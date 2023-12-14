Где проще всего получить ВНЖ с российским паспортом в 2024 году? На какие страны стоит обратить внимание?

Ситуация в области получения вида на жительство (ВНЖ) для российских граждан продолжает стремительно изменяться. На пороге 2024 года некоторые страны сохраняют свою привлекательность для российских граждан, стремящихся обеспечить себе стабильное место проживания за границей.

Давайте рассмотрим актуальную динамику и наиболее популярные направления, которые остаются в фокусе внимания в следующем году.

ОАЭ: Эмираты как центр привлекательности для российских резидентов

Одной из самых востребованных стран для получения ВНЖ является ОАЭ. В частности, Дубай привлекает внимание российских предпринимателей.

Интерес к ОАЭ усиливается, и сегодня не только инвесторы, но и те, кто ищет жилье для себя, обращают внимание на эту страну.

Особенностью является возможность получения ВНЖ при владении компанией, зарегистрированной в ОАЭ. Здесь также есть возможность осуществлять платежи криптовалютой, что делает Эмираты привлекательным местом для инновационных предпринимателей.

Закон о виртуальных активах, принятый недавно, регулирует работу с криптоактивами и создает благоприятное законодательное окружение для инвесторов.

Турция: Изменения в программе ВНЖ

Турция, долгое время остававшаяся одним из предпочтительных направлений для российских граждан, внесла изменения в свою программу ВНЖ.

С 16 октября 2023 года увеличен порог стоимости недвижимости для инвесторов, которые могут оформить ВНЖ. Теперь минимальная сумма составляет $200 тыс. по всей стране.

Ранее российские граждане могли оформить ВНЖ при покупке недвижимости на сумму $75 тыс. в Стамбуле, Анкаре и Анталье, и $50 тыс. в других городах. Однако новые правила предусматривают минимальную сумму $200 тыс. в любом городе страны, и это применяется к одному объекту недвижимости.

Те, кто получил свидетельство о праве собственности в период с 26 апреля 2022 года по 16 октября 2023 года, не затронуты этими изменениями.

Черногория: Гибкие условия для ВНЖ через инвестиции и бизнес

Черногория предоставляет российским и белорусским гражданам более 10 возможных оснований для получения временного вида на жительство (ВНЖ).

Один из популярных путей — инвестиции в недвижимость или бизнес. Закон не устанавливает минимальный лимит стоимости объекта, и приобретение только доли тоже возможно, при условии, что она составляет не менее 50%.

Также существует опция приобретения земельного участка для застройки.

Важно отметить, что получение ВНЖ через бизнес не требует обязательного пребывания в Черногории 11 месяцев в году.

Однако стоит помнить, что Черногория отнесена к «недружественным» странам по отношению к России, что может создать определенные трудности при совершении прямых транзакций в местные банки. Тем не менее, эти нюансы можно решить, и ВНЖ в Черногории остается перспективным вариантом.

Сербия: Отсутствие санкции и многообразие программ

Сербия, не поддерживая антироссийских санкций, предоставляет россиянам доступ к различным программам получения ВНЖ.

Инвестиционные программы в недвижимость и бизнес выглядят наиболее перспективно, особенно учитывая отсутствие минимальных порогов вложений.

Но стоит помнить, что приобретение жилья и регистрация компании имеют свои особенности, которые важно учесть, чтобы избежать отказа в получении ВНЖ.

Стоимость жизни в Сербии значительно ниже, чем в ЕС, а доступность получения ВНЖ через регистрацию бизнеса привлекает все больше русскоязычных мигрантов. Стоит также отметить лояльное законодательство для получения сербского гражданства, срок составляет от трех лет легального пребывания по ВНЖ в стране.

Испания: Разнообразие вариантов резиденции

Испания предоставляет разнообразные варианты получения ВНЖ для российских граждан:

Студенческая виза: Возможность подачи заявки как из Испании, так и из страны проживания.

Инвесторская виза: Выдаётся за приобретение недвижимости от 500 000€. Срок получения ВНЖ (на 3 года) составляет 2-2,5 месяца от момента подачи документов.

Стартап-виза: Позволяет перевезти семью или бизнес-команду, предоставляя всем разрешение на работу при предоставлении хорошего бизнес-плана.

ВНЖ для финансово независимых лиц: Для тех, кто имеет постоянный доход.

Следует учитывать, что каждый из этих вариантов имеет свои особенности, и важно подробно ознакомиться с условиями программы, чтобы успешно получить ВНЖ в Испании.

Аргентина: простота легализации

Программы получения ВНЖ в Аргентине:

Учебный ВНЖ: Позволяет учиться и работать в стране. Выдается на год с возможностью продления.

Трудовой ВНЖ: Выдается на 3 года для тех, кому предложили работу в Аргентине. Требуется предконтракт и несколько документов от заявителя.

ВНЖ для финансово-независимых лиц: Дает право проживать в стране при наличии постоянного пассивного дохода. Требуется подтверждение дохода не менее 5 МРОТ на каждого члена семьи.

Инвестиционный ВНЖ: Подходит для тех, кто инвестирует не менее 1,5 млн аргентинских песо. Выдается на год с возможностью продления.

Виза цифрового кочевника: Новый тип визы, позволяющий находиться в стране 180 дней с возможностью продления.

ВНЖ по гуманитарным причинам: Выдается тем, кто вынужден покинуть свою страну из-за угрозы жизни, здоровью и свободе. Требуются веские причины, такие как угроза преследования или дискриминация.

Воссоединение семьи: Супруг(а) и дети до 18 лет могут легализоваться в стране по этой программе.

Дети, родившиеся в стране, автоматически получают аргентинский паспорт, который занимает 11 место в рейтинге Passport Index. Статус для родителей. Мать и отец сразу же после родов получают статус ПМЖ, который через 2 года позволяет претендовать на гражданство.

Дополнительные варианты ВНЖ: Казахстан, Кыргызстан и Армения

Казахстан

Казахстан выделяется максимальной лояльностью и разнообразием оснований для получения ВНЖ. Россияне могут оформить ВНЖ по разным основаниям: бизнес-иммиграция, учеба, лечение, трудоустройство или брак с гражданином Казахстана. Требования включают подтверждение платежеспособности, отсутствие судимости и наличие действующего договора аренды. Важно доказать наличие жилья, а сумма на счете должна быть не менее 8755 долларов. Процесс оформления ВНЖ и РПП (разрешение на постоянное проживание) может занять всего два-три месяца.

Кыргызстан

В Кыргызстане действует обновленная программа для получения ВНЖ. Для оформления необходимо вложить в экономику страны 120 тысяч долларов (10 миллионов сомов), после чего можно сразу подавать документы на вид на жительство.

Армения

В Армении можно легально остаться, подтверждая родственные связи или выбирая путь официального трудоустройства.

За ВНЖ на год стоимость пошлин составляет всего 17 тысяч рублей.

Помните, что миграционные программы могут подвергаться изменениям, и перед принятием решения о получении ВНЖ важно ознакомиться с последней информацией и требованиями соответствующих стран.

В конечном итоге, нет универсального ответа на вопрос, что предпочесть. Каждое решение считается верным, если оно соответствует личным планам и целям заявителя. Поэтому важно внимательно изучить условия каждой программы, обдумать свои потребности и выбрать тот путь, который наилучшим образом сочетается с вашими личными приоритетами.