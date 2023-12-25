Реальный способ получить ВНЖ во Франции в 2024 году для россиян: виза фрилансера и другие варианты

Франция остается одной из самых привлекательных стран для жизни и работы. Для российских граждан, особенно фрилансеров, есть несколько путей получения ВНЖ, включая визу свободных профессий, визу рабочих каникул и визу талантов.

Виза свободных профессий (Entrepreneur/profession libérale)

Эта виза предоставляет фрилансерам возможность работать в любой области в течение 1 года с возможностью продления.

Важно отметить, что процесс получения этой визы требует некоторых усилий и следования определенным критериям.

Преимущества:

Продлеваемая виза на 1 год, равнозначная ВНЖ.

Карточка ВНЖ (carte de séjour) на 4 года после продления.

Требования:

Необходимо зарегистрировать деятельность в URSSAF.

Доказать, что ваша деятельность способна генерировать доход, не менее минимальной ЗП во Франции (SMIC), которая с мая 2023 года составляет €1 747,20.

Предоставить бизнес-план.

В случае свободной профессии необходимо подтвердить свою квалификацию.

Наличие на банковском счету средств, равных 12 минималкам (~€21 000).

Необходимо иметь постоянное место проживания во Франции не менее 12 месяцев (аренда, собственность или проживание на безвозмездной основе у кого-то).

Подтвердить визу в течение 3 месяцев и пройти медицинский осмотр.

Минусы:

Нельзя иметь только одного клиента, что исключает наёмную удаленную работу.

Семью можно привезти только после 18 месяцев пребывания во Франции.

ВНЖ могут продлить не на 4, а на 1 год, если не соответствуют условиям интеграции.

Виза рабочих каникул (Vacances-Travail)

Этот вариант может быть привлекателен для молодых людей до 30 лет без детей.

Позволяет официально поработать во Франции без предварительной авторизации.

Преимущества:

Виза на 1 год.

Позволяет работать во Франции без предварительной авторизации.

Требования:

Быть гражданином одной из 15 стран, включая Россию.

Возраст: От 18 до 30 лет.

Наличие на банковском счету средств, равных 12 минималкам (~€21 000).

Медицинское свидетельство, справка о несудимости, обратный билет и медицинская страховка.

Минусы:

Не продляется и не ведёт к ВНЖ.

Нельзя привезти семью.

Виза талантов (Passeport talent — Artistique et culturelle)

Для тех, кто обладает исключительными талантами, существует такая виза, она также включает возможность самозанятости.

Преимущества:

Продлеваемая виза на 1 год, равнозначная ВНЖ.

Карточка ВНЖ (carte de séjour) на 4 года после продления.

Возможность взять семью.

Требования:

Талант: Подтвердить статус художника или автора литературного или художественного произведения.

Подтвердить доход не менее 70% от минимальной ЗП (€1223) от артистической деятельности.

Необходимо иметь постоянное место проживания во Франции не менее 12 месяцев.

Подтвердить визу в течение 3 месяцев и пройти медицинский осмотр.

Минусы:

На продлении доход всё равно должен быть выше минимальной ЗП.

В зависимости от ваших навыков и жизненной ситуации, выбор визы может отличаться. Важно подготовиться к процессу получения визы заранее и следовать всем требованиям для успешного оформления.