«Частичный Шенген» для Болгарии и Румынии: перспективы и преимущества

С 31 марта 2024 года Болгария и Румыния вступают в частичное пространство Шенгена. Это решение открывает новые перспективы для граждан этих стран и российских туристов, предоставляя интересные возможности.

Что такое «частичный Шенген»?

«Частичный Шенген» для Болгарии и Румынии означает отмену воздушного и морского пограничного контроля на границах с Шенгенской зоной. С этой даты пассажиры, следующие из этих стран, не будут подвергаться пограничным проверкам при пересечении внутренних воздушных и морских границ ЕС.

Преимущества для российских туристов

Упрощенные путешествия

Российские туристы, направляющиеся в Болгарию и Румынию, смогут наслаждаться упрощенными процедурами при въезде и выезде из этих стран. Отмена воздушного и морского контроля сделает путешествия более комфортными и быстрыми.

Контроль на наземных пограничных пунктах пока сохранится, решение о его отмене рассмотрят позднее.

Изменения в визовой политике

С 1 апреля 2024 года Болгария и Румыния начнут выдавать краткосрочные шенгенские визы.

Это означает, что российские туристы, посещающие эти страны, смогут воспользоваться новым типом виз, что, в свою очередь, создаст дополнительные возможности для путешествий.

Продвижение туризма

С введением частичного Шенгена для Болгарии и Румынии ожидается активное развитие туристической индустрии в этих странах. Упрощенные въездные формальности и больший поток туристов могут способствовать экономическому росту и развитию инфраструктуры.

Введение частичного Шенгена для Болгарии и Румынии является важным событием, открывающим новые горизонты для граждан этих стран и российских туристов. Этот шаг обещает упростить международные путешествия, сделать их более комфортными и увлекательными.

Для российских туристов эти изменения означают не только возможность свободных перемещений, но и новые перспективы для использования, например, местной системы банкинга. Упрощенные процедуры въезда и выезда, а также возможность посещения Шенгенской зоны, сделают поездки в эти страны еще более привлекательными.