Как купить недвижимость в Венгрии? Получу ли я ВНЖ? Какова стоимость и процедура покупки?

Венгрия предоставляет привлекательные возможности для иностранных инвесторов. Однако процесс приобретения недвижимости в этой стране поддается определенным законодательным требованиям, что может вызвать вопросы у потенциальных покупателей.

Венгрия предоставляет привлекательные возможности для иностранных инвесторов. Однако процесс приобретения недвижимости в этой стране поддается определенным законодательным требованиям, что может вызвать вопросы у потенциальных покупателей.

Покупка жилья в Венгрии является стратегическим решением благодаря ряду факторов:

Низкие цены: Венгрия предоставляет наиболее доступные цены на недвижимость, на 30% ниже, чем в Португалии, и на 20% ниже, чем в Испании.

Рост стоимости: С 2015 года цены на квадратные метры в стране выросли на 25-30%, что свидетельствует о стабильном и интенсивном росте.

Ипотечная политика: Лояльная ипотечная политика среди местных банков с процентной ставкой в среднем от 8% стоимости жилья облегчает процесс приобретения.

Возможности для ВНЖ

Иностранные граждане, приобретая недвижимость в Венгрии, открывают для себя перспективу получения ВНЖ. Но существуют определенные условия:

Готовность к проживанию: ВНЖ можно получить, только если приобретенное жилье полностью готово к проживанию. Объекты на стадии строительства не квалифицируются для этого статуса.

Порог стоимости: Жилое помещение должно стоить более 155 тысяч евро.

ВНЖ выдается основному заявителю на срок до 5 лет, а членам семьи — на 3 года. В дальнейшем, статус можно будет продлить.

Актуальная ситуация на рынке недвижимости

Стоимость жилья на первичном рынке непрерывно растет. В прошлом году цены увеличились в среднем на 500 евро за квадратный метр, достигнув примерно 2400 евро.

Общая стоимость зависит от различных факторов:

Местоположения;

Благоустроенности района;

Этажности жилого комплекса.

Будапешт является самым дорогим регионом, с ценами в пределах от 2900 до 5500 евро за квадратный метр. Недвижимость в популярных туристических районах всегда стоит дороже.

Спрос на жилье до 60 кв. м в современных комплексах растет, и стоимость таких объектов увеличивается с максимальной скоростью.

Приобретение недвижимости в Венгрии предоставляет не только удобное жилье, но и стратегически важные финансовые возможности.

Дополнительные расходы при покупке недвижимости

При покупке жилья в Венгрии следует учесть дополнительные расходы, которые составляют примерно 10% от стоимости объекта. Эти расходы включают:

Налог на переход права собственности: Размер налога составляет 4% от стоимости объекта до €2,6 млн и 2% для недвижимости стоимостью свыше. Оплата должна быть произведена в течение 90 дней после сделки.

НДС для покупателей новостроек: Составляет 27% и обычно включен в стоимость объекта.

Административные взносы: За разрешение на покупку недвижимости — от €170 до €200; за наложение вето на операции с недвижимостью — €60; €30 стоит выписка из кадастрового реестра; €22 — паспорт домовладельца.

Гонорары адвокатов, риелторов и нотариусов: Обычно не превышают 5% от стоимости объекта и включают в себя все профессиональные услуги при совершении сделки.

Эти расходы представляют собой неизбежную часть процесса приобретения недвижимости в Венгрии. Их важно учитывать для полного понимания структуры финансовых обязательств при сделке.

Законодательные Требования Венгрии

В соответствии с венгерским законодательством, покупка недвижимости должна осуществляться на основе частного контракта (договора купли-продажи), который должен быть подписан юристом. Важно отметить, что иностранные граждане также обязаны получить одобрение соответствующего административного управления для приобретения недвижимости в качестве частного лица.

Гербовый сбор и Разрешение для иностранцев

Одним из обязательных этапов оформления недвижимости в Венгрии для иностранцев, за исключением граждан стран ЕС, является получение разрешения и уплата гербового сбора в мэрии. Гербовый сбор составляет 182 евро и является обязательным шагом в процессе регистрации.

Пример: Разрешение на покупку участков земли Для приобретения участков земли вне пахотных угодий необходимо получить разрешение от райсовета местного муниципалитета. В случае покупки недвижимости в Будапеште, одобрение Административного управления также является обязательным.

Для большинства иностранцев этот процесс занимает от 2 до 3 месяцев.

Совет юристов

Многие юристы рекомендуют иностранным гражданам зарегистрировать компанию в Венгрии для более быстрого приобретения недвижимости. В этом случае не требуется получение разрешения, это делает процедуру более оперативной.

Налог на Вторичном рынке

На вторичном рынке недвижимости действует налог на передачу прав собственности. Его размеры различаются в зависимости от стоимости объекта и его функционального назначения:

2% на первые 15 тысяч евро;

6% на остальную часть суммы;

10% для объектов нежилой недвижимости.

Дополнительные расходы на вторичном рынке включают в себя оплату:

Паспорта домовладения (21 евро);

Вето на старого владельца (22 евро);

Заверение нотариусом загранпаспорта (10 евро).

Налог на приобретение Новостройки

Сумма налога на приобретение новостройки зависит от стоимости объекта:

До 60 тысяч евро: Оплата не взимается;

60-110 тысяч евро: 4% от суммы, превышающей 60 тысяч евро;

Более 110 тысяч евро: 2% от 60 тысяч евро и 4% на сумму выше этой.

Этапы покупки

Выбор Подходящей Недвижимости

Выберите объект, соответствующий вашим требованиям и бюджету.

Переговоры

Начните переговоры с агентами и собственниками, обратив внимание на возможные скидки.

Получение Одобрения

Юрист начнет процесс получения одобрения от местных властей, если не используется регистрация компании.

Оценка недвижимости

Наймите оценщика для проверки наличия проблем и скрытых изъянов.

Составление договора

Составьте договор купли-продажи с подтверждением передачи имущества.

Подписание договора

На встрече подпишите договор в присутствии сторон, внося минимум 10% от согласованной цены в качестве первоначального взноса.

Оплата гонораров и завершение сделки

Оплатите гонорары юриста и риэлтерского агента, представьте договор в отдел земельного кадастра, и уведомите продавца после получения разрешения.

Из-за длительности процесса получения разрешения фактическое закрытие сделки может занять 60-90 дней. Окончательная перерегистрация права собственности занимает около полугода. С правильным подходом и пониманием законодательства, приобретение недвижимости в Венгрии может стать перспективным вложением.