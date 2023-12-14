Программа получения «золотых» виз ОАЭ для выпускников 100 лучших университетов мира, включая МГУ

В 2019 году ОАЭ внедрили программу «Золотая виза», предоставляя ее держателям, включая выпускников 100 лучших университетов мира, уникальные привилегии и возможности. Под этой программой выдаются визы сроком на 5 или 10 лет инвесторам, предпринимателям, успешным исследователям, а также талантливым студентам.

Преимущества «Золотой визы»

Держатели «золотой» визы имеют право жить, работать и учиться в ОАЭ без необходимости иметь местного спонсора (трудового договора, наличие недвижимости, установленного пассивного дохода). Это обеспечивает свободу передвижения и предоставляет уникальные возможности для личного и профессионального роста. Виза может быть продлена после истечения срока, предоставляя долгосрочные перспективы для развития и достижения целей.

Критерии отбора

При рассмотрении заявок для «золотых» виз будут учитываться различные факторы. Ключевыми критериями являются успеваемость, рейтинг университета, год окончания и другие факторы, которые помогут определить потенциал и перспективы заявителя.

В рамках программы «Золотой визы» студенты, проявившие выдающиеся успехи в учебе, получают уникальные возможности для долгосрочного пребывания в ОАЭ. Резидентские визы сроком на 5 и 10 лет становятся доступными для тех, кто выделяется своими академическими достижениями.

Примечательно, что действие таких виз распространяется не только на самих студентов, но и на их семьи, предоставляя широкие перспективы для образования и развития.

Для получения 5-летней резидентской визы студентам и выпускникам следует отвечать строгим требованиям.

Рекомендации Министерства образования ОАЭ ставят определенные стандарты:

Высокие оценки в средней школе.

Выдающиеся успехи в университете: Студенты университетов должны демонстрировать средний балл не менее 3,75. Это касается как внутренних, так и зарубежных университетов.

Резидентская виза на 10 лет

Выдающиеся студенты, выпускники 100 лучших университетов мира, включая тех, кто входит в рейтинг QS World University, могут претендовать на 10-летнюю резидентскую визу. Для этого необходим средний балл не менее 3,8.

Такие меры направлены на привлечение мировых образовательных лидеров и стимулирование интеллектуального роста в ОАЭ.

Программа также открыта для международных студентов, в том числе тех, кто уже находится в ОАЭ по другой категории виз.

Дополнительные возможности для квалифицированных специалистов

В дополнение к студентам, на «золотую» визу также могут претендовать квалифицированные работники. С опытом в различных областях и научной или академической степенью, они могут воспользоваться этим уникальным предложением.

Для кого предназначена программа «Золотая виза» в ОАЭ

Инвесторы: Лица, готовые вложить собственные капиталы в различные сектора экономики ОАЭ.

Предприниматели: Те, кто стремится развивать свой бизнес в этой стране, могут воспользоваться преимуществами «золотой» визы.

Ученые и Исследователи: Привлекают внимание мировых ученых и исследователей, предоставляя им уникальные возможности для работы и развития в ОАЭ.

Талантливые студенты: Программа предоставляет уникальную возможность для студентов с потенциальными научными способностями продолжить обучение и развиваться в инновационной образовательной среде.

Цель программы в контексте стратегии Centennial 2071

Программа «Золотая виза» становится частью стратегии Centennial 2071, направленной на цель сделать ОАЭ лидером мирового сообщества. К 100-летию страны планируется инвестирование в четыре ключевых отрасли: экономику, госуправление, общественную жизнь и образование. В этом контексте программа «Золотой визы» играет важную роль в привлечении международных талантов, что способствует росту и развитию этих отраслей.

Программа «Золотой визы» в ОАЭ стала мощным инструментом для привлечения мировых талантов, создания благоприятной среды для бизнеса и стимулирования инноваций в образовании и науке. Для выпускников 100 лучших университетов мира (куда входит МГУ) она открывает уникальные перспективы для достижения успеха на мировой арене.