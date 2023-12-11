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Общество

Переезд в Латинскую Америку для Россиян. Почему здесь нас ждут и что мы там можем получить?

В последние годы сотни предпринимателей, программистов, врачей и инженеров из России приняли решение начать новый этап своей жизни в Латинской Америке.
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Переезд в Латинскую Америку для Россиян. Почему здесь нас ждут и что мы там можем получить?

В последние годы сотни предпринимателей, программистов, врачей и инженеров из России приняли решение начать новый этап своей жизни в Латинской Америке.

Простые правила въезда

Одним из главных преимуществ для россиян являются простые правила въезда в страны Латинской Америки. Возможность просто купить билет и начать новую жизнь на другом континенте оказывается значимым фактором, привлекающим многих релокантов.

Высокий спрос на квалифицированных специалистов

Латиноамериканские страны испытывают повышенный спрос на квалифицированных специалистов. Эмигранты из России, владеющие различными навыками, особенно в области технологий, медицины и инженерии, находят благоприятные условия для карьерного роста. 

Уровень развития технологий в Латинской Америке отстает на несколько лет, что делает профессионалов из России весьма ценными на местном рынке труда.

Либеральность и демократичность общества

Латиноамериканские общества воспринимаются россиянами как либеральные и демократичные. Это создает комфортную атмосферу для адаптации и взаимодействия с местным населением. 

Эмигранты делятся взглядами к западным санкциям среди местных, которое часто оказывается «амбивалентным», что также влияет на решение многих россиян о переезде.

Усиление дипломатических связей

Недавние инициативы Министерства иностранных дел России, направленные на установление безвизового режима со всей Латинской Америкой, демонстрируют стремление облегчить контакты между странами. Это дает дополнительные стимулы для россиян, смягчая вопросы визового оформления и упрощая переезд.

В настоящее время Россия подписала соглашения о безвизе с 27 странами региона из 33.

Изменение Тенденций

Долгое время Латинская Америка оставалась на заднем плане как возможное направление для переезда и оформления иммиграционного статуса среди россиян. Привлекательность близких к Европе стран, популярность Турции и других узнаваемых направлений сдерживали поток эмиграции в сторону этого живописного континента.

Однако, сегодня мы сталкиваемся с изменением ситуации. Получить шенген и ВНЖ в ЕС становится все сложнее, а некоторые государства Карибского бассейна, такие как Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Антигуа и Барбуда, Доминика, уже в марте 2022 года закрыли программы инвестиционного гражданства для россиян. Кроме того, из-за повышенного интереса и волны заявок сроки рассмотрения по популярным программам гражданства и видов на жительство (ВНЖ) стали длительными или были полностью приостановлены (сейчас наблюдаются трудности с получением ВНЖ в Турции).

В такой обстановке Латинская Америка становится более привлекательной альтернативой. Большинство стран этого региона предоставляют гражданам России безвизовый режим на срок до 90 дней, что позволяет приехать и затем ожидать оформления иммиграционного статуса. Этот фактор становится важным при выборе нового места жительства.

Кроме того, следует отметить, что Латинская Америка может предложить своим гостям не только щедрый срок пребывания без виз, но также благоприятные климатические условия, стабильную экономическую динамику и высокий уровень цифровизации во многих регионах.

Интеграция в Латинской Америке

Несмотря на растущую популярность Латинской Америки среди российских эмигрантов, необходимо рассмотреть как положительные, так и отрицательные аспекты, с которыми можно столкнуться в новом обществе.

Согласно мнению постоянных участников иммиграционных форумов, в регионе существуют определенные трудности. Коррупция, медлительность в решении вопросов, необязательность и кумовство – это некоторые из проблем, с которыми сталкиваются эмигранты. Тем не менее, россиян привлекает относительная либеральность и демократичность латиноамериканских стран, а также простота въезда и высокий спрос на квалифицированных специалистов.

Европейцы, включая россиян, могут столкнуться с явлением «гринго-прайс», когда услуги и товары для приезжих оцениваются выше, чем для местных жителей. Это требует от новых резидентов не только гибкости в вопросах ценообразования, но и умения успешно торговаться.

Несмотря на эти трудности, латиноамериканцы славятся своей приветливостью и эмоциональностью. Однако, полностью влиться в местное общество и завести друзей может быть непросто. Семейные отношения занимают важное место, и местные жители предпочитают проводить время в кругу семьи.

Тем не менее, при выборе Латинской Америки для нового места жительства, стоит учитывать как плюсы, так и минусы. Одним из безусловных преимуществ региона является относительная простота легализации и низкая стоимость получения временного и постоянного вида на жительство. Сроки натурализации также относительно коротки: от трех до пяти лет в большинстве стран. Уникальность заключается в том, что в большинстве случаев, получение латиноамериканского гражданства не требует отказа от предыдущего паспорта, что делает этот регион особенно привлекательным.

Наконец, стоит отметить, что большинство латиноамериканских паспортов открывают двери многих государств мира, включая безвизовый Шенген, что представляет собой привлекательный бонус, учитывая ограничения, с которыми сталкиваются российские граждане. Таким образом, Латинская Америка продолжает привлекать внимание тех, кто ищет новые перспективы и возможности для жизни и работы за границей.

Все эти факторы в совокупности создают обстановку, в которой Латинская Америка выходит на первый план как перспективное направление для российских эмигрантов. Возможность сочетания культурных особенностей, профессиональных перспектив и благоприятных условий для старта новой жизни делает этот континент привлекательным местом для тех, кто решает сменить географическую точку своего будущего.

Комментарии

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