляться временное проживание на срок действия выданного единого разрешения.

Сроки принятия решения

Уполномоченным органам предоставляется 15 дней на принятие решения по заявлению на получение единого разрешения.

ПМЖ для обладателей единого разрешения

Обладатели единого разрешения будут иметь возможность получить ПМЖ на тех же условиях, что и все остальные иностранцы, имеющие ВНЖ в Сербии.

Новые перспективы в законодательстве

Совершенствование законодательства в Сербии в области привлечения иностранных специалистов продолжается. В ближайшем будущем ожидается открытие новых возможностей для категорий иностранных граждан, таких как инвесторы, иностранные таланты, участники инновационной деятельности и высококвалифицированные специалисты.

Открытие ИП и ДОО в Сербии

С изменениями в законодательстве, открывается новая перспектива для предпринимательства в Сербии. Иностранцы теперь могут легко зарегистрировать ИП (индивидуальное предпринимательство) или ДОО (общество с ограниченной ответственностью).

Для открытия ИП и ДОО необходимо:

  • Выбор организационно-правовой формы: ИП или ДОО.

  • Регистрация в налоговой службе: Получение уникального идентификационного номера для налогообложения.

  • Открытие банковского счета: Для проведения бизнес-операций.

  • Заполнение необходимых форм и предоставление документов: В соответствии с требованиями местных органов.

Сербия предоставляет отличные возможности для развития бизнеса, и новые изменения в законодательстве делают этот процесс более привлекательным для иностранных предпринимателей.

Продление единого разрешения

Иностранцы, обладающие единым разрешением, могут подать заявление на продление этого разрешения за три месяца до истечения срока его действия. 

Процедура продления единого разрешения аналогична первоначальному получению. Важно учитывать, что стоимость продления, как правило, ниже первоначальной стоимости разрешения.

Изменения в сроках пребывания для получения ПМЖ

Еще одним важным изменением является сокращение обязательного срока проживания в Сербии для получения постоянного места жительства (ПМЖ). Теперь иностранцам, обладающим единым разрешением, потребуется всего лишь 3 года проживания вместо предыдущих 5 лет для получения ПМЖ.

Сразу после получения ПМЖ заявитель может подавать документы на получение гражданства Сербии.

Сербия становится более открытой для иностранных граждан и предпринимателей. Единое разрешение облегчит процедуру получения ВНЖ и разрешения на работу, а также откроет новые перспективы для развития бизнеса. Перед началом процесса важно консультироваться с местными экспертами и внимательно следить за изменениями в законодательстве для успешного переезда и бизнеса в Сербии.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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