Операции с криптовалютами и криптообменники на территории Сербии. Особенности законодательства в 2023-2024 году

В этой статье мы рассмотрим особенности законодательства Сербии, в частности, Закон «О цифровых активах», который вступил в силу в конце 2020 года, и рассмотрим, какие возможности и ограничения он предоставляет инвесторам и предпринимателям.

Сербия, как многие другие страны, сталкивается с вызовами регулирования цифровых активов, таких как криптовалюты и токены.

Закон «О цифровых активах» в Сербии

Закон Сербии «О цифровых активах» был принят Национальным собранием Республики и вступил в силу 21.12.2020 года. Однако, практическое применение этого закона началось с 29.06.2021 года, после полугодовой отсрочки. Этот период был необходим для создания условий применения закона государственными органами и его принятия обществом.

Принятый закон предоставляет правовую основу для цифровой собственности в Сербии, в том числе регулирование процессов выпуска и обмена цифровых активов.

Это создает благоприятное правовое поле для регулирования рынка криптовалют и токенов, что представляет особый интерес для инвесторов и предпринимателей, стремящихся работать с виртуальными активами.

Понятие цифрового актива в Сербии

Согласно законодательству Сербии, цифровой актив представляет собой виртуальную собственность, стоимость которой выражена в цифровой форме.

Наличие конкретной цены позволяет приобретать, продавать, менять или передавать этот виртуальный инструмент в цифровом виде, а также использовать его в инвестиционных целях или как средство обмена.

Важно отметить, что к цифровым активам не относятся цифровые записи валют, являющиеся законными платежными средствами, а также другие финансовые активы, регулируемые другими законами.

Таким образом, криптовалюта в Сербии не признается валютой или деньгами, а имеет статус «цифровых активов».

Разновидности цифровых активов в Сербии

Сербское законодательство разделяет все цифровые активы на две основные категории:

Виртуальная валюта: Этот тип цифрового актива не был выпущен центральным банком или другим государственным органом, и его стоимость не гарантируется. Виртуальная валюта не имеет юридического статуса денег или валюты, но она принимается физическими и юридическими лицами как средство обмена.

Она может быть куплена, продана, обменена, передана или может просто храниться в электронном виде.

Цифровой токен: Этот вид виртуального актива подтверждает одно или несколько нематериальных имущественных прав и может включать в себя право пользователя цифрового токена на предоставление определенных услуг.

Принцип технологической нейтральности, заложенный в Законе «О цифровых активах», обеспечивает применение его положений ко всем цифровым активам, независимо от используемой технологии создания. Этот принцип гарантирует правовую определенность даже в будущем, когда могут появиться новые технологии для создания виртуальных активов.

Введение Закона «О цифровых активах» в Сербии предоставляет ясную правовую основу для операций с криптовалютами и токенами. Инвесторы и предприниматели теперь могут более уверенно взаимодействовать с рынком виртуальных активов, зная правила игры и ограничения, установленные законодательством.

Однако, как и в любой области, важно следить за изменениями в законодательстве, чтобы быть в курсе последних обновлений и адаптировать свою стратегию соответственно.

Налоги на цифровые активы в Сербии

Операции с криптовалютой подразумевают обязательное налогообложение прибыли, возникающей как от прироста капитала, так и в результате передачи наследства.

Физические лица, осуществляющие операции с цифровыми активами, обязаны уплачивать налог на прирост капитала. Размер налога составляет 15% от прибыли, полученной при продаже криптовалют или цифровых токенов, что определяется разницей между продажной и покупной ценой.

Важно отметить, что отсутствие подтверждения стоимости покупки может привести к обязанности уплаты налога со всей суммы сделки.

Однако существует возможность снизить размер налогообложения. Если инвестор в течение 90 дней инвестирует прибыль от прироста капитала в капитал компании-резидента Сербии (инвестиционный фонд), налог уменьшается наполовину, до 7,5%. Это предоставляет стимул для активного инвестирования внутри страны. Также предусмотрено возмещение 50% уплаченного налога при инвестировании средств, полученных от продажи цифровых активов, в течение 12 месяцев.

Однако стоит быть внимательным, налоговые льготы могут не действовать в случае уменьшения уставного капитала компании, получившей инвестиции, в течение определенного периода после регистрации инвестиции.

Цифровые активы также подпадают под действие налога на имущество в Сербии. Ставки налога зависят от степени родства между дарителем (наследодателем) и налогоплательщиком. При передаче цифровых активов между физическими лицами первой линии наследования налог на имущество не взимается. Однако лица во второй и последующих очередях подлежат уплате налога по ставкам 1,5% и 2,5% соответственно.

В Сербии отсутствует обязанность рассчитывать и уплачивать НДС для юридических лиц и предпринимателей от торговли виртуальными активами. Однако это также означает, что участники рынка теряют возможность вычета входного НДС при покупке криптовалют. Например, во время майнинга, когда возникают затраты на электроэнергию или покупку оборудования.

Перспективы и привлекательность рынка

С появлением законодательной базы в Сербии растет интерес к криптовалютным операциям. На начало 2022 года в стране уже насчитывалось около 200 тысяч держателей цифровых активов, и почти 100 тысяч человек занимались майнингом.

Эти цифры свидетельствуют о растущей привлекательности рынка для компаний и инвесторов.

Криптовалютные тенденции в Белграде и по всей Сербии

На сегодняшний день в городе уже функционируют двусторонние криптоматы, предоставляющие уникальную возможность как для приобретения, так и для продажи криптовалюты.

Инициатором этого инновационного шага стала компания Idea, являющаяся дочерней структурой хорватской компании Agrokor. Различие в том, что большинство криптоматов в мире ограничиваются функцией покупки, тогда как двусторонние криптоматы в Белграде открыты для обоих операций.

Первый двусторонний криптомат был внедрен в супермаркете Idea London по адресу Краља Милана, 28. Здесь граждане могут осуществлять операции с криптовалютой круглосуточно, семь дней в неделю. На данный момент поддерживается приобретение и продажа Bitcoin, Ether и Litecoin с лимитами в 100 тыс. сербских динаров (приблизительно $ 1000) на операцию и 200 тыс. динаров в день. Однако, стоит учесть, что комиссия за транзакции составляет 5%, что является стандартной практикой в этом сегменте криптовалютного бизнеса.

Удобство для граждан России

Для граждан России, находящихся в Сербии, возможность обращения к двусторонним криптоматам представляет собой интересное решение. Это может быть полезным в периоды, когда оформление вида на жительство, банковских счетов и карт требует времени. Возможность вывести средства через криптомат обеспечивает временное решение для потребностей в финансовых операциях.

Тем не менее, стоит отметить, что операции с криптоматами, особенно покупка Bitcoin, как правило, могут занимать определенное время из-за возможных задержек. Поэтому, при использовании данной опции, рекомендуется принимать во внимание временные аспекты совершения транзакций.

Помимо Белграда, криптоматы активно развиваются и в других городах Сербии, таких как Нови-Сад и Ниш. Это свидетельствует о том, что страна открывает свои двери для инновационных технологий в сфере финансов.

Интеграция криптовалют в повседневную жизнь Сербии

Помимо законодательных аспектов, связанных с цифровыми активами в Сербии, стоит обратить внимание на те изменения, которые касаются повседневного использования криптовалют и их интеграции в экономическую систему страны.

Привлекательность для инвесторов

С принятием Закона о цифровых активах в Сербии, страна стала привлекательным местом для криптовалютных компаний и инвесторов. Этот закон не только устанавливает правовую основу для цифровой собственности, но также предоставляет возможности для финансирования проектов через выпуск токенов. Такие условия способствуют развитию инноваций и стимулируют предпринимательскую активность в сфере криптовалют.

Майнинг в Сербии

Сербия выделяется на фоне других стран Центральной и Восточной Европы благодаря низким расценкам на электроэнергию. Стоимость энергии составляет около 10 центов за киловатт, что делает страну идеальным местом для развития майнинговых ферм. Энергетическая эффективность в сочетании с доступностью ресурсов содействует повышению конкурентоспособности майнеров и обеспечивает устойчивые условия для майнинговой деятельности.

Сербия активно развивается в области информационных технологий, что предоставляет благоприятные перспективы для майнеров. Правительство страны выражает поддержку иностранным инвесторам и предоставляет субсидии, что содействует созданию благоприятной среды для развития майнинговых проектов. Стремление к инновациям и поддержка внешних инвестиций создают условия для стабильного роста криптовалютного сектора.

С момента введения Закона об использовании возобновляемых источников энергии в 2021 году, Сербия стала активно развивать солнечные электростанции. Это предоставляет уникальные возможности для майнеров, позволяя им интегрировать солнечные электростанции в свою инфраструктуру. Энергия, получаемая из возобновляемых источников, не только снижает затраты на электроэнергию, но также открывает перспективы для выхода на новый уровень прибыльности.

В Сербии, особенно в сельских районах, недвижимость остается относительно доступной. Это открывает возможности для майнеров приобрести большие участки земли, где можно разместить майнинговое оборудование. Прекрасные дороги, соединяющие села с городами, обеспечивают эффективную логистику, позволяя быстро добираться до любой точки страны.

Расположение Сербии, ее развитая инфраструктура и поддержка со стороны правительства создают благоприятные условия для майнинговых предприятий. Относительно низкие затраты на электроэнергию, поддержка инноваций и доступность недвижимости делают Сербию привлекательным местом для тех, кто стремится эффективно вести криптовалютный майнинг.

Сербия продолжает развивать свою криптовалютную экосистему, обеспечивая благоприятные условия для инвесторов и предпринимателей. Страна не только создает законодательную базу для регулирования криптовалютного рынка, но и активно внедряет инновации, делая использование криптовалют более доступным и удобным для граждан.