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Общество

Как переехать в Венгрию в 2023-2024 году. Основные визы, инвестиционные программы, регистрация бизнеса для получения ВНЖ

Если вы задумываетесь о переезде в Венгрию в 2023-2024 году, вам следует ознакомиться с основными визами, инвестиционными программами и правилами регистрации бизнеса для получения видов на жительство.
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Как переехать в Венгрию в 2023-2024 году. Основные визы, инвестиционные программы, регистрация бизнеса для получения ВНЖ
Иллюстрация Вера Ревина/Клерк.ру

В последние годы Венгрия стала привлекательным местом для жизни и бизнеса. Уникальное сочетание исторических достопримечательностей, культурного богатства и благоприятного бизнес-климата привлекает иностранцев со всего мира.

Приобретение недвижимости как основание для ВНЖ

Одним из наиболее популярных способов получения вида на жительство в Венгрии является приобретение дорогостоящей недвижимости.

Согласно законодательству, приобретение дома или квартиры от 155 000 € площадью от 6 кв.м на каждого члена семьи может стать основанием для получения ВНЖ. Это предоставляет иностранцу возможность проживания в стране.

Процесс приобретения недвижимости включает получение национальной визы, а затем оформление ВНЖ после приезда в страну. Документы на вид на жительство подаются до фактического приобретения объекта, но требуется подтверждение финансовой состоятельности иностранца, включая необходимую сумму на банковском счету для покупки и средства на проживание.

Статус ВНЖ аннулируется, если покупка недвижимости не осуществляется в течение трех месяцев после получения ВНЖ.

ВНЖ Венгрии по бизнесу

Иностранцы также могут получить вид на жительство в Венгрии через ведение коммерческой деятельности. Однако есть определенные нюансы. 

Например, самозанятость не является достаточным основанием для получения ВНЖ. 

Регистрация в статусе предпринимателя разрешена только при наличии вида на жительство, полученного по другому основанию (например, обучение, воссоединение семьи и т. д.).

Также, открытие компании в Венгрии не предоставляет автоматически право на ВНЖ. Для этого необходимо трудоустроить не менее 3 местных жителей с гражданством или другим миграционным документом, позволяющим им работать в стране. В ином случае, можно получить бизнес-визу.

Для digital nomad (цифровых кочевников) существует возможность получения временного статуса «White card» на 1 год с возможностью продления. Необходимый доход для digital nomad составляет от 2 000 €.

ВНЖ Венгрии через трудоустройство

Официальное трудоустройство в Венгрии является надежным способом получения вида на жительство. Для этого потребуется трудовой договор, диплом и, при необходимости, подтверждение знания языка. ВНЖ выдается на срок, указанный в рабочем контракте.

Для тех, кто ищет работу, миграционные органы предоставляют разрешение на пребывание на срок до 9 месяцев, а для стажировки — до полугода.

Необходимо помнить, что соблюдение правил и требований миграционной службы критически важно для поддержания статуса ВНЖ. Аннулирование статуса может произойти в случае невыполнения условий, таких как пребывание в стране менее 183 дней в году, сдача квартиры в аренду и др.

С началом ноября 2023 года в Венгрии вступили в силу изменения в миграционном законодательстве, касающиеся получения ВНЖ устройству на работу.

Министерство регулирует общее количество иностранных рабочих ежегодно и устанавливает максимальное количество работников в разбивке по странам происхождения. Законодательство также ограничит трудоустройство, предоставляя рабочие места только тем работодателям, которые имеют соглашение о стратегическом партнерстве с правительством или реализуют приоритетные инвестиции для национальной экономики.

Строгое правило также предусматривает отсутствие возможности воссоединения семьи для иностранных работников, а срок пребывания ограничен 3 годами. 

Эти нововведения вызывают определенную критику экспертов из-за нечетко прописанных правил и увеличения ответственности для работодателей. Вопрос о том, как закон будет реализовываться на практике, остается пока неясным.

Вид на жительство по учебе

Венгерское законодательство также предоставляет возможность получения вида на жительство для иностранных студентов. Это касается как обучения в школах и вузах, так и курсов предвузовской подготовки. Для этого необходимо предоставить документы от учебного заведения (госаккредитация, зачисление студента на курс) и чек об оплате обучения.

