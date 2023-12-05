Самые лучшие страны для переезда Россиян в 2024 году. Где нас ждут?

В последние годы вопрос переезда за границу становится всё более актуальным для российских граждан. Каждый иммигрант имеет свои уникальные мотивы, будь то напряженная политическая обстановка, желание наслаждаться умеренным климатом, расширение бизнес-горизонтов или мечта о беззаботном будущем на берегу моря.

Выбор страны: куда ехать?

Прежде чем принять окончательное решение о переезде, стоит ознакомиться с тем, какие страны представляются наиболее привлекательными для иммиграции в следующем году. Критерии выбора могут варьироваться: от политической обстановки и климатических условий до возможностей для развития бизнеса.

Важно узнать о политических настроях в выбранной стране относительно эмигрантов из России, Украины, Казахстана и других государств. Это может оказаться решающим фактором при выборе, основанном на соображениях безопасности.

Для тех, кто стремится к расширению своей профессиональной деятельности за пределами родной страны, важно изучить возможности трудоустройства. Некоторые страны приветствуют иностранных специалистов, предоставляя разнообразные визовые программы для трудоустройства.

Различные страны могут быть более привлекательны для фрилансеров, IT-специалистов или инвесторов. Поэтому необходимо оценить, какие страны предоставляют наилучшие условия для осуществления конкретной деятельности.

Иммиграционные программы

Изучение схем иммиграции и получения видов на жительство или гражданства является ключевым этапом в подготовке к переезду. Различные страны предлагают разнообразные программы, включая инвестиционные возможности, программы обучения, рабочие визы, семейные варианты, и другие.

Необходимо рассмотреть такие возможности, как инвестиционные программы, допустимый срок пребывания без визы, а также все требования, предъявляемые к иммигрантам.

Финансовые вопросы

Перед переездом важно оценить стоимость жизни в новой стране. Это включает в себя расходы на жилье, продукты, услуги, образование и здравоохранение. Этот аспект особенно важен для тех, у кого средний доход, чтобы избежать неприятных финансовых сюрпризов.

В 2023 году многие страны ужесточили правила получения гражданства и видов на жительство.

Существует несколько путей для быстрого получения видов на жительство. Программы обучения, рабочие визы, брак с иностранцем, регистрация компании и инвестиции в недвижимость - все эти варианты могут стать вашим шансом на новую жизнь за границей.

Важно отметить, что некоторые страны временно приостановили выдачу виз российским и белорусским гражданам. Тем не менее, актуальную информацию следует уточнять у профессионалов в данной области, так как ситуация может изменяться в зависимости от новых решений правительств.

Дружественные страны для ПМЖ: перспективы и Возможности

Следует обратить внимание на ряд дружественных юрисдикций, предлагающих привлекательные программы для ВНЖ и ПМЖ.

Турция: море, солнце, бизнес

Турция, расположенная на берегах Средиземного моря, предлагает программу ПМЖ с опциями, такими как приобретение недвижимости стоимостью от 400 000 долларов США или регистрация бизнеса. Эта страна обещает не только теплый климат но и возможности для успешного бизнеса.

Объединенные Арабские Эмираты: эпицентр Иммиграции IT и Криптовалют

ОАЭ стали центром притяжения для IT-специалистов и компаний, работающих в сфере криптовалют. С выгодными налоговыми льготами и уникальным сочетанием природы и цивилизации, страна предлагает ВНЖ сроком от 3 до 10 лет при приобретении недвижимости.

Сербия: быстрый рост и возможность для гражданства

Сербия предоставляет возможность получения ВНЖ и, впоследствии, сербского паспорта. На данный момент полный путь от получения рабочего ВНЖ до сербского гражданства может занять от трех лет.

Грузия: соседство и возможности для постоянного места жительства

Грузия, соседствующая с Россией и Беларусью, приветствует соотечественников, предоставляя выгодные инвестиционные возможности в недвижимость и бизнес. Стоит отметить, что получение ВНЖ по открытию бизнеса, например, будет достаточно сложной задачей.

Латинская Америка

Любителям экзотики предлагается рассмотреть Латинскую Америку, где большинство стран открыты для россиян и белорусов. Эти страны предоставляют уникальные возможности для ПМЖ и отдыха в удивительном регионе.

Бразилия и Аргентина: дружественные юрисдикции в Латинской Америке

Бразилия и Аргентина, хотя не входят в стандартные топы лучших стран для эмиграции, также приветствуют граждан России и Беларуси. Эти страны предлагают свои уникальные возможности для новой жизни и достаточно простые программы легализации. Например, в Аргентине сейчас популярная практика это - миграция для рождения ребенка, так как он получает паспорт по рождению, а родители ВНЖ и также паспорт через 2 года.

Египет: приветливость и простота в административных вопросах

Египет также может рассматриваться как вариант для ПМЖ, предлагая приветливость и отсутствие сложностей в административных и документальных вопросах.

Европа: разнообразие вариантов

Переезд во многие европейские страны доступен для граждан РФ и Беларуси, Среди интересных и относительно популярных вариантов — Германия, Португалия, Испания, Болгария, Черногория, Словения, Италия, Кипр и Чехия.

Например, Германияпредоставляет различные варианты для получения ВНЖ, в том числе через обучение в вузе, трудоустройство, приобретение недвижимости или бизнес-визу.

Португалия, несмотря на свою стоимость, остается популярным направлением для пенсионеров и предпринимателей, предоставляя ВНЖ и гражданство за инвестиции в недвижимость.

Швеция, с высоким уровнем жизни, предоставляет выгодные возможности при наличии трудового контракта или брака с гражданином страны.

Испания с «золотой визой» и инвестициями в недвижимость от 500 тыс. евро, а также Болгария, становятся привлекательными вариантами для различных возрастных групп и потребностей.

Безопасность: ключевые критерии выбора

При выборе страны для эмиграции, безопасность становится ключевым критерием. Рейтинг Global Peace Index предоставляет оценку самых безопасных стран, включая Исландию, Новую Зеландию, Данию, Португалию и Словению. Эти страны могут быть идеальными вариантами для тех, кто ценит покой и безопасность.

Переезд в другую страну — это не только смелый шаг, но и возможность начать новую главу в своей жизни. Прежде чем сделать выбор, тщательно исследуйте возможности, анализируйте свои цели и учтите все нюансы переезда.