Где проще всего получить ВНЖ с российским паспортом в 2024 году? На какие страны стоит обратить внимание?

Давайте рассмотрим актуальную динамику и наиболее популярные направления, которые остаются в фокусе внимания в следующем году.
ОАЭ: Эмираты как центр привлекательности для российских резидентов
Одной из самых востребованных стран для получения ВНЖ является ОАЭ. В частности, Дубай привлекает внимание российских предпринимателей.
Интерес к ОАЭ усиливается, и сегодня не только инвесторы, но и те, кто ищет жилье для себя, обращают внимание на эту страну.
Особенностью является возможность получения ВНЖ при владении компанией, зарегистрированной в ОАЭ. Здесь также есть возможность осуществлять платежи криптовалютой, что делает Эмираты привлекательным местом для инновационных предпринимателей.
Закон о виртуальных активах, принятый недавно, регулирует работу с криптоактивами и создает благоприятное законодательное окружение для инвесторов.
Турция: Изменения в программе ВНЖ
Турция, долгое время остававшаяся одним из предпочтительных направлений для российских граждан, внесла изменения в свою программу ВНЖ.
С 16 октября 2023 года увеличен порог стоимости недвижимости для инвесторов, которые могут оформить ВНЖ. Теперь минимальная сумма составляет $200 тыс. по всей стране.
Ранее российские граждане могли оформить ВНЖ при покупке недвижимости на сумму $75 тыс. в Стамбуле, Анкаре и Анталье, и $50 тыс. в других городах. Однако новые правила предусматривают минимальную сумму $200 тыс. в любом городе страны, и это применяется к одному объекту недвижимости.
Те, кто получил свидетельство о праве собственности в период с 26 апреля 2022 года по 16 октября 2023 года, не затронуты этими изменениями.
Черногория: Гибкие условия для ВНЖ через инвестиции и бизнес
Черногория предоставляет российским и белорусским гражданам более 10 возможных оснований для получения временного вида на жительство (ВНЖ).
Один из популярных путей — инвестиции в недвижимость или бизнес. Закон не устанавливает минимальный лимит стоимости объекта, и приобретение только доли тоже возможно, при условии, что она составляет не менее 50%.
Также существует опция приобретения земельного участка для застройки.
Важно отметить, что получение ВНЖ через бизнес не требует обязательного пребывания в Черногории 11 месяцев в году.
Однако стоит помнить, что Черногория отнесена к «недружественным» странам по отношению к России, что может создать определенные трудности при совершении прямых транзакций в местные банки. Тем не менее, эти нюансы можно решить, и ВНЖ в Черногории остается перспективным вариантом.
Сербия: Отсутствие санкции и многообразие программ
Сербия, не поддерживая антироссийских санкций, предоставляет россиянам доступ к различным программам получения ВНЖ.
Инвестиционные программы в недвижимость и бизнес выглядят наиболее перспективно, особенно учитывая отсутствие минимальных порогов вложений.
Но стоит помнить, что приобретение жилья и регистрация компании имеют свои особенности, которые важно учесть, чтобы избежать отказа в получении ВНЖ.
Стоимость жизни в Сербии значительно ниже, чем в ЕС, а доступность получения ВНЖ через регистрацию бизнеса привлекает все больше русскоязычных мигрантов. Стоит также отметить лояльное законодательство для получения сербского гражданства, срок составляет от трех лет легального пребывания по ВНЖ в стране.
Испания: Разнообразие вариантов резиденции
Испания предоставляет разнообразные варианты получения ВНЖ для российских граждан:
Студенческая виза: Возможность подачи заявки как из Испании, так и из страны проживания.
Инвесторская виза: Выдаётся за приобретение недвижимости от 500 000€. Срок получения ВНЖ (на 3 года) составляет 2-2,5 месяца от момента подачи документов.
Стартап-виза: Позволяет перевезти семью или бизнес-команду, предоставляя всем разрешение на работу при предоставлении хорошего бизнес-плана.
ВНЖ для финансово независимых лиц: Для тех, кто имеет постоянный доход.
Следует учитывать, что каждый из этих вариантов имеет свои особенности, и важно подробно ознакомиться с условиями программы, чтобы успешно получить ВНЖ в Испании.
Аргентина: простота легализации
Программы получения ВНЖ в Аргентине:
Учебный ВНЖ: Позволяет учиться и работать в стране. Выдается на год с возможностью продления.
Трудовой ВНЖ: Выдается на 3 года для тех, кому предложили работу в Аргентине. Требуется предконтракт и несколько документов от заявителя.
ВНЖ для финансово-независимых лиц: Дает право проживать в стране при наличии постоянного пассивного дохода. Требуется подтверждение дохода не менее 5 МРОТ на каждого члена семьи.
Инвестиционный ВНЖ: Подходит для тех, кто инвестирует не менее 1,5 млн аргентинских песо. Выдается на год с возможностью продления.
Виза цифрового кочевника: Новый тип визы, позволяющий находиться в стране 180 дней с возможностью продления.
ВНЖ по гуманитарным причинам: Выдается тем, кто вынужден покинуть свою страну из-за угрозы жизни, здоровью и свободе. Требуются веские причины, такие как угроза преследования или дискриминация.
Воссоединение семьи: Супруг(а) и дети до 18 лет могут легализоваться в стране по этой программе.
Дети, родившиеся в стране, автоматически получают аргентинский паспорт, который занимает 11 место в рейтинге Passport Index. Статус для родителей. Мать и отец сразу же после родов получают статус ПМЖ, который через 2 года позволяет претендовать на гражданство.
Дополнительные варианты ВНЖ: Казахстан, Кыргызстан и Армения
Казахстан
Казахстан выделяется максимальной лояльностью и разнообразием оснований для получения ВНЖ. Россияне могут оформить ВНЖ по разным основаниям: бизнес-иммиграция, учеба, лечение, трудоустройство или брак с гражданином Казахстана. Требования включают подтверждение платежеспособности, отсутствие судимости и наличие действующего договора аренды. Важно доказать наличие жилья, а сумма на счете должна быть не менее 8755 долларов. Процесс оформления ВНЖ и РПП (разрешение на постоянное проживание) может занять всего два-три месяца.
Кыргызстан
В Кыргызстане действует обновленная программа для получения ВНЖ. Для оформления необходимо вложить в экономику страны 120 тысяч долларов (10 миллионов сомов), после чего можно сразу подавать документы на вид на жительство.
Армения
В Армении можно легально остаться, подтверждая родственные связи или выбирая путь официального трудоустройства.
За ВНЖ на год стоимость пошлин составляет всего 17 тысяч рублей.
Помните, что миграционные программы могут подвергаться изменениям, и перед принятием решения о получении ВНЖ важно ознакомиться с последней информацией и требованиями соответствующих стран.
В конечном итоге, нет универсального ответа на вопрос, что предпочесть. Каждое решение считается верным, если оно соответствует личным планам и целям заявителя. Поэтому важно внимательно изучить условия каждой программы, обдумать свои потребности и выбрать тот путь, который наилучшим образом сочетается с вашими личными приоритетами.
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