ВНЖ в ОАЭ. Как получить резидентскую визу Emirates ID. Что она дает?

Давайте рассмотрим, какие возможности предоставляет эта виза, как её получить и какие основные процедуры существуют.

Важно отметить, что в ОАЭ отсутствует понятие «вида на жительство». Вместо этого действует система резидентских виз, представленных в виде пластиковой карты Emirates ID, являющейся альтернативой паспорту. Этот документ подтверждает личность резидента или гражданина ОАЭ. Иностранцы могут оформить Emirates ID после получения резидентской визы, которая используется вместо вида на жительство.

Emirates ID является обязательным документом, и его наличие открывает владельцу доступ к государственным услугам и другим правам. По сути, это является ключом к полноправному участию в обществе ОАЭ.

Как получить?

Правительство ОАЭ предоставляет различные варианты для получения резидентской визы, а именно:

Инвестиционная виза: инвесторы могут получить резидентскую визу на 10 лет, вложив капитал в размере не менее 2 000 000 AED (примерно 544 600 USD). Это может быть в личной собственности заявителя или в виде капитала компании.

Бизнес-виза: предприниматели, зарегистрировавшие свой бизнес в ОАЭ, могут выбрать золотую визу или обычную резидентскую. Для золотой визы требуется дополнительное одобрение от бизнес-инкубатора и аудитора, а также инновационная деятельность и стоимость предприятия от 500 000 AED (136 145 USD).

Партнерство в компании: этот способ позволяет быстро получить резидентство ОАЭ, не требуя финансовых вложений. Процедура занимает всего 3 недели, и виза выдается на 2 года.

Трудовая виза: иностранцы, работающие в частном или государственном секторе, могут получить обычную резидентскую визу, предоставляющую право на проживание на 2 года.

Высококвалифицированные кадры: специалисты в области информационных технологий или медиа могут получить резидентство на срок до 2 лет, работая на фрилансе без обязательных финансовых вложений.

Спонсирование семьи: обладатели резидентской визы могут спонсировать семью для переезда, включая супругов, детей и в определенных случаях родителей.

Пенсионерская виза: пенсионеры старше 55 лет могут получить резидентство с финансовыми активами, такими как сбережения или недвижимость.

Студенческая виза: иностранные студенты могут получить визу при спонсорстве родителя или учебного заведения на срок года и более.

Выдающиеся студенты, выпускники 100 лучших университетов мира (включая МГУ), и тех, кто входит в рейтинг QS World University, могут претендовать на 10-летнюю резидентскую визу. Для этого необходим средний балл не менее 3,8.

Иные основания по решению государственных представителей.

Дополнительные Преимущества Emirates ID

Emirates ID не только подтверждает личность владельца, но и открывает целый спектр дополнительных преимуществ, которые могут различаться в зависимости от его статуса в стране.

Давайте рассмотрим, какие дополнительные возможности предоставляет Emirates ID:

Проживание в ОАЭ: если иностранец получил Emirates ID на основании резидентской визы, он имеет право на проживание на территории ОАЭ в течение указанного срока.

Трудоустройство: владельцы Emirates ID могут работать в ОАЭ на правах самозанятого или наемного сотрудника, что делает данный документ ключевым для трудовой активности в стране.

Образование: Emirates ID дает возможность получения образования в местных учреждениях, открывая дорогу к широкому спектру образовательных возможностей в стране.

Гражданство ОАЭ: после соблюдения всех необходимых условий, владельцы резидентской визы и Emirates ID имеют право подать заявление на получение гражданства ОАЭ.

Международные поездки: гражданам ОАЭ разрешено использовать Emirates ID в качестве проездного документа при поездках по странам Персидского залива.

Процедура Получения Emirates ID

Для получения Emirates ID необходимо следовать определенным процедурам и предоставить соответствующие документы:

Основание для получения: первым шагом является наличие основания для получения Emirates ID, такого как резидентская виза, гражданство ОАЭ или другие причины, официально признанные властями страны.

Биометрические данные: процесс включает сдачу биометрических данных, что является обязательным этапом для подтверждения личности заявителя.

Документы для соискателя: иностранцу необходимо предоставить действующий заграничный паспорт, актуальный вид на жительство или разрешение на его выдачу, а также фотографию на белом фоне размером 3,5 х 4,5 см.

Документы для детей: для детей в возрасте до 15 лет требуется приложение свидетельства о рождении и паспорта или Emirates ID одного из родителей.

Представление представителя: процедура может осуществляться при помощи уполномоченного представителя, который должен предоставить оригинал своего удостоверения личности.

Успешное прохождение процедуры получения Emirates ID открывает перед владельцем не только возможности использования государственных услуг, но и ряд дополнительных преимуществ, делая этот документ ключевым элементом полноправного участия в обществе ОАЭ.