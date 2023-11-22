Как переехать во Францию в 2023-2024 году. Основные визы, основания для ВНЖ, инвестиции и гражданство

В этой статье мы расскажем о ключевых основаниях для ВНЖ, вариантах инвестиций и возможностях получения гражданства в 2023-2024 годах.

В поиске новых возможностей, культурного обогащения и лучшего качества жизни многие люди рассматривают Францию как привлекательное направление для переезда.

Плюсы и минусы жизни в этой удивительной стране

Плюсы:

Климат: Франция радует приятным климатом в любое время года. Летом здесь не слишком жарко, а зимой температура редко опускается ниже -5 градусов.

Местная кухня: Французы уделяют большое внимание кулинарии, и наслаждение вкусными блюдами в уютной атмосфере ресторанов – это обычное удовольствие. Знаменитые повара и школы кулинарии делают Францию настоящим райским местом для гурманов.

Законодательство: Государство заботится о своих гражданах, благодаря четким законам и отсутствию коррупции. Права человека соблюдаются строго, что создает ощущение безопасности.

Живописные места: Франция предлагает богатый выбор для отдыха – горы, пляжи, парки, исторические памятники. Это идеальное место для тех, кто ценит красоту природы и культуры.

Атмосфера: Уникальная атмосфера Франции – романтичная, спокойная и мечтательная. Жители ценят каждый момент жизни, что создает особый колорит страны.

Культура: Франция богата культурным наследием, искусством, театрами и музеями. Фестивали и культурные события предоставляют широкие возможности для активного времяпрепровождения.

Рабочий график: Стандартный рабочий график во Франции – не более 35 часов в неделю. Гибкость в выборе графика и государственная поддержка в случае увольнения делают эту страну привлекательной для трудовой иммиграции.

Образование: Бесплатные школы и доступное обучение в университетах делают Францию привлекательной для семей с детьми и студентов.

Минусы:

Языковой барьер: Знание французского языка может быть необходимым условием для полноценной адаптации.

Медицинская система: Дефицит врачей и сложности с получением медицинских препаратов без рецепта могут стать проблемой для иностранцев.

Трудоустройство: Для иностранцев, особенно без опыта или специализированных навыков, может быть сложно найти работу, и карьерный рост может затрудниться.

Бюрократия: Высокий уровень бюрократии может усложнить решение даже простых задач, требуя большое количество документов и формальностей.

Налоги: Высокие налоги, часто составляющие 25-30% от заработка, могут существенно влиять на финансовое положение.

Цены: Стоимость жизни во Франции высока, начиная от аренды жилья и заканчивая продуктами и бензином.

Банковский счет: Обязательное наличие банковского счета может стать дополнительным бременем для новоприбывших.

Преступность: Несмотря на высокий уровень развития, в некоторых городах сохраняется проблема преступности.

Менталитет: Некоторым людям требуется время для привыкания из-за холодности и неприветливости французов.

Перед решением о переезде во Францию важно взвесить как положительные, так и отрицательные стороны, а также принять во внимание свои потребности и ожидания от нового этапа жизни.

1. Голубая карта ЕС:

Если вы высококвалифицированный специалист и не являетесь гражданином Европейского союза, «Голубая карта» ЕС может стать вашим выбором. Необходимо иметь минимум 5 лет профессионального опыта или диплом высшего образования, полученный во Франции. Действующий трудовой договор и годовая заработная плата не ниже 53 836,50 EUR открывают двери к «Голубой карте». Эта карта является эквивалентом ВНЖ, а после 5 лет проживания предоставляет право на ПМЖ.

2. Трудоустройство:

Для граждан России, Украины или Беларуси также возможность ПМЖ во Франции открывается через трудоустройство. Заключив контракт типа CDI (бессрочный) или CDD (от 2 до 12 месяцев), вы можете получить годовую визу, равноценную ВНЖ. По прибытии, можно оформить «общий» вид на жительство на 4 года, а затем запросить ПМЖ.

3. Программа Au Pair:

Молодые люди в возрасте 18–30 лет могут воспользоваться программой Au Pair. Обучение французскому языку и культуре происходит на месте, в обмен на легкую работу по дому. Программа предоставляет долгосрочную визу на год, продление которой возможно при условии заключения нового контракта с семьей.

Несмотря на отсутствие права на ПМЖ, участие в программе может стать ценным опытом для будущего трудоустройства или обучения.

4. Высококвалифицированный специалист стартапа:

Сотрудники инновационных компаний имеют возможность получить долгосрочный ВНЖ «Паспорт-талант». А после 5 лет проживания во Франции можно подать на ПМЖ.

Для получения вида на жительство специалистом стартапа требуется непосредственное участие в научно-исследовательском проекте с минимальной годовой заработной платой брутто в размере не менее 38 147 EUR. Срок ожидания решения составляет 4–6 месяцев.

5. La French Tech:

Программа La French Tech предоставляет возможность упрощенного получения 4-летней визы «Паспорт-талант». Она открыта для сотрудников компаний с высокой зарплатой, основателей стартапов и инвесторов.

Условия переезда во Францию при участии в La French Tech:

сделать капиталовложение минимум 300 000 EUR;

инвестировать напрямую или через компанию, 30 % которой находится в собственности заявителя;

владеть минимум 10% бизнеса, в который осуществляется инвестиция;

создавать и сохранять рабочие места в течение 4 лет с момента инвестирования.

6. Бизнес-иммиграция:

Для предпринимателей существует возможность ПМЖ через создание филиала существующей компании или основание стартапа. Оба варианта предоставляют право на 4-летнюю визу «Паспорт-талант», с возможностью продления и подачи на ПМЖ через 5 лет.

7. Для студентов:

Иммиграция через обучение на курсах или в вузе предоставляет студентам визу, эквивалентную ВНЖ. После окончания срока действия визы можно подать на получение временного студенческого ВНЖ или многолетнего.

Выпускник французского вуза также может запросить специальный вид на жительство сроком на 12 месяцев для поиска работы или создания бизнеса.

8. Воссоединение семьи:

После проживания во Франции по ВНЖ или ПМЖ минимум 18 месяцев, вы можете воссоединиться со своей семьей.

9. Восстановление гражданства:

Лица, ранее имевшие французское гражданство, имеют право восстановить его по декларации или указу.

Важно помнить, что требования могут изменяться, и рекомендуется получить актуальную информацию в консульствах Франции или у миграционных специалистов. Независимо от выбранного пути, тщательная подготовка и понимание условий помогут вам успешно осуществить переезд в эту прекрасную страну.