Студентам разрешено работать до 30 часов в неделю во время учебы и не более 90 календарных (66 рабочих дней) в каникулы. Вид на жительство выдается на год и продлевается при предъявлении табеля об успеваемости. Также существует возможность получить студенческий вид на жительство на курсах венгерского языка, который выдается на 5 лет.

ВНЖ Венгрии для брака или воссоединения с семьей

Этот тип вида на жительство предназначен для супругов, несовершеннолетних детей, опекунов детей резидентов, граждан и беженцев. Срок действия составляет до 3 лет, с возможностью последующего продления на еще 3 года.

Прочие способы получения вида на жительство

Научная работа

Граждане стран, не входящих в ЕС, имеющие докторскую степень, могут получить вид на жительство по научной работе. Необходимо предоставить договор с аккредитованной организацией. ВНЖ выдается на срок до 5 лет, с возможностью продления на максимум 2 года.

Лечение

Разрешение предоставляется пациентам и их сопровождающим. Требуется договор с медицинским учреждением и подтверждение родственных связей с пациентом. Срок действия составляет максимум 2 года, но его можно продлить еще на такой же срок.

Подача документов на вид на жительство

Первый шаг — подготовка необходимых документов. В дополнение к специфическим требованиям, таким как трудовой контракт или свидетельство о браке, убедитесь, что у вас есть следующие документы:

  • 2 паспорта (заграничный и национальный);

  • Заполненная анкета;

  • 2 фотографии;

  • Страховка, действующая в ЕС, на сумму не менее 30 000 € на 1 год;

  • Заявление о согласии на выезд при отказе;

  • Выписка из банка с достаточной суммой на счету для билета или обратного билета;

  • Для несовершеннолетних — согласие родителей;

  • Подтверждение места жительства (регистрация), включая договор о покупке или аренде.

Обращение в посольство или консульство

Если вы еще не в Венгрии, обратитесь в посольство или консульство Венгрии в стране вашего проживания, чтобы получить визу D. Если вы уже в Венгрии, запросите разрешение у миграционной службы не позднее 30 дней до истечения срока действия визы.

Загрузка документов на сайт Enter Hungary

Загрузите ваши документы на сайт Enter Hungary. Если что-то пропущено, вы сможете загрузить дополнительные документы позже, так как сервис позволяет создавать черновики. Оплатите сбор за подачу заявления (110 €) и за заверение вашей подписи (30 €).

 Рассмотрение документов

В течение 3 дней ваши документы будут рассмотрены, принято решение, и ответ будет отправлен на вашу электронную почту.

Запись на прием в миграционную службу

Если ваше заявление одобрено, вы сможете записаться на прием в миграционную службу.

Получение ВНЖ

Процесс оформления вида на жительство занимает около 3 недель, после чего документы отправляют на ваш адрес регистрации.

Этапы этого процесса можно выполнить самостоятельно, следуя указаниям на официальном сайте Enter Hungary, или воспользоваться услугами профессиональных компаний, специализирующихся на оформлении миграционных вопросов.

В заключение, переезд в Венгрию с целью получения вид на жительство — это важное решение, и четкое следование всем шагам и требованиям упростит этот процесс. Независимо от выбранного основания для получения ВНЖ — будь то инвестиции в недвижимость, бизнес-деятельность, трудоустройство, обучение или воссоединение с семьей — подготовка и правильное представление документов являются ключевыми моментами успеха.

Не забывайте об изменениях, которые вступили в силу с 1 ноября 2023 года для гастарбайтеров. Эти нововведения могут повлиять на условия трудоустройства и получения видов на жительство, поэтому важно следить за обновлениями в законодательстве и консультироваться с экспертами, чтобы принимать информированные решения.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Как переехать в Венгрию в 2023-2024 году. Основные визы, инвестиционные программы, регистрация бизнеса для получения ВНЖ

    Если вы задумываетесь о переезде в Венгрию в 2023-2024 году, вам следует ознакомиться с основными визами, инвестиционными программами и правилами регистрации бизнеса для получения видов на жительство.

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