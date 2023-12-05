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Общество

Основные программы для получения гражданства в Испании для Россиян. Сколько это стоит и каковы шансы?

Получение испанского гражданства предоставляет полный объем прав, включая участие в выборах, возможность служить на государственной службе, социальные и медицинские льготы, а также свободное передвижение в странах Европейского Союза.
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В Испании термин "nacionalidad" используется для обозначения гражданства или подданства. В контексте Европы, это понятие означает государственную, а не этническую принадлежность, как это принято в России.

Кто может запросить гражданство Испании?

По общим правилам, гражданство Испании (nacionalidad española) может быть предоставлено всем иностранным гражданам, проживающим в стране не менее 10 лет. Обязательными условиями являются легальное проживание, отсутствие судимостей и высокий уровень гражданского поведения.

Существуют исключения для некоторых категорий лиц:

Политические беженцы: Срок проживания сокращается до 5 лет при легальном и непрерывном проживании в стране.

Выходцы из определенных стран: Например, срок проживания сокращается до 2 лет для выходцев из Андорры, Филиппин, Португалии, Латинской Америки и Экваториальной Гвинеи, а также для потомков сефардов.

Ускоренные программы для определенных категорий

Некоторые категории лиц могут подать прошение о гражданстве Испании после более короткого срока проживания:

Лица, родившиеся в Испании: Имеют право подать после 1 года проживания по виду на жительство.

Лица, под опекой гражданина Испании: Могут подать после 2 лет проживания под опекой.

Иностранные супруги граждан Испании: Могут подать после 1 года легального проживания и не будучи разведенными.

Граждане стран семьи: Лица, чьи родственники (мать, отец, дедушка, бабушка) были испанцами по происхождению, могут подать после 1 года проживания.

Как подать заявление на гражданство?

Процесс подачи заявления на гражданство Испании может осуществляться через органы ЗАГСа (Registro Civil) по месту жительства или в электронном виде на сайте Министерства Юстиции Испании. Максимальный срок рассмотрения заявления составляет 1 год.

Стоимость и шансы

Стоимость процедуры получения гражданства может варьироваться в зависимости от категории лица и особенностей процесса. Однако, важно учитывать, что успешное получение гражданства требует соблюдения всех условий, включая легальное и непрерывное проживание, отсутствие судимостей и демонстрацию высокого уровня гражданского поведения.

Программа «Золотая виза» в Испании

Получение виды на жительство (ВНЖ) за инвестиции, известной также как «золотая виза», является привлекательным вариантом для состоятельных иностранцев, которые видят Испанию как идеальное место для жизни и бизнеса. 

Первое ВНЖ за инвестиции выдается на срок в 3 года, с возможностью последующего продления на 5 лет. Кроме того, супруг(а), дети и родители инвестора также имеют возможность получить ВНЖ в Испании как родственники резидента, что является дополнительным преимуществом этой программы. И, что также важно, программа не предусматривает невозвратных взносов.

Условия получения «золотой визы» прописаны в законе 14/2013 о поддержке предпринимательства. Программа предлагает 6 вариантов инвестирования:

  • Приобретение недвижимости: Стоимостью от 500 000 евро.

  • Покупка акций испанских компаний: На сумму от 1 миллиона евро.

  • Инвестиции в инвестиционные или венчурные фонды: От 1 миллиона евро.

  • Депозит в испанском банке: От 1 миллиона евро.

  • Приобретение государственных облигаций: От 2 миллионов евро.

  • Финансирование крупного бизнес-проекта: Одобренного Министерством промышленности Испании.

Из этих вариантов, приобретение недвижимости выглядит наиболее привлекательным:

  • Сумма инвестиций известна заранее и значительно ниже других опций.

  • Недвижимость сама по себе является доходным активом, позволяя сдавать ее в аренду.

  • Возможность приобретения нескольких объектов, при условии, что их общая стоимость превышает 500 000 евро.

  • Подходит для различных видов недвижимости, включая жилую и коммерческую, новостройки и вторичное жилье, а также земельные участки.

  • Возможность использования ипотеки, при условии, что первоначальный взнос составляет не менее 500 000 евро.

С учетом постоянного роста рынка недвижимости в Испании с 2008 года, приобретение недвижимости оказывается выгодным вариантом, особенно для инвесторов, не нуждающихся в дополнительном финансировании. 

В 2022 году 13,8% сделок по покупке недвижимости в Испании были совершены иностранцами, подчеркивая привлекательность этой страны для инвестиций и жизни.

Испанское гражданство предоставляет множество преимуществ и возможностей для интеграции в общество. Следует внимательно изучить все требования и условия программы, чтобы повысить шансы на успешное получение гражданства в этой красивой стране с богатой историей и культурой.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Основные программы для получения гражданства в Испании для Россиян. Сколько это стоит и каковы шансы?

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