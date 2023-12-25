Реальный способ получить ВНЖ во Франции в 2024 году для россиян: виза фрилансера и другие варианты

Виза свободных профессий (Entrepreneur/profession libérale)
Эта виза предоставляет фрилансерам возможность работать в любой области в течение 1 года с возможностью продления.
Важно отметить, что процесс получения этой визы требует некоторых усилий и следования определенным критериям.
Преимущества:
Продлеваемая виза на 1 год, равнозначная ВНЖ.
Карточка ВНЖ (carte de séjour) на 4 года после продления.
Требования:
Необходимо зарегистрировать деятельность в URSSAF.
Доказать, что ваша деятельность способна генерировать доход, не менее минимальной ЗП во Франции (SMIC), которая с мая 2023 года составляет €1 747,20.
Предоставить бизнес-план.
В случае свободной профессии необходимо подтвердить свою квалификацию.
Наличие на банковском счету средств, равных 12 минималкам (~€21 000).
Необходимо иметь постоянное место проживания во Франции не менее 12 месяцев (аренда, собственность или проживание на безвозмездной основе у кого-то).
Подтвердить визу в течение 3 месяцев и пройти медицинский осмотр.
Минусы:
Нельзя иметь только одного клиента, что исключает наёмную удаленную работу.
Семью можно привезти только после 18 месяцев пребывания во Франции.
ВНЖ могут продлить не на 4, а на 1 год, если не соответствуют условиям интеграции.
Виза рабочих каникул (Vacances-Travail)
Этот вариант может быть привлекателен для молодых людей до 30 лет без детей.
Позволяет официально поработать во Франции без предварительной авторизации.
Преимущества:
Виза на 1 год.
Позволяет работать во Франции без предварительной авторизации.
Требования:
Быть гражданином одной из 15 стран, включая Россию.
Возраст: От 18 до 30 лет.
Наличие на банковском счету средств, равных 12 минималкам (~€21 000).
Медицинское свидетельство, справка о несудимости, обратный билет и медицинская страховка.
Минусы:
Не продляется и не ведёт к ВНЖ.
Нельзя привезти семью.
Виза талантов (Passeport talent — Artistique et culturelle)
Для тех, кто обладает исключительными талантами, существует такая виза, она также включает возможность самозанятости.
Преимущества:
Продлеваемая виза на 1 год, равнозначная ВНЖ.
Карточка ВНЖ (carte de séjour) на 4 года после продления.
Возможность взять семью.
Требования:
Талант: Подтвердить статус художника или автора литературного или художественного произведения.
Подтвердить доход не менее 70% от минимальной ЗП (€1223) от артистической деятельности.
Необходимо иметь постоянное место проживания во Франции не менее 12 месяцев.
Подтвердить визу в течение 3 месяцев и пройти медицинский осмотр.
Минусы:
На продлении доход всё равно должен быть выше минимальной ЗП.
В зависимости от ваших навыков и жизненной ситуации, выбор визы может отличаться. Важно подготовиться к процессу получения визы заранее и следовать всем требованиям для успешного оформления.
